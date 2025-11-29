Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Hội và Cuộc sống
Thứ bảy, ngày 29/11/2025 07:46 GMT+7

Đại hội Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng: Mỗi hội viên nông dân chính là một hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo

+ aA -
Trương Hồng Phong Thứ bảy, ngày 29/11/2025 07:46 GMT+7
Ngày 5/12 tới đây, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, dự kiến có khoảng 440 đại biểu đại diện cho gần 240.000 hội viên, 1.977 chi, 93 cơ sở Hội tham dự.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Nhân Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng lần thứ I, bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi với PV Dân Việt và tin tưởng rằng những quyết sách được đưa ra trong đại hội sẽ mở ra giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

“Mỗi hội viên nông dân chính là một hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo. Đại hội lần này là bước khởi đầu cho hành trình mới, mang theo kỳ vọng về một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và thịnh vượng,” Chủ tịch Hội Nông dân Đà Nẵng Lê Thị Minh Tâm nhấn mạnh.

Bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng chia sẻ về Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Bà đánh giá, nhận định về công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, có thể cho biết sự đóng góp của Hội Nông dân trong việc phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở Đà Nẵng như thế nào?.

- Nhiệm kỳ qua, mà cụ thể là từ năm 2023 đến nay các cấp Hội và hội viên nông dân đã tập trung nổ lực thực hiện đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Công tác kiện toàn, củng cố, tinh gọn tổ chức bộ máy được các cấp Hội thực hiện kịp thời, đồng bộ với đảng, chính quyền, hoạt động hiệu quả; nội dung, phương thức hoạt động đổi mới, thiết thực; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ Hội, nâng cao năng lực sản xuất trong nông dân được chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát, thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào thực chất.

Nguyên Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng trong một lần trao quà hỗ trợ cho nông dân, hội viên thành phố Đà Nẵng

Các phong trào, mô hình sản xuất của nông dân hiệu quả; chất lượng hội viên được nâng lên; vai trò của tổ chức Hội, chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới được phát huy; nhận thức, trách nhiệm chính trị, trình độ, kỹ năng sản xuất, kinh doanh của nông dân được nâng cao, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên rõ nét. Hằng năm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu TW Hội giao, nhiều chỉ tiêu đạt trên 150%.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân đã có những đóng góp trong việc phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở Đà Nẵng. Tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp trong nông dân chuyển biến rõ nét, mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông minh vào sản xuất được quan tâm đầu tư.

Về vai trò và sứ mệnh của Hội Nông dân Đà Nẵng trong giai đoạn mới, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Việt Nam đang vươn mình, đại hội cần định hướng như thế nào để tăng cường hợp tác giữa các cấp Hội, cũng như hợp tác với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để cùng nhau tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện phát triển cho nông dân?.

- Từ ngày 1/7/2025, cùng với cả hệ thống chính trị, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng thực hiện hợp nhất thành Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng; với gần 240.000 hội viên, 1.977 chi, 93 cơ sở Hội.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, giai cấp nông dân thành phố Đà Nẵng vẫn đoàn kết một lòng, giữ vững niềm tin tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của đảng, của Bác Hồ đã chọn; phát huy những thành tích đạt được, tiếp tục nổ lực, sáng tạo cùng nhau góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng phát triển mọi mặt.

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũ Lê Văn Dũng giới thiệu sản phẩm OCOP với Phó Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính

Hội Nông dân thành phố tập trung thực hiện các giải pháp như, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát triển và nâng cao chất lượng hội viên; trong đó tập trung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiến thức về nông nghiệp, kinh tế nông thôn cho 4.500 cán bộ Hội cơ sở, chi Hội trưởng, chi Hội phó nông dân.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân các cấp, hướng mạnh về cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động Hội phù hợp với thực tiễn phong trào nông dân ở từng địa phương, nhất là đảm bảo mô hình tổ chức mới “vừa trực thuộc Mặt trận và vừa hoạt động độc lập tương đối”; làm tốt vai trò Hội Nông dân là cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nước trong thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế, xã hội ở nông thôn.

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũ Lê Văn Dũng cùng Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố tham quan mô hình sản phẩm cây ăn quả trưng bày tại hội chợ nông dân

Đặc biệt, đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; tích cực tham gia thực hiện  chương trình mục tiêu quốc gia; hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, nông dân phát triển các mô hình sản xuất, kinh tế hiệu quả, phát triển doanh nghiệp trong nông nghiệp.

Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ kết nối thị trường, hỗ trợ nông dân tham gia các sàn thương mại nông sản điện tử, tổ chức hội chợ, phiên chợ, điểm trưng bày quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, liên kết tiêu thụ nông sản, hàng hóa cho nông dân…

Vậy đâu là những đổi mới quan trọng trong nội dung và phương thức hoạt động của Hội Nông dân mà bà cho rằng cần thiết để nâng cao hiệu quả công tác và thu hút sự tham gia của hội viên?.

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội phù hợp với mô hình mới, đảm bảo nguyên tắc “vừa trực thuộc Mặt trận, vừa hoạt động độc lập tương đối” và yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay; ứng dụng mạnh mẽ CNTT, nền tảng số trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân; tổ chức hoạt động thiết thực, hiệu quả, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho nông dân.

Mô hình thí điểm sản xuất lúa theo chuỗi giá trị cao của Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng triển khai

Thứ hai là kiện toàn, củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội tinh gọn, mạnh, năng lực, trách nhiệm với công tác Hội, với nông dân; phát triển hội viên gắn với nâng cao chất lượng hội viên theo hướng “ít nhưng mạnh”, từng bước xây dựng “nông dân số”; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, phát huy chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp, các Câu lạc bộ trong nông dân. 

Tiếp đến là cần nâng cao chất lượng phong trào nhất là “Nông dân thi đua SX-KDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp gắn với đồng hành, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị, chuyển đổi số.

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Nam thuộc Hội Nông dân Đà Nẵng ký kết với các doanh nghiệp, nhà máy phân bón để hỗ trợ trả chậm cho nông dân

Đặc biệt, tiếp tục thực hiện và mở rộng dịch vụ hỗ trợ, cung ứng vốn, vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, các loại hình bảo hiểm trong nông nghiệp, nông dân; liên kết, kết nối, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân; huy động mọi nguồn lực hỗ trợ thúc đẩy phong trào, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng NTM.

Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ này cần tập trung vào những nội dung, chương trình trọng tâm nào để giải quyết các thách thức hiện nay của nông dân; ví dụ như biến đổi khí hậu, thị trường, công nghệ?.

- Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định phương hướng 5 năm đến là “Xây dựng Hội và giai cấp nông dân vững mạnh toàn diện; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng NTM; góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng có chất lượng cuộc sống cao, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Nam nay là Đà Nẵng trong một lần cung ứng giống cây ăn quả cho nông dân địa bàn

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, vững mạnh toàn diện; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động; làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nông dân, cầu nối giữa nông dân với đảng, nhà nước; tham gia xây dựng thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; các dịch vụ hỗ trợ nông dân; vận động nông dân chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, kinh tế tư nhân, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, liên kết chuỗi giá trị, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mô hình trồng cây ăn quả của nông dân Tiên Phước, Đà Nẵng cho thu nhập cao nhằm phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn theo hướng kinh tế xanh

Đặc biệt, trực tiếp thực hiện một số chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn theo định hướng phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn, gắn phát triển nông nghiệp với du lịch cộng đồng; tạo động lực phát triển nhanh và bền vững, xây dựng đô thị sinh thái, hiện đại và thành phố đáng sống.

Xin cảm ơn bà.

- Phát huy vai trò của các cấp Hội trong công tác chăm lo, hỗ trợ nông dân có hoàn cảnh khó khăn, thiên tai, hoạn nạn, hơn 2 năm qua Hội Nông dân Đà Nẵng đã huy động tặng 3.200 suất quà, trao 670 sinh kế, xóa 90 nhà tạm, nhà dột nát với kinh phí hơn 7 tỷ đồng. Kịp thời ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024, bão số 10 và 11 năm 2025 và nhân dân Cu Ba với số tiền trên 5,2 tỷ đồng.

- Hội đã vận động hội viên, nông dân hiến trên 280.000 m2 đất, tham gia trên 90.000 ngày công duy tu, bảo dưỡng và làm mới 9.200 km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nạo vét và làm mới 3.800 km kênh mương nội đồng.

- Gần 3 năm, phối hợp với các công ty phân bón cung ứng 19.785 tấn với kinh phí 300 tỷ đồng; cung ứng 37.734 cây giống các loại với kinh phí trên 3 tỷ đồng.

- Từ năm 2023 - 2025 Quỹ HTND thành phố tăng trưởng 38,795 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn đạt 214,279 tỷ đồng; đã giải ngân 164,245 tỷ đồng/455 dự án/5.669 hộ vay vốn.

- Hằng năm có trên 108.000 hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có trên 68.600 hộ được công nhận hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Tham khảo thêm

Cá vảy óng ánh đẹp như phim là cá tiến vua nuôi ở Tuyên Quang, làm món này vạn người mê, thịt ngọt như mì chính

Cá vảy óng ánh đẹp như phim là cá tiến vua nuôi ở Tuyên Quang, làm món này vạn người mê, thịt ngọt như mì chính

'Con tỷ đồng' này nuôi thành công ở Lạng Sơn, cái hay là nông dân chả tốn một xu mua cám, bán dễ hơn nuôi lợn

"Con tỷ đồng" này nuôi thành công ở Lạng Sơn, cái hay là nông dân chả tốn một xu mua cám, bán dễ hơn nuôi lợn

Phủ Tây Ninh, tiền thân của tỉnh Tây Ninh được thành lập năm bao nhiêu, thời ông vua nào nhà Nguyễn, trực thuộc tỉnh gì?

Phủ Tây Ninh, tiền thân của tỉnh Tây Ninh được thành lập năm bao nhiêu, thời ông vua nào nhà Nguyễn, trực thuộc tỉnh gì?

Lợn nuôi khắp từ Bắc vô Nam tăng giá xuất chuồng, 'ông lớn' ngành chăn nuôi C.P Việt Nam 'kéo' giá lợn hơi lên đỉnh mới

Lợn nuôi khắp từ Bắc vô Nam tăng giá xuất chuồng, 'ông lớn' ngành chăn nuôi C.P Việt Nam 'kéo' giá lợn hơi lên đỉnh mới

Con vật mặt đỏ ham leo trèo cây được một người Nghệ An tự nguyện giao nộp ngành chức năng

Con vật mặt đỏ ham leo trèo cây được một người Nghệ An tự nguyện giao nộp ngành chức năng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Bà Chu Thị Ngọc Diệp được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang

Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng nay (27/11), bà Chu Thị Ngọc Diệp đã được Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Chỉ định bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030

Hội và Cuộc sống
Chỉ định bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ I

Hội và Cuộc sống
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ I

Phiên làm việc thứ Nhất Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh, tiến hành các công việc quan trọng

Hội và Cuộc sống
Phiên làm việc thứ Nhất Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh, tiến hành các công việc quan trọng

Huế tìm giải pháp nâng tầm kinh tế tập thể trong thời kỳ thành phố trực thuộc Trung ương

Hội và Cuộc sống
Huế tìm giải pháp nâng tầm kinh tế tập thể trong thời kỳ thành phố trực thuộc Trung ương

Đọc thêm

'Sự kết hợp chết người' - Thủ tướng Ba Lan cảnh báo lớn lạnh đến Ukraine
Thế giới

'Sự kết hợp chết người' - Thủ tướng Ba Lan cảnh báo lớn lạnh đến Ukraine

Thế giới

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã lên tiếng về thay đổi rúng động ở Văn phòng Tổng thống Ukraine trong bối cảnh diễn ra các sự kiện sôi nổi xung quanh kế hoạch hòa bình của Mỹ.

Bắc Ninh: Hành trình thoát nghèo của gia đình 6 con nhờ đàn dê từ chương trình hỗ trợ sinh kế
Nhà nông

Bắc Ninh: Hành trình thoát nghèo của gia đình 6 con nhờ đàn dê từ chương trình hỗ trợ sinh kế

Nhà nông

Từ hộ nghèo với 6 người con, gia đình ông Trần Quang Sơn ở xã Sơn Động, Bắc Ninh đã chính thức thoát nghèo năm 2024 nhờ mô hình chăn nuôi dê được Nhà nước hỗ trợ, minh chứng cho hiệu quả của chính sách giảm nghèo bền vững.

Đẩy mạnh đấu tranh với luận điệu sai trái, xuyên tạc chống phá đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng
Tin tức

Đẩy mạnh đấu tranh với luận điệu sai trái, xuyên tạc chống phá đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Tin tức

Ngày 28/11/2025, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Nhiệm vụ và giải pháp đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch chống phá đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng”.

Lời tự sự của một lính cứu hỏa Hong Kong: Chúng tôi biết, có người đang chờ mình trở về
Xã hội

Lời tự sự của một lính cứu hỏa Hong Kong: Chúng tôi biết, có người đang chờ mình trở về

Xã hội

Lời tâm sự của lính cứu hỏa Hong Kong, những người luôn đối mặt hiểm nguy, nhưng luôn vững tin vì biết có người thân yêu chờ đợi họ trở về.

Đừng trồng trầu bà, 4 cây cảnh lá màu đẹp nhất này sẽ khiến bạn mê hoặc, dễ chăm sóc còn mang lại may mắn, tài lộc
Gia đình

Đừng trồng trầu bà, 4 cây cảnh lá màu đẹp nhất này sẽ khiến bạn mê hoặc, dễ chăm sóc còn mang lại may mắn, tài lộc

Gia đình

4 cây cảnh lá đẹp hơn hoa, giống như bảng màu tự nhiên rực rỡ có thể giúp tâm trạng của bạn vui vẻ mỗi ngày, thúc đẩy sự thư giãn và giảm căng thẳng.

Tin Showbiz 24h: Đỗ Hải Yến chạm vào ký ức khi trở lại Hà Nội, Huỳnh Anh trưởng thành và bản lĩnh sau 8 năm
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: Đỗ Hải Yến chạm vào ký ức khi trở lại Hà Nội, Huỳnh Anh trưởng thành và bản lĩnh sau 8 năm

Văn hóa - Giải trí

Đỗ Hải Yến chạm vào ký ức khi trở lại Hà Nội, Huỳnh Anh trưởng thành và bản lĩnh sau 8 năm... là những thông tin đáng chú ý của Tin Showbiz 24h.

Giá xăng dầu hôm nay 29/11: Bất ngờ vụt tăng
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 29/11: Bất ngờ vụt tăng

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 29/11, trên thị trường thế giới, giá dầu thô thế giới sau phiên lao dốc, bất ngờ bật tăng trở lại trong ngày cuối tuần.

Toàn thắng 4 trận, ghi 26 bàn, HLV U17 Việt Nam gửi “chiến thư” tới U17 Malaysia
Thể thao

Toàn thắng 4 trận, ghi 26 bàn, HLV U17 Việt Nam gửi “chiến thư” tới U17 Malaysia

Thể thao

HLV Cristiano Roland khẳng định U17 Việt Nam sẽ chuẩn bị thật kỹ cho màn so tài với U17 Malaysia vào ngày 30/11 tới, lượt cuối vòng loại U17 châu Á 2026- bảng C.

Chợ Tha La-chợ ma-chợ lạ là cái chợ tạm ở An Giang, lượm lựa mua bán chỉ một thứ gì trong bóng đêm?
Nhà nông

Chợ Tha La-chợ ma-chợ lạ là cái chợ tạm ở An Giang, lượm lựa mua bán chỉ một thứ gì trong bóng đêm?

Nhà nông

Chợ Tha La-chợ ma-chợ lạ là cái chợ tạm ở An Giang, lượm lựa mua bán chỉ một thứ gì trong bóng đêm? “Chợ ma”-chợ Tha La nằm nép mình bên kênh Tha La, con kênh lớn đấu nối cùng kênh Trà Sư, kênh Vĩnh Tế (ở tỉnh An Giang); góp phần chuyển nước, phù sa và nguồn tôm sông, cá sông từ sông Hậu vào ruộng đồng vùng Tứ giác Long Xuyên.

Hà Nội, TP.HCM là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại đặc biệt
Tin tức

Hà Nội, TP.HCM là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại đặc biệt

Tin tức

Sau đợt sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, quy mô địa bàn và dân số nhiều địa phương đã thay đổi căn bản, vượt xa chuẩn phân loại cũ. Do vậy, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 307/2025/NĐ-CP quy định mới về phân loại đơn vị hành chính.

Quảng Trị: Xử lý 2 tàu cá không báo cáo vị trí khi mất tín hiệu giám sát hành trình
Nhà nông

Quảng Trị: Xử lý 2 tàu cá không báo cáo vị trí khi mất tín hiệu giám sát hành trình

Nhà nông

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa xử phạt 2 tàu cá vì không báo cáo vị trí khi mất tín hiệu giám sát hành trình, vi phạm quy định về khai thác thủy sản.

Airbus bất ngờ kêu gọi triệu hồi gấp hàng nghìn máy bay để sửa chữa
Thế giới

Airbus bất ngờ kêu gọi triệu hồi gấp hàng nghìn máy bay để sửa chữa

Thế giới

Nhà sản xuất máy bay Châu Âu Airbus đã yêu cầu triệu hồi và sửa chữa ngay lập tức đối với 6.000 chiếc A320 – dòng máy bay được sử dụng rộng rãi – trong một đợt thu hồi lớn ảnh hưởng tới hơn một nửa đội bay toàn cầu, đe dọa gây xáo trộn vào cuối tuần du lịch bận rộn nhất trong năm tại Mỹ và gây gián đoạn trên toàn thế giới.

Một tòa nhà lạ kỳ tại Philippines kiểu kiến trúc con gà trống khổng lồ nhằm tôn vinh ngành công nghiệp chọi gà
Nhà nông

Một tòa nhà lạ kỳ tại Philippines kiểu kiến trúc con gà trống khổng lồ nhằm tôn vinh ngành công nghiệp chọi gà

Nhà nông

Với hình dáng của một con gà trống khổng lồ được mô tả chân thực đến từng chiếc lông, tòa nhà 6 tầng này ở Philippines cao gần 35m và có 15 phòng, tất cả đều được trang bị máy lạnh.

'Truy tìm Long Diên Hương' mất ngôi đầu phòng vé vẫn thu về 165 tỷ đồng
Văn hóa - Giải trí

"Truy tìm Long Diên Hương" mất ngôi đầu phòng vé vẫn thu về 165 tỷ đồng

Văn hóa - Giải trí

Phim "Truy tìm Long Diên Hương" mất ngôi đầu phòng vé vào tay siêu phẩm hoạt hình Zootopia: Phi Vụ Động Trời 2, nhưng vẫn thu về 165 tỷ doanh thu sau 2 tuần công chiếu.

Sản xuất lúa gạo ở Cuba-lương thực thiết yếu trên bàn ăn, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Cuba, năng suất hơn 7 tấn/ha
Nhà nông

Sản xuất lúa gạo ở Cuba-lương thực thiết yếu trên bàn ăn, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Cuba, năng suất hơn 7 tấn/ha

Nhà nông

Chương trình Hợp tác sản xuất lúa gạo Việt Nam-Cuba đóng một vai trò hết sức quan trọng để thúc đẩy sản xuất một mặt hàng lương thực thiết yếu trên bàn ăn của người dân Cuba.

Đất nông nghiệp 'xen kẹt' có được cấp sổ đỏ không?
Bạn đọc

Đất nông nghiệp "xen kẹt" có được cấp sổ đỏ không?

Bạn đọc

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết, Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định 102/2024/NĐ-CP quy định "đất xen kẹt" có thể được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) nếu đáp ứng đủ các điều kiện.

3 người nhập viện do chơi vật tay, nhìn phim chụp mới thấy quá nguy hiểm
Xã hội

3 người nhập viện do chơi vật tay, nhìn phim chụp mới thấy quá nguy hiểm

Xã hội

Khi chơi trò vật tay, lực xoay đột ngột tác động lên xương cánh tay có thể vượt ngưỡng chịu đựng, gây gãy xoắn xương cánh tay, thậm chí di lệch.

Đây, loại trái cây ngon xuất khẩu của Đồng Tháp mới (gồm Tiền Giang trước đây) tăng tốc diện tích trồng
Nhà nông

Đây, loại trái cây ngon xuất khẩu của Đồng Tháp mới (gồm Tiền Giang trước đây) tăng tốc diện tích trồng

Nhà nông

Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có 34.361ha trồng sầu riêng (chủ yếu diện tích trồng sầu riêng là ở địa phận tỉnh Tiền Giang trước đây), trong đó, có 393 mã số vùng trồng xuất khẩu với diện tích 14.011,7ha, sầu riêng Đồng Tháp chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc; Nhật Bản, EU, Nga.

Ngọn núi cao hơn 700m, cách TPHCM 260km, thuộc tỉnh An Giang, sao có người nói câu bất ngờ: Muốn tu tiên thì cứ lên đây
Nhà nông

Ngọn núi cao hơn 700m, cách TPHCM 260km, thuộc tỉnh An Giang, sao có người nói câu bất ngờ: Muốn tu tiên thì cứ lên đây

Nhà nông

Thất Sơn hay còn gọi Bảy Núi ở tỉnh An Giang (vùng Tịnh Biên) là ngọn núi cao hơn 700m so với mực nước biển (cách TPHCM khoảng 260km) được mệnh danh là “nóc nhà” của Đồng bằng sông Cửu Long, với ngọn núi cao nhất là núi Thiên Cấm Sơn huyền bí và lãng mạn gắn liền nhiều truyền thuyết ly kỳ.

Một ông nông dân ham ruộng, cùng dân vùng này ở Hà Tĩnh làm nên thương hiệu gạo Hạ Vàng đạt 3 sao OCOP
Nhà nông

Một ông nông dân ham ruộng, cùng dân vùng này ở Hà Tĩnh làm nên thương hiệu gạo Hạ Vàng đạt 3 sao OCOP

Nhà nông

Ông Nguyễn Đình Trung - Giám đốc HTX xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Hạ Vàng, xã Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) đã dành trọn tâm huyết cùng bà con nông dân xây dựng nên thương hiệu gạo sạch Hạ Vàng đạt 3 sao OCOP. Thương hiệu gạo sạch đã mở ra cơ hội phát triển bền vững cho nông dân địa phương.

Nuôi thí điểm cá rô phi Na Uy dòng đơn tính ở tỉnh Gia Lai, bắt lên toàn con to bự thế này đây
Nhà nông

Nuôi thí điểm cá rô phi Na Uy dòng đơn tính ở tỉnh Gia Lai, bắt lên toàn con to bự thế này đây

Nhà nông

Tận dụng lợi thế sẵn có của địa phương, UBND huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Bình Định, Gia Lai) phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh triển khai mô hình nuôi cá rô phi Na Uy, dòng đơn tính Genomar thương phẩm. Thành công của mô hình nuôi cá rô phi Na Uy mở ra hướng đi mới trong nuôi trồng thủy sản tại địa phương.

Trước ngày chốt danh sách U22 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik bị... mất ngủ
Thể thao

Trước ngày chốt danh sách U22 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik bị... mất ngủ

Thể thao

HLV Kim Sang-sik chia sẻ, chia sẻ việc rút gọn danh sách xuống còn 23 cầu thủ U22 Việt Nam là thử thách rất khó khăn: “Tôi mất ngủ vì phải lựa chọn. Tất cả cầu thủ đều tập luyện và sinh hoạt chuyên nghiệp, nhưng tôi buộc phải đưa ra quyết định tốt nhất cho đội tuyển”.

Dân các làng này ở Thanh Hóa đang “chạy nước rút” làm một việc quan trọng, quyết định tiền Tết to hay nhỏ
Nhà nông

Dân các làng này ở Thanh Hóa đang “chạy nước rút” làm một việc quan trọng, quyết định tiền Tết to hay nhỏ

Nhà nông

Dân các làng này ở Thanh Hóa đang “chạy nước rút” làm một việc quan trọng, quyết định tiền Tết to hay nhỏ. Còn hơn 2 tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thời điểm này, người trồng cây cảnh, trồng hoa, trong đó có quấy cảnh, hoa cúc tết ở Thanh Hóa đã tất bật bước vào giai đoạn chăm sóc cao điểm để chuẩn bị những sản phẩm đẹp nhất phục vụ thị trường cuối năm.

Truyền thông Ukraine: Yermak từ chức chánh văn phòng tổng thống, ông Zelensky đang mất kiểm soát
Thế giới

Truyền thông Ukraine: Yermak từ chức chánh văn phòng tổng thống, ông Zelensky đang mất kiểm soát

Thế giới

Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, đã từ chức chánh văn phòng tổng thống hôm 28/11 vì bị cáo buộc có liên quan đến một đường dây rửa tiền mới bị phanh phui tại Ukraine.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Xoá sổ đường dây rửa tiền 'khủng'; tin mới vụ Mailisa
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Xoá sổ đường dây rửa tiền "khủng"; tin mới vụ Mailisa

Pháp luật

Xoá sổ đường dây rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay, thêm 10 đối tượng lộ diện; thông tin mới vụ Mailisa; tạm giữ nghi can vụ nổ súng tại một đám cưới... là những tin nóng 24 giờ qua.

Ngôi nhà 500 m2 và triết lý phân mảnh để sống gần thiên nhiên
Nhà đất

Ngôi nhà 500 m2 và triết lý phân mảnh để sống gần thiên nhiên

Nhà đất

Trên diện tích 500 m2, công trình chọn kiến trúc phân mảnh với nhiều khối nhà nhỏ gắn kết bằng sân - vườn - hiên, tạo nhịp điệu không gian hài hòa bối cảnh, gìn giữ ký ức gia đình và tái hiện tinh thần làng xóm trong ngôn ngữ hiện đại.

Bắc Ninh sắp mở bán gần 900 căn nhà ở xã hội tại hai dự án, giá chỉ từ 9,9 triệu đồng/m2
Nhà đất

Bắc Ninh sắp mở bán gần 900 căn nhà ở xã hội tại hai dự án, giá chỉ từ 9,9 triệu đồng/m2

Nhà đất

Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa công bố giá bán của hai dự án nhà ở xã hội tại xã Yên Phong và phường Phương Liễu với tổng cộng 873 căn hộ.

Bão số 15 gây thiệt hại ở đảo Phú Qúy, sóng biển cao gần 5 mét, một ngư dân tử vong ở vùng biển tỉnh Lâm Đồng
Nhà nông

Bão số 15 gây thiệt hại ở đảo Phú Qúy, sóng biển cao gần 5 mét, một ngư dân tử vong ở vùng biển tỉnh Lâm Đồng

Nhà nông

Ngày 28/11, trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng( huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, do ảnh hưởng bão số 15 trên địa bàn đảo sóng rất cao nên ảnh hưởng đến khu nuôi trồng thủy sản của bà con trên địa bàn Đặc khu. Trong sáng cùng ngày, UBND tỉnh Lâm Đồng cấm tàu thuyền hoạt động trên biển để ứng phó bão số 15.

Bất ngờ thấy 5 loại thú rừng lạ mắt, động vật quý, nằm trong sách Đỏ ở một khu rừng tại Thanh Hóa
Nhà nông

Bất ngờ thấy 5 loại thú rừng lạ mắt, động vật quý, nằm trong sách Đỏ ở một khu rừng tại Thanh Hóa

Nhà nông

Bất ngờ thấy 5 loại thú rừng lạ mắt, động vật quý có nằm trong sách Đỏ ở một khu rừng tại Thanh Hóa. Thông qua bẫy ảnh, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 5 loại cầy là động vật hoang dã, động vật rừng quý hiếm có tên trong sách Đỏ.

Con số may mắn hôm nay ngày 29/11: Ngọ vận đỏ như son, Mão số đào hoa, Thìn bị chèn ép, Tỵ nhiều khó khăn
Gia đình

Con số may mắn hôm nay ngày 29/11: Ngọ vận đỏ như son, Mão số đào hoa, Thìn bị chèn ép, Tỵ nhiều khó khăn

Gia đình

Với con số may mắn hôm nay ngày 29/11, con giáp tuổi Ngọ, Thân nhiều tài lộc, Sửu thịnh vượng, Mão đỏ tình, Thìn bị chèn ép, Dần nhạt nhòa.

Tin đọc nhiều

1

Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

2

Đại biểu Quốc hội: "Không thể quy định đám cưới phải mời bao nhiêu người, làm bao nhiêu mâm cỗ"

Đại biểu Quốc hội: 'Không thể quy định đám cưới phải mời bao nhiêu người, làm bao nhiêu mâm cỗ'

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (28/11) bật tăng mạnh: Nhà vàng bán "mạnh tay", người dân đổ xô đi mua

Giá vàng hôm nay mới nhất (28/11) bật tăng mạnh: Nhà vàng bán 'mạnh tay', người dân đổ xô đi mua

4

Lý do ông Nguyễn Đức Trung xin thôi chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được phân công nhiệm vụ mới

Lý do ông Nguyễn Đức Trung xin thôi chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được phân công nhiệm vụ mới

5

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ "thấy bắt" trong truyền thuyết?

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ 'thấy bắt' trong truyền thuyết?