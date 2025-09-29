Xác định được người đàn ông tông vào đuôi xe, bấm còi inh ỏi khi va chạm với nữ quân nhân ở Hà Nội

Xem phim, tôi nhớ đến vụ việc con trai bị bắt nạt 4 năm trước: Cách xử lý của con khiến tôi tự hào vô cùng!
Tôi hoảng hốt nhưng cũng vui mừng vì cách con giải quyết vấn đề.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều 26/9, mạng xã hội lan truyền video ghi cảnh một người đàn ông đi xe máy SH biển số 29T1-096.xx bấm còi liên tục và có hành vi tông vào đuôi xe một nữ quân nhân đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Ngô Thì Nhậm - Nguyễn Viết Xuân, phường Hà Đông, Hà Nội).
Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 7 (Công an TP Hà Nội) đã vào cuộc xác minh, xác định người đàn ông là N.Đ.T., 37 tuổi, trú tại phường Hà Đông. Anh này đã được cảnh sát mời lên làm việc.
Căn cứ tài liệu thu thập, Đội CSGT đường bộ số 7 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh N.Đ.T., đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý theo quy định.
Hồ sơ vụ việc tiếp tục được Công an phường Hà Đông củng cố để xử lý theo thẩm quyền.
Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng nhiều lực lượng tổ chức thi hành lệnh bắt bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Phạm Thị Minh Lý (SN 1974; trú tại thôn 1, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bà Lý là Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn)