Đại hội Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng: Mỗi hội viên nông dân chính là một hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo

Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Nhân Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng lần thứ I, bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi với PV Dân Việt và tin tưởng rằng những quyết sách được đưa ra trong đại hội sẽ mở ra giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

“Mỗi hội viên nông dân chính là một hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo. Đại hội lần này là bước khởi đầu cho hành trình mới, mang theo kỳ vọng về một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và thịnh vượng,” Chủ tịch Hội Nông dân Đà Nẵng Lê Thị Minh Tâm nhấn mạnh.

Bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng chia sẻ về Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Bà đánh giá, nhận định về công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, có thể cho biết sự đóng góp của Hội Nông dân trong việc phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở Đà Nẵng như thế nào?.

- Nhiệm kỳ qua, mà cụ thể là từ năm 2023 đến nay các cấp Hội và hội viên nông dân đã tập trung nổ lực thực hiện đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Công tác kiện toàn, củng cố, tinh gọn tổ chức bộ máy được các cấp Hội thực hiện kịp thời, đồng bộ với đảng, chính quyền, hoạt động hiệu quả; nội dung, phương thức hoạt động đổi mới, thiết thực; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ Hội, nâng cao năng lực sản xuất trong nông dân được chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát, thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào thực chất.

Nguyên Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng trong một lần trao quà hỗ trợ cho nông dân, hội viên thành phố Đà Nẵng

Các phong trào, mô hình sản xuất của nông dân hiệu quả; chất lượng hội viên được nâng lên; vai trò của tổ chức Hội, chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới được phát huy; nhận thức, trách nhiệm chính trị, trình độ, kỹ năng sản xuất, kinh doanh của nông dân được nâng cao, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên rõ nét. Hằng năm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu TW Hội giao, nhiều chỉ tiêu đạt trên 150%.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân đã có những đóng góp trong việc phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở Đà Nẵng. Tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp trong nông dân chuyển biến rõ nét, mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông minh vào sản xuất được quan tâm đầu tư.

Về vai trò và sứ mệnh của Hội Nông dân Đà Nẵng trong giai đoạn mới, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Việt Nam đang vươn mình, đại hội cần định hướng như thế nào để tăng cường hợp tác giữa các cấp Hội, cũng như hợp tác với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để cùng nhau tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện phát triển cho nông dân?.

- Từ ngày 1/7/2025, cùng với cả hệ thống chính trị, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng thực hiện hợp nhất thành Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng; với gần 240.000 hội viên, 1.977 chi, 93 cơ sở Hội.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, giai cấp nông dân thành phố Đà Nẵng vẫn đoàn kết một lòng, giữ vững niềm tin tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của đảng, của Bác Hồ đã chọn; phát huy những thành tích đạt được, tiếp tục nổ lực, sáng tạo cùng nhau góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng phát triển mọi mặt.

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũ Lê Văn Dũng giới thiệu sản phẩm OCOP với Phó Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính

Hội Nông dân thành phố tập trung thực hiện các giải pháp như, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát triển và nâng cao chất lượng hội viên; trong đó tập trung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiến thức về nông nghiệp, kinh tế nông thôn cho 4.500 cán bộ Hội cơ sở, chi Hội trưởng, chi Hội phó nông dân.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân các cấp, hướng mạnh về cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động Hội phù hợp với thực tiễn phong trào nông dân ở từng địa phương, nhất là đảm bảo mô hình tổ chức mới “vừa trực thuộc Mặt trận và vừa hoạt động độc lập tương đối”; làm tốt vai trò Hội Nông dân là cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nước trong thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế, xã hội ở nông thôn.

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũ Lê Văn Dũng cùng Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố tham quan mô hình sản phẩm cây ăn quả trưng bày tại hội chợ nông dân

Đặc biệt, đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; tích cực tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, nông dân phát triển các mô hình sản xuất, kinh tế hiệu quả, phát triển doanh nghiệp trong nông nghiệp.

Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ kết nối thị trường, hỗ trợ nông dân tham gia các sàn thương mại nông sản điện tử, tổ chức hội chợ, phiên chợ, điểm trưng bày quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, liên kết tiêu thụ nông sản, hàng hóa cho nông dân…

Vậy đâu là những đổi mới quan trọng trong nội dung và phương thức hoạt động của Hội Nông dân mà bà cho rằng cần thiết để nâng cao hiệu quả công tác và thu hút sự tham gia của hội viên?.

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội phù hợp với mô hình mới, đảm bảo nguyên tắc “vừa trực thuộc Mặt trận, vừa hoạt động độc lập tương đối” và yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay; ứng dụng mạnh mẽ CNTT, nền tảng số trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân; tổ chức hoạt động thiết thực, hiệu quả, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho nông dân.

Mô hình thí điểm sản xuất lúa theo chuỗi giá trị cao của Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng triển khai

Thứ hai là kiện toàn, củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội tinh gọn, mạnh, năng lực, trách nhiệm với công tác Hội, với nông dân; phát triển hội viên gắn với nâng cao chất lượng hội viên theo hướng “ít nhưng mạnh”, từng bước xây dựng “nông dân số”; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, phát huy chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp, các Câu lạc bộ trong nông dân.

Tiếp đến là cần nâng cao chất lượng phong trào nhất là “Nông dân thi đua SX-KDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp gắn với đồng hành, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị, chuyển đổi số.

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Nam thuộc Hội Nông dân Đà Nẵng ký kết với các doanh nghiệp, nhà máy phân bón để hỗ trợ trả chậm cho nông dân

Đặc biệt, tiếp tục thực hiện và mở rộng dịch vụ hỗ trợ, cung ứng vốn, vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, các loại hình bảo hiểm trong nông nghiệp, nông dân; liên kết, kết nối, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân; huy động mọi nguồn lực hỗ trợ thúc đẩy phong trào, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng NTM.

Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ này cần tập trung vào những nội dung, chương trình trọng tâm nào để giải quyết các thách thức hiện nay của nông dân; ví dụ như biến đổi khí hậu, thị trường, công nghệ?.

- Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định phương hướng 5 năm đến là “Xây dựng Hội và giai cấp nông dân vững mạnh toàn diện; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng NTM; góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng có chất lượng cuộc sống cao, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Nam nay là Đà Nẵng trong một lần cung ứng giống cây ăn quả cho nông dân địa bàn

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, vững mạnh toàn diện; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động; làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nông dân, cầu nối giữa nông dân với đảng, nhà nước; tham gia xây dựng thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; các dịch vụ hỗ trợ nông dân; vận động nông dân chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, kinh tế tư nhân, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, liên kết chuỗi giá trị, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mô hình trồng cây ăn quả của nông dân Tiên Phước, Đà Nẵng cho thu nhập cao nhằm phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn theo hướng kinh tế xanh

Đặc biệt, trực tiếp thực hiện một số chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn theo định hướng phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn, gắn phát triển nông nghiệp với du lịch cộng đồng; tạo động lực phát triển nhanh và bền vững, xây dựng đô thị sinh thái, hiện đại và thành phố đáng sống.

Xin cảm ơn bà.

- Phát huy vai trò của các cấp Hội trong công tác chăm lo, hỗ trợ nông dân có hoàn cảnh khó khăn, thiên tai, hoạn nạn, hơn 2 năm qua Hội Nông dân Đà Nẵng đã huy động tặng 3.200 suất quà, trao 670 sinh kế, xóa 90 nhà tạm, nhà dột nát với kinh phí hơn 7 tỷ đồng. Kịp thời ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024, bão số 10 và 11 năm 2025 và nhân dân Cu Ba với số tiền trên 5,2 tỷ đồng.



- Hội đã vận động hội viên, nông dân hiến trên 280.000 m2 đất, tham gia trên 90.000 ngày công duy tu, bảo dưỡng và làm mới 9.200 km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nạo vét và làm mới 3.800 km kênh mương nội đồng.



- Gần 3 năm, phối hợp với các công ty phân bón cung ứng 19.785 tấn với kinh phí 300 tỷ đồng; cung ứng 37.734 cây giống các loại với kinh phí trên 3 tỷ đồng.



- Từ năm 2023 - 2025 Quỹ HTND thành phố tăng trưởng 38,795 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn đạt 214,279 tỷ đồng; đã giải ngân 164,245 tỷ đồng/455 dự án/5.669 hộ vay vốn.



- Hằng năm có trên 108.000 hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có trên 68.600 hộ được công nhận hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.