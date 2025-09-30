Mưa lũ ở Tuyên Quang: 4 người trong một gia đình mất tích

Clip: Sạt lở núi khiến nước bùn, đất tràn xuống vùi lấp 4 người một gia đình tại thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú.

Trưa nay 30/9, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Dân Việt, ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cũ), xác nhận: Vào khoảng hơn 6 giờ 30 phút sáng nay (30/9), tại thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú đã xảy một vụ sạt lở núi khiến nước, đất, bùn tràn xuống gây ra lũ quét vùi lấp một gia đình làm 4 người mất tích.

Cụ thể tại thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú, hộ gia đình ông Vàng Chá S. gồm 7 khẩu, trong đó có 4 người mất tích là anh Vàng Chá S. (sinh năm 1982), chị Hầu Thị D. (sinh năm 1980); 2 cháu Vàng Xuân H. (sinh năm 2023), Vàng Minh H. (sinh năm 2024). 3 người còn lại trong gia đình đang đi làm ăn xa nên không bị ảnh hưởng do thiên tai.

Vụ sạt lở núi khiến đất, bùn tràn xuống gây ra lũ quét vùi lấp một gia đình tại thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: UBND xã Lũng Cú cung cấp.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND xã Lũng Cú đã chỉ đạo, phân công các phòng chuyên môn, lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng xuống thôn triển khai các biện pháp tìm kiếm người bị nạn.

Đồng thời, hỗ trợ di chuyển người và tài sản ra khỏi vùng có nguy cơ xảy ra mất an toàn.

Theo ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, hiện nay công tác tìm kiếm đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường do thời tiết vẫn mưa to, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây sạt lở đất, lũ quét...