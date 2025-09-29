Xác định được người đàn ông tông vào đuôi xe, bấm còi inh ỏi khi va chạm với nữ quân nhân ở Hà Nội

Chiều 26/9, mạng xã hội lan truyền video ghi cảnh một người đàn ông đi xe máy SH biển số 29T1-096.xx bấm còi liên tục và có hành vi tông vào đuôi xe một nữ quân nhân đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Ngô Thì Nhậm - Nguyễn Viết Xuân, phường Hà Đông, Hà Nội).

Camera ghi cảnh người đàn ông tông vào đuôi xe nữ quân nhân đang dừng chờ đèn đỏ tại Hà Nội. Clip: Đ.X.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 7 (Công an TP Hà Nội) đã vào cuộc xác minh, xác định người đàn ông là N.Đ.T., 37 tuổi, trú tại phường Hà Đông. Anh này đã được cảnh sát mời lên làm việc.

Căn cứ tài liệu thu thập, Đội CSGT đường bộ số 7 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh N.Đ.T., đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý theo quy định.

Hồ sơ vụ việc tiếp tục được Công an phường Hà Đông củng cố để xử lý theo thẩm quyền.