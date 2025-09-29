Say bia rượu, du khách Trung Quốc ném bê tông vỡ kính siêu thị ở Hà Nội

Ngày 29/9, Công an phường Yên Hòa, Hà Nội, đã lập hồ sơ, tiếp tục củng cố lời khai các bên để xử lý vụ một siêu thị trên địa bàn bị người lạ ném vỡ 1 tấm kính lúc nửa đêm.

Trước đó, sáng 21/9, anh N.M.N. (22 tuổi, trú phường Giảng Võ, Hà Nội), chủ siêu thị ở phố Tú Mỡ, phát hiện 3 tấm kính mặt trước siêu thị bị nứt vỡ nghiêm trọng, không thể khắc phục, nghi có người phá hoại nên trình báo công an.

Người đàn ông quốc tịch Trung Quốc ném vỡ kính siêu thị ở Hà Nội. Ảnh: T.A.

Công an phường Yên Hòa cùng VKSND khu vực 4 có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ. Kết quả điều tra ban đầu, cảnh sát xác định người gây ra vụ việc là ông Su Jianning (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), đầu bếp, nhập cảnh vào Việt Nam từ 1/7 theo diện du lịch, đang thuê trọ tại Yên Hòa.

Tối 20/9, sau khi uống bia hát karaoke cùng bạn, Su Jianning một mình đi bộ về, ghé cửa hàng mua thuốc lá rồi lang thang quanh khu vực.

Gần 1h ngày 21/9, trong tình trạng say, ông ta nhặt 2 cục bê tông trên vỉa hè, ném nhiều lần vào kính siêu thị, khiến toàn bộ mặt trước bị nứt vỡ.

Hành vi này bị bảo vệ khu vực phát hiện, song khi tiến lại gần thì Su Jianning bỏ về phòng trọ. Làm việc với công an, ông ta thừa nhận toàn bộ, lời khai trùng khớp nhân chứng và chứng cứ.