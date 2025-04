Chiều 22/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 24. Tại hội nghị, ông Tống Ngọc Bắc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao quyết định vàpPhát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Gấu -Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang đánh giá, trong những năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh Bắc Giang luôn chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Công an Trung ương trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Gấu - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng trao quyết định cho Đại tá Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Báo BG

Qua đó tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh đã trưởng thành, được giao giữ các chức vụ cao hơn.

Tỉnh ủy Bắc Giang vui mừng, phấn khởi khi tiếp tục được Bộ Công an quan tâm, điều động Đại tá Nguyễn Quang Vinh - Thư ký lãnh đạo Bộ giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang; được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Nguyễn Văn Gấu tin tưởng với trình độ, năng lực và kinh nghiệm công tác, trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang Nguyễn Quang Vinh tiếp tục phát huy tốt năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, cống hiến tâm sức, trí tuệ, cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất.

Đồng thời thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, ngày 17/2, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 1976) - Phó Cục trưởng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.