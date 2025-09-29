Đâm bạn gái vì không trả lại 1 tỷ đồng khi chia tay, nạn nhân may mắn thoát chết vì 2 con dao đều gãy lưỡi

Ngày 29/9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trương Đức Tân (SN 1983, ở Lạc Lương, Phú Thọ) án 10 năm tù về tội “Giết người” theo Điều 123.

Cáo trạng thể hiện, năm 2022, Tân quen biết và có quan hệ tình cảm với chị Hoa (SN 1992). Sau đó, Tân lao động tại Trung Quốc, đến năm 2024 mới về Việt Nam làm việc và trong quá trình này, bị cáo nhiều lần chuyển tiền cho chị Hoa.

Tân khai đưa người yêu hơn 1 tỷ đồng, lúc chia tay đòi không được nên gây án.

Đến tháng 3/2025, chị Hoa chủ động chia tay Tân và bị cáo nhiều lần xin quay lại; gọi điện, nhắn tin nhưng không nhận hồi âm.

Níu kéo không thành, Tân yêu cầu chị Hoa trả lại toàn bộ tiền đã chuyển trước đây nhưng người phụ nữ từ chối vì cho rằng đó là tiền người yêu cho, đã tiêu sài hết.

Bị cáo Tân cho rằng, bản thân đã gửi cho chị Hoa hơn 1 tỷ đồng. Ngược lại, người phụ nữ khẳng định chỉ nhận khoảng 200 triệu đồng. Do nghĩ chị Hoa lừa tiền, lừa tình mình nên bị cáo nảy sinh ý định sát hại chị.

Rạng sáng 14/4, Tân giấu hai con dao vào xe máy, đi từ chỗ ở tại Long Biên tới Cầu Giấy, nơi người yêu cũ bán cà phê.

Tại đây, bị cáo thấy chị Hoa đang dọn dẹp chuẩn bị bán hàng ở quầy pha chế tại tầng một của quán nên dựng xe, mở cốp lấy dao xông vào. Chị Hoa thấy Tân đến gần nhưng không nói gì và vẫn làm việc bình thường.

Khi áp sát, Tân cầm dao vung lên, đâm nhiều nhát khiến chị Hoa bị thương ở lưng, tay và khiến lưỡi dao bị gãy. Nạn nhân liền bỏ chạy vào phòng trong nhưng Tân rút con dao thứ 2, truy sát, đâm thêm nhưng trượt, khiến lưỡi dao bị gãy.

Lúc này, chủ quán cà phê nghe thấy la hét nên chạy xuống can ngăn. Chị Hoa bỏ chạy lên tầng 2, trốn trong phòng ngủ của chủ quán.

Khi đó, do cả 2 con dao mang theo đều bị gãy nên Tân chạy vào khu bếp kiếm hung khí khác nhưng không thấy nên ra ngoài, nhặt được một con dao rồi quay lại.

Nhân lúc bị cáo ra ngoài, bà chủ quán cà phê đóng của phòng và kéo tủ đông chặn lại, không cho Tân vào. Bị cáo chửi bới, đạp cửa một lúc không được nên từ bỏ, đón taxi về quê.

Chủ quán liền gọi điện báo công an, đưa chị Hoa đi cấp cứu nên nạn nhân qua khỏi, chỉ bị tổn hại 15% sức khỏe. Cùng ngày, bị cáo Tân đầu thú.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.