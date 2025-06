Đại tướng Lương Tam Quang: Phải kiểm điểm các nhiệm vụ chậm tiến độ trong thực hiện Đề án 06

Chiều 2/6, Ban chỉ đạo của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57 đã tổ chức Phiên họp lần thứ nhất Tổ Công tác triển khai Đề án 06; cải cách thủ tục hành chính (TTHC), chuyển đổi số gắn với Đề án 06 (Tổ Công tác).

Cắt giảm 20,56% TTHC vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 68

Phát biểu tại phiên họp, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ Công tác cho biết, đây là phiên họp giao ban đầu tiên sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thành viên và chức năng, nhiệm vụ của Tổ Công tác triển khai Đề án 06; cải cách TTHC và chuyển đổi số gắn với Đề án 06.

Tổ Công tác mới được kiện toàn trên cơ sở Tổ Công tác Đề án 06 trước đây, được bổ sung thêm một số nhân sự và một số thành viên mới.

Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu Tổ Công tác cần thẳng thắn kiểm điểm, chỉ rõ những "điểm nghẽn" trong triển khai thực hiện Đề án 06 để bàn giải pháp khắc phục dứt điểm. Ảnh: BCA

Đại tướng Lương Tam Quang biểu dương các thành viên đã rất chủ động, duy trì tốt các hoạt động của Tổ Công tác đạt nhiều kết quả cụ thể, nổi bật. Trong đó, tham mưu, đề xuất Chính phủ ban hành 11 nghị định và trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 lần này xem xét 19 dự án luật, 3 nghị quyết; tích cực đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu, cắt giảm 20,56% TTHC vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 68; phát triển các tiện ích từ dữ liệu dân cư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như triển khai giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc phục vụ thủ tục đi máy bay, mở rộng bệnh án điện tử, triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 qua ứng dụng VNeID...

Bên cạnh kết quả, ông Lương Tam Quang đánh giá, vẫn còn 31 nhiệm vụ chậm tiến độ, đặc biệt có 7 nhiệm vụ từ năm 2022, 1 nhiệm vụ từ năm 2023 và 12 nhiệm vụ từ năm 2024 chuyển sang; chính vì vậy các thành viên của Tổ Công tác cần thẳng thắn kiểm điểm, chỉ rõ những nguyên nhân để bàn giải pháp khắc phục dứt điểm không để việc chậm tiến độ kéo dài trở thành “điểm nghẽn” ảnh hưởng tiến độ chung của Đề án 06.

Nhấn mạnh tháng 6 là thời điểm rất quan trọng với nhiều công việc cấp bách phải hoàn thành để chuẩn bị cho việc sơ kết, đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2025, đặt tiền đề cho hoàn thành nhiệm vụ năm 2025, chính vì vậy, để hoàn thành được những việc này trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu các thành viên trong Tổ Công tác phải có quyết tâm chính trị, tập trung nguồn lực, trí tuệ cao nhất để triển khai nhiệm vụ.

"Phải kiểm điểm các nhiệm vụ chậm tiến độ, đặc biệt là những vấn đề về pháp lý, hạ tầng công nghệ, dữ liệu, an ninh bảo mật và nguồn lực triển khai; phải đánh giá rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đưa ra được các giải pháp khắc phục", ông Quang nói.

Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị từng thành viên Tổ Công tác đánh giá, rà soát kỹ những nhiệm vụ chậm muộn, phấn đấu giải quyết triệt để các nhiệm vụ chậm tiến độ, các nhiệm vụ trong năm 2025 gửi về Thư ký Tổ Công tác trước ngày 10/6 để tập hợp cũng như công tác thông tin, báo cáo. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất thực hiện các nhiệm vụ, bộ chỉ số theo “Bộ tứ trụ cột” Nghị quyết của Trung ương đã ban hành.

Ban hành bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính sau sáp nhập tỉnh

Dẫn chứng những chỉ đạo lớn của Tổng Bí thư Tô Lâm trong triển khai thực hiện Nghị quyết 57, ông Lương Tam Quang nhấn mạnh đến vai trò của Tổ Công tác và trách nhiệm của từng thành viên trong Tổ Công tác để trực tiếp cụ thể hóa Nghị quyết 57, đây là nhiệm vụ hết sức vẻ vang.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu xây dựng lộ trình các nhiệm vụ hoàn thành trong năm 2025. Do tính chất quan trọng, ông Lương Tam Quang yêu cầu các thành viên bố trí dự, báo cáo kết quả định kỳ hàng tuần (trước thứ Năm hàng tuần), hàng tháng (trước 15 hàng tháng) qua phần mềm theo dõi Đề án 06. Bộ Công an đã xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ Công tác, đề nghị các thành viên Tổ Công tác khẩn trương cho ý kiến tham gia, gửi về Thư ký Tổ Công tác để tập hợp, tham mưu ban hành trước 10/6.

Về hoàn thiện thể chế, ông Lương Tam Quang đề nghị Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ, ngành thúc đẩy quy trình ban hành các nghị định liên quan đến TTHC, cơ sở dữ liệu, giao dịch điện tử... có hiệu lực trong tháng 6 và tháng 7/2025.

Các thành viên Tổ Công tác tham luận tại phiên họp. Ảnh: BCA

Bộ Tài chính phối hợp Bộ Nội vụ xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam phù hợp với phương án sắp xếp tổ chức bộ máy sáp nhập tỉnh, tổ chức chính quyền hai cấp, hoàn thành trong tháng 6/2025.

Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết chỉ đạo triển khai một số dịch vụ và xây dựng nền tảng (13 nền tảng ứng dụng từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư) dưới hình thức đối tác công tư (PPP) và hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) theo quy định pháp luật về đầu tư, trên cơ sở đó xây dựng giải pháp, lộ trình triển khai thực hiện.

Đối với nhóm nhiệm vụ TTHC, dịch vụ công trực tuyến, tập trung triển khai cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trước 20/6; triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia là điểm "một cửa số" tập trung duy nhất của quốc gia, bỏ Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh từ 1/7/2025...

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện của 116 cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành. Riêng về dữ liệu học sinh, ông Lương Tam Quang đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các văn bản quy định chuẩn hóa định dạng dữ liệu học bạ số, tuyển sinh, sổ sức khỏe học sinh điện tử và hướng dẫn triển khai tới tất cả các Sở Giáo dục và Đào tạo; phối hợp Bộ Y tế xây dựng danh mục, định dạng và quy chuẩn dữ liệu y tế học sinh tích hợp vào Sổ sức khỏe điện tử học sinh (các nhiệm vụ này hoàn thành trong tháng 6/2025).

“Để bảo vệ người dân và phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, tôi đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng tuyên truyền người dân sử dụng tài khoản VNeID mức 2 để mở tài khoản ngân hàng; tổ chức kiểm tra việc thực hiện làm sạch dữ liệu tài khoản ngân hàng; triển khai giải pháp định danh doanh nghiệp giúp giảm số doanh nghiệp “ma", ông Lương Tam Quang nêu rõ.

Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, Thư ký Tổ Công tác Vũ Văn Tấn báo cáo kết quả tại phiên họp. Ảnh: BCA

Về hạ tầng, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động nâng cấp, phát triển Hệ thống đáp ứng thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính. Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành danh mục nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực, vùng để các bộ, ngành, địa phương thực hiện. Bộ Tài chính tiếp tục hướng dẫn và thực hiện bố trí kinh phí cho các bộ, ngành, địa phương...

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong triển khai xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia; rà soát, điều chỉnh dự thảo Quyết định Chiến lược dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia bảo đảm chất lượng trước khi trình Thủ tướng Chính phủ duyệt, ký ban hành; sớm thẩm tra 3 nghị định, 1 quyết định liên quan đến Luật Dữ liệu trình Chính phủ duyệt, ký ban hành trong tháng 6/2025.

Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Công an thẩm định đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu (hoàn thành trong tháng 6/2025).

20,6 triệu lượt người dân cho ý kiến về sửa đổi Hiến pháp qua VNeID

Đại tá Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, Thư ký Tổ Công tác cho biết: Tính đến thời điểm này, Bộ Công an đã cấp 87 triệu thẻ CCCD; 17,1 triệu thẻ căn cước; thu nhận trên 87,1 triệu hồ sơ định danh điện tử của công dân và hơn 300 nghìn hồ sơ định danh của cơ quan, tổ chức. Thu nhận trên 15.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ.



Tiếp tục cung cấp 42 tiện ích trên VNeID, nổi bật: Tích hợp hơn 24,3 triệu thông tin công dân trên sổ sức khỏe điện tử; cấp hơn 331 nghìn phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID; triển khai bộ chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, thông qua VNeID về dịch vụ toàn trình, đến nay, đã có 10.247 đánh giá, trong đó có 8.957 đánh giá 5 sao (đạt tỷ lệ 88%); triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 qua VNeID với trên 20,6 triệu lượt người dân tham gia, Bộ Công an đã tổng hợp, gửi Bộ Tư pháp.