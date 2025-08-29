Đài phát thanh Ngày tận thế phát đi 15 thông điệp bí ẩn, chuyện gì đang xảy ra?

Nấm hạt nhân. Ảnh RIA

Vào ngày 28/8 lúc 09:09 giờ Moscow, đài phát thanh phát từ "nhà ga xe lửa" và lúc 09:17 phát từ "azoospermia".

Ngoài ra, 13 thông điệp khác cũng được phát đi, bao gồm "tia nước", "drapozayats", "belobrovy", "quyển sách nhỏ" và nhiều thông điệp khác.

UVB-76 - một đài phát thanh quân sự được thành lập vào những năm 1970, chủ yếu phát tín hiệu vo ve ngắn, đó là lý do tại sao đôi khi nó được gọi là "Buzzer".

Theo BBC, vật thể này được kết nối với lực lượng hạt nhân chiến lược Nga và là một trong những ngòi nổ của hệ thống tấn công trả đũa tự động Perimeter (Bàn tay chết). Chính vì lý do này, UVB-76 còn được gọi là "Đài phát thanh Ngày tận thế".

Ý nghĩa thực sự của các thông điệp mà đài phát thanh ma quái UVB-76 truyền đi, mục đích của chúng và người nhận không được công chúng biết đến.



