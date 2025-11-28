Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 28/11/2025 18:36 GMT+7

Lợn nuôi khắp từ Bắc vô Nam tăng giá xuất chuồng, 'ông lớn' ngành chăn nuôi 'kéo' giá lợn hơi lên đỉnh mới

Nguyễn Phương Thứ sáu, ngày 28/11/2025 18:36 GMT+7
Giá lợn hơi hôm nay tiếp tục bật tăng trên toàn quốc. Giá lợn hơi bình quân cả nước đã tăng lên mức 53.300 đồng/kg.
Giá lợn hơi tiếp đà tăng

Lợn hơi ở Miền Bắc hôm nay chạm giá 55.000 đồng/kg tại Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương; Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội,... đạt giá 54.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tại Miền Trung tăng ở Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng cùng mức giao dịch 54.000 đồng/kg; Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Đắk Lắk tăng đạt 53.000 đồng/kg; Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Gia Lai đạt giá 52.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tại thị trường miền Nam đạt cùng mức giá 55.000 đồng/kg tại Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh và Tây Ninh. Các tỉnh Vĩnh Long, Cà Mau, Đồng Tháp,... giao dịch lợn hơi ở mức 52.000 - 53.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi bình quân cả nước đã tăng lên 53.300 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam cũng tăng giá bán lợn hơi ở miền Bắc lên 53.000 đồng/kg và miền Nam là 55.000 đồng/kg.

C.P Việt Nam đang bỏ xa các công ty chăn nuôi trong nước khi trong 9 tháng đầu năm 2025 thu về gần 62.200 tỷ đồng, dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức.

Cho đến nay, khối doanh nghiệp ngoại vẫn có vai trò dẫn dắt trên thị trường chăn nuôi Việt Nam, thống kê gần đây cho thấy, Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam hiện chiếm 18% đàn nái cả nước, với 6,7 triệu con lợn xuất chuồng/năm. Ngoài ra, các doanh nghiệp lớn như Thái Việt Corporation, De Heus, Cargill, New Hope, CJ, Japfa Emivest, Sunjin... và nhiều doanh nghiệp nội địa khác như Dabaco, BAF, Masan MeatLife… cũng đang nỗ lực vươn lên cạnh tranh thị phần.

Giá thịt lợn cuối năm 2025 còn nhiều biến động bởi giá lợn hơi

Thực tế, sau thời gian dài giảm sâu từ ngày 14/11 đến nay, giá lợn hơi liên tục tăng, nhiều địa phương đã đạt mức cao nhất là 55.000 đồng/kg. Giá lợn hơi bình quân cả nước cũng lên mức 53.300 đồng/kg; tăng 5.300 đồng/kg so với mức thấp nhất hồi cuối tháng 10 và đầu tháng 11.

Tuy nhiên, xu hướng tăng chủ yếu ở các tỉnh miền Bắc và Nam, trong khi nhiều tỉnh thành miền Trung vẫn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, và mới chỉ bứt giá lên trong vài ngày gần đây, duy trì mức thấp 50.000 - 52.000 đồng/kg.

Dù đã tăng khá nhiều, song giá lợn hơi hiện nay vẫn bị cho là chưa hấp dẫn, người chăn nuôi chưa có lãi lớn nên nhiều hộ nuôi nhỏ chưa dám tái đàn mạnh, bà con lo nếu vội vàng nuôi trở lại có thể tiếp tục thua lỗ.

Trong khi đó, bão lũ tiếp tục xuất hiện gây thiệt hại lớn về kinh tế, tác động trực tiếp đến túi tiền của người dân.

Điều lo lắng nhất hiện nay là sức mua thịt lợn của người tiêu dùng có thể sẽ không tăng đột biến vào dịp cao điểm Tết khiến giá vẫn duy trì ở mức thấp. Còn khi nhu cầu tiêu thụ tăng, giá lợn hơi khởi sắc và người chăn nuôi có lãi thì việc tái đàn sẽ diễn ra thuận lợi hơn.

Mới đây, Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai phân tích: Với những hộ chủ động được con giống, bà con chăn nuôi hiện vẫn chưa lãi. Riêng những hộ phải mua lợn giống thì vẫn còn lỗ. Trước thời điểm vào đàn, giá lợn giống vốn đã cao, nếu mua số lượng lớn thì ở mức 2,7 - 2,8 triệu đồng/con, còn mua số lượng ít thì giá lên trên 3 triệu đồng/con.

Chưa kể, năm nay dịch bệnh phát sinh mạnh khiến chi phí thuốc và tỷ lệ hao hụt tăng, đẩy giá thành chăn nuôi lên cao từ 5,5 - 5,7 triệu đồng/con (100 kg). Do đó, việc giá lợn hơi mới quay đầu tăng khoảng hơn nửa tháng qua, trước mắt là đỡ cho người chăn nuôi, nhưng vẫn chưa đủ bù chi phí.

Với mức giá lợn hiện nay, tính cả tiền giống, thức ăn, thuốc thú y, công chăm sóc thì mỗi con lợn xuất chuồng đều chưa lãi.

Theo tính toán tạm thời của người chăn nuôi, để hòa vốn thì giá lợn phải đạt ít nhất 56.000 - 57.000 đồng/kg, còn để có lời giá phải cao hơn nữa.

Nếu bà con nuôi kéo dài để chờ giá lên thì chi phí thức ăn lại đội lên mỗi ngày, trong khi khả năng hồi phục giá chưa rõ ràng, nhiều hộ đành phải bán lợn để thu hồi phần nào vốn.

Thông thường, sau những đợt giảm sâu thì giá sẽ tăng trở lại do các doanh nghiệp lớn điều phối nguồn cung trên thị trường. Do vậy, Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cho biết, những đợt như thế sẽ không kéo dài vì nhu cầu thực tế không lớn.

Tuy nhiên, lần này có yếu tố thiên tai đi kèm tác động đến nguồn cung và cầu nên cần có thêm thời gian để tìm hiểu. Hiệp hội này vẫn đang theo dõi để xác định rõ hơn nguyên nhân và xu hướng cụ thể để có giải pháp khuyến cáo chăn nuôi phù hợp trong thời gian tới.

Cho đến nay, các doanh nghiệp lớn khẳng định sẽ không thiếu thịt lợn cho thời điểm lễ tết cuối năm.

Ước tính đến cuối tháng 10, tổng đàn lợn trên cả nước đạt 26,4 triệu con, tăng 0,1% so với cùng kỳ. Một số địa phương vẫn cố gắng duy trì đà tăng trưởng cao nhờ áp dụng an toàn sinh học, liên kết chuỗi, ứng dụng công nghệ…

Các doanh nghiệp lớn trong ngành chăn nuôi (như Massan, CP, Dabaco) cũng đã cam kết đảm bảo nguồn cung thịt dồi dào, ổn định cho thị trường Tết thông qua quy mô sản xuất lớn, áp dụng công nghệ hiện đại và kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Các doanh nghiệp này sẽ đẩy mạnh sản xuất từ trước để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tăng cao dịp cuối năm.

Theo ông Lê Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam, các công ty chăn nuôi lớn và riêng CP Việt Nam vẫn đang giữ tốc độ tăng trưởng đàn lợn ở mức ổn định.

Hiện nay tiêu thụ và chăn nuôi có biến động do dịch bệnh và bão lũ nhưng những tháng cuối năm tiêu dùng tăng lên nguồn cung thịt cũng sẽ không thiếu.

Theo Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dù thiên tai và dịch bệnh khiến hơn 31.000 con gia súc bị chết, tổng sản lượng thịt lợn trong nước năm nay vẫn ước đạt khoảng 5 triệu tấn, bảo đảm nguồn cung thịt cuối năm.

Hiện, các trang trại, các doanh nghiệp và hộ chăn nuôi đã chủ động tái đàn, tăng sản lượng từ 20 đến 30% so với cùng kỳ, đồng thời bảo đảm an toàn dịch bệnh để ổn định nguồn cung và giá cả trong dịp cao điểm cuối năm.

Để bảo đảm nguồn cung cuối năm và Tết Nguyên đán, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tập trung ba nhóm giải pháp.

Theo đó, cùng với sự chú trọng khâu giống, dinh dưỡng và an toàn sinh học, trong đó nguồn giống chất lượng cao được ưu tiên để kịp tái đàn trước Tết, các ngành chức năng sẽ tăng cường các biện pháp quản lý nhằm bảo đảm nguồn thức ăn chăn nuôi ổn định; đồng thời kiểm soát tốt dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng khuyến cáo các doanh nghiệp và hộ chăn nuôi cần xây dựng kế hoạch sản xuất và cung ứng sản phẩm chi tiết, không để xảy ra thiếu hụt cục bộ; đề nghị các tập đoàn, trang trại quy mô lớn tăng đàn, bổ sung nguồn cung thịt lợn trước và sau Tết.

Cùng với đó, các đơn vị nhập khẩu cũng cần có kế hoạch cụ thể, chi tiết về số lượng và nguồn hàng nhằm bảo đảm cung cấp cho thị trường khi nhu cầu tăng cao vào những tháng cuối năm.

Theo dự báo, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2026, trong đó có thịt lợn, sẽ tăng từ 10-15%. Để ứng phó, các doanh nghiệp và hộ nuôi đã xây dựng kế hoạch cung ứng chi tiết. Mục tiêu là không để xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ, ngay cả khi các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không đủ điều kiện tái đàn hoặc bị thiệt hại bởi dịch bệnh.

Dự báo giá lợn hơi cuối năm 2025 còn nhiều biến động. Các yếu tố như dịch bệnh (ASF), nguồn cung, giá thức ăn chăn nuôi và chính sách sẽ ảnh hưởng lớn đến giá lợn. Nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt và nguồn cung ổn định, giá có thể duy trì ở mức trung bình. Tuy nhiên, nếu dịch bệnh bùng phát hoặc giá thức ăn tăng cao, giá lợn hơi có thể tăng đột biến. Doanh nghiêp và người chăn nuôi vẫn đang theo dõi sát sao thị trường để có phương án chăn nuôi tốt hơn.

