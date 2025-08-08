Đại tướng Trịnh Văn Quyết tổng duyệt Chương trình chính luận nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang”

Xuất hiện clip đối tượng hành hung phụ nữ ở chung cư Sky Central (Hà Nội) đe dọa “giết” nạn nhân
Xuất hiện clip Đặng Chí Thành lớn tiếng tranh cãi với gia đình nạn nhân và lớn tiếng: “Tao giết mày!”, sau đó còn đe dọa đến tận nhà.
Trưa 9/8, theo nguồn tin PV Dân Việt, 1 vụ tai nạn lao động làm chết người, xảy ra tại công trường đang thi công ở xã Vạn Tường, Quảng Ngãi.
Việc chọn Alaska làm địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8/2025 mang một sự pha trộn hiếm có về mặt biểu tượng. Nó đi sâu vào quá khứ, phản ánh cán cân địa chính trị hiện tại và gợi ý về đường nét của quan hệ Mỹ - Nga trong tương lai.
Nhắc đến Lý Tiểu Long người ta thường nghĩ đến ông là một huyền thoại võ thuật, một biểu tượng nổi tiếng của thế kỷ 20. Nhưng ít ai biết rằng, cuộc đời ông còn rất nhiều điều thú vị khác, một võ sư mang trong mình tài hoa của một nghệ sĩ.
Theo một số nguồn tin, PVF-CAND đã chiêu mộ thành công trung vệ Eyenga Alain theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi cầu thủ này rời CLB Quảng Nam.
Hinode Mall đang tuyển dụng gấp hơn 200 vị trí để phục vụ cho việc khai trương vào tháng 12/2025
Mới đây, Nghệ sĩ Ưu tú Đại Nghĩa đăng tải hai đoạn video lên mạng xã hội, trong đó một là bản gốc và một là video bị cắt ghép bằng công nghệ AI.
Châu Âu và Ukraine, hành động dưới ảnh hưởng của sự hoảng loạn, muốn ngăn chặn cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska, nhà báo người Ireland Chey Bowes cho biết trên mạng xã hội X.
Sáng 10/8, xã Mường Kim (tỉnh Lai Châu) - một trong những xã ở vùng nông thôn Tây Bắc- tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I, tổng kết 5 năm nỗ lực thi đua xây dựng quê hương với những bứt phá ngoạn mục.
Trên núi Mộ Dạ bên quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện) xuất hiện ngôi miếu có tên Tiên cô. Nhưng ngôi miếu này ai làm, từ lúc nào và thờ ai… là những câu hỏi khiến nhiều người quan tâm.
CEO Nguyễn Thị Hồng qua 24 lần mổ ung thư, chị vẫn rất yêu đời. Chị nói: ”Tôi rất cảm ơn bệnh ung thư đã đến với tôi. Vì khi đó, nó làm cho tôi mạnh mẽ hơn, trân quý mỗi phút giây hơn, trân quý tất cả mọi người xung quanh vì mình vẫn còn được thở, được sống”.
Cây cảnh này không chỉ cho bóng mát mà còn là cây lương thực, có khả năng nuôi sống 1 gia đình 4 người trong suốt 70 năm.
Nằm ở vị trí chiến lược vùng Đông Nam bộ, lại sở hữu nhiều lợi thế về mạng lưới kết nối liên vùng song nhiều năm qua, hạ tầng giao thông Đồng Nai vẫn tồn tại không ít hạn chế, có nguy cơ cản trở tốc độ phát triển kinh tế – xã hội.
Thị trường tài sản số hôm nay 11/8 chứng kiến Bitcoin tăng lên mức giá gần 119.000 USD trong khi một số đồng tiền điện tử lớn khác lại có xu hướng giảm. Ở trong nước, các chuyên gia đều kì vọng thị trường tài sản số Việt Nam sẽ phát triển bền vững và gắn kết chặt chẽ với Trung tâm tài chính quốc tế.
Đánh bại ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan 3-2 (17-25, 24-26, 25-17, 25-22, 16-14) tại chặng 2 SEA V.League 2025, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam không chỉ lần đầu tiên lên ngôi ở giải đấu này, mà còn được cộng thêm gần 8 điểm để vượt lên xếp hạng 22 trên BXH bóng chuyền nữ thế giới.
Giá xăng dầu hôm nay 11/8, thị trường dầu thô thế giới tiếp đà lao dốc trong tuần qua, cú lao dốc mạnh khiến thị trường dầu thô tiếp tục thủng đáy.
Là địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, Đảng ủy, chính quyền xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp (trước sáp nhập tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, xã Tân Dương thuộc huyện Lai Vung cũ) đã và đang tập trung chỉ đạo các ngành, hội đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương.
UBND Phường Kiến An, TP. Hải Phòng mới có yêu cầu Trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng dừng thi công, công trình xây dựng không đúng quy hoạch.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu ủng hộ nỗ lực hòa bình của người đứng đầu Nhà Trắng Donald Trump tại Ukraine.
Theo ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), bệnh Chikungunya đang lây lan toàn cầu có nguy cơ cao xâm nhập vào nước ta thông qua người nhập cảnh mang mầm bệnh và lây lan ra cộng đồng.
Theo chuyên gia y tế, ai đó có những cảm xúc tiêu cực, ý nghĩ tự sát là một vấn đề sức khỏe cần được chia sẻ và tìm kiếm sự trợ giúp tức thì.
Tàu 016 - Quang Trung (tàu hộ vệ tên lửa thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam rời Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa chiều 10/8, lên đường tham gia Diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 3 (AMNEX 3) tại Penang, Malaysia.
Thất bại 2-3 trên loạt đá luân lưu (hòa 2-2 sau 90 phút) trước Crystal Palace ở trận tranh Siêu cúp Anh 2025 khiến Liverpool tạo ra hat-trick thất bại đáng thất vọng.
Anh Nguyễn Văn Sơn, hội viên nông dân xã Minh Thạnh, TP HCM đã thành công với mô hình nuôi heo hữu cơ, chế biến thịt heo thành các loại thực phẩm an toàn, tiện lợi như xúc xích, lạp xưởng, giò, chả...Mô hình nuôi heo hữu cơ khép kín từ chăn nuôi đến bàn ăn đã mang về doanh thu 20 tỷ/năm cho anh Sơn. Xã Minh Thạnh hình thành từ sáp nhập từ xã Minh Hòa, Minh Thạnh, Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cũ.
Vinhomes đặt mục tiêu doanh thu “khủng” 136.000 tỷ đồng nửa cuối 2025, nhờ sức bật từ Wonder City, Royal Island và hai siêu dự án mới tại TP. HCM, Đà Nẵng.
Theo luật sư, Luật Đất đai 2024 nêu rõ điều kiện chuyển đất vườn sang đất ở nếu người dân có nhu cầu.
Thanh tra Chính phủ mới có quyết định thanh tra trực tiếp 3 khu đô thị (KĐT) lớn tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô gồm: KĐT mới Tây Nam hồ Linh Đàm, KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp, và KĐT Dịch vụ tổng hợp hồ Linh Đàm. Điểm chung của các dự án này là đều do Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) làm chủ đầu tư.
UBND xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang (trước đây xã Bình Thạnh Đông thuộc huyện Phú Tân-vùng đầu nguồn) đã tổ chức ngưng vụ, tiến hành xả lũ vụ Thu Đông năm 2025 tại 5 tiểu vùng trên địa bàn...
Radio online Nhịp sống nông thôn mới hôm nay có những nội dung sau: Hội Nông dân tỉnh Lào Cai giám sát hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã Trấn Yên; Hội nông dân tỉnh Lạng Sơn tuyên truyền kinh tế tập thể nông nghiệp, nông thôn tại xã lộc bình;...
Khởi tố 2 người vụ thi thể cô gái trong vali bỏ tại con hẻm ở TP.HCM; thông tin mới vụ đối tượng hành hung phụ nữ tại chung cư ở Hà Nội; phát hiện bộ xương người bên chiếc võng trong rừng thông... là những tin nóng 24 giờ qua.
Mỗi lần có dịp ngang qua đường “Độc Lập”, cái cảm giác hạnh phúc và lâng lâng xao xuyến lại ùa về trong mỗi người dân Thủ đô, người dân đất Việt, tất thảy đều tự hào khi bước trên quảng trường Ba Đình, con đường Độc Lập thiêng liêng...