Người dân trầm trồ trước màn diễn "bắt giữ nhóm đối tượng gây rối trật tự" của nữ chiến sĩ công an

Đông Tây - Kim Cổ

Trong lịch sử Trung Quốc, khi hỏi: “Ai là người cao quý nhất?” thì đó chính là hoàng đế. Hoàng đế là Chân Long Thiên Tử, là Chân Mệnh Thiên Tử (con trời), điều này không phải do ông tự xưng mà cả thiên hạ đều tôn sùng ông như vậy.