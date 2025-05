Đám tang mẹ Lý Liên Anh, thái giám được Từ Hi Thái hậu cưng chiều nhất diễn ra như thế nào?

Lý Liên Anh tên thật là Lý Tiến Hỉ, là một thái giám trong triều đình nhà Thanh thế kỷ XIX và là người thân cận, tâm phúc của Từ Hi Thái hậu. Ông là Tổng quản thái giám trong thời kỳ Từ Hi còn đương nhiệm, được biết đến là nhân vật có thực quyền, thậm chí lấn át cả Hoàng đế và làm loạn cả hậu cung nhà Thanh.

Xuất thân là kép hát, Lý Liên Anh được cho là rất đẹp trai và hát hay. Mặc dù thuở nhỏ ít đọc sách, nhưng Lý Liên Anh nói năng khéo léo, uyển chuyển, chọc cười mà không hề thô thiển nên được rất nhiều người yêu thích. Mặc dù, không có nhiều năng lực nhưng ông lại là người rất tinh ý, khéo xoay chuyển tình thế. Chỉ cần Từ Hi Thái hậu thích nghe cái gì, ông sẽ nói nhiều hơn. Từ Hi Thái hậu thích tái sử dụng một người nào đó trong triều, ông ta sẽ nhắc đến họ trước mặt Thái hậu nhiều lần.

Có rất nhiều câu chuyện kể về sự sủng ái của Từ Hi Thái hậu. Một trong số đó phải kể đến chuyện khi mẹ của Lý Liên Anh qua đời, Từ Hi Thái hậu đã dành sự ưu ái đặc biệt cho mẹ của vị thái giám này, khiến nhiều người ngạc nhiên và choáng ngợp.

Đám tang của mẹ thái giám Lý Liên Anh lớn cỡ nào?

Sau khi Lý Liên Anh thành danh trước Từ Hi Thái hậu, chuyện cơm ăn, áo mặc, nhà cửa, phương tiện đi lại của ông ta không khác gì các quý phi trong cung. Mặt khác, do tình hình chính trị bấy giờ rối ren, triều đình thối nát, không ít thái giám lợi dụng uy thế của triều đình để làm giàu. Gia tộc của Lý Liên Anh thậm chí còn giàu có hơn cả quý tộc hoàng gia, tài sản của ông khiến người ta phải ghen tị. Người mẹ già của thái giám họ Lý tuy ở xa không được gặp nhau thường xuyên, nhưng nhờ có con trai nên bà cũng được hưởng cuộc sống sung sướng không khác gì giới nhà giàu.

Mặc dù, Lý Liên Anh có thế lực mạnh mẽ đến đâu cũng không thể ngăn cản được việc mẹ mình qua đời. Sau khi nghe tin mẹ mất, Lý Liên Anh vội vàng xin phép Từ Hi Thái hậu về quê để sắp xếp tang lễ cho mẹ. Ông ta triệu tập tất cả những đầu bếp nổi tiếng nhất trong bốn dặm và tám thị trấn, và nói với họ rằng: “Đừng lo lắng về chi phí, hãy làm các món ăn thật ngon và đặc biệt. Tôi đã không thể làm tròn chữ hiếu khi mẹ còn sống, vì vậy sau khi mẹ mất, tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho bà".

Thế là kể từ ngày đó, đám tang tròn 35 ngày bắt đầu. Đầu tiên, Lý Liên Anh đích thân túc trực bên mẹ và cảm ơn mọi người đã đến đưa tang. Sau đó là tổ chức ăn uống, đầy đủ 50 bộ bàn ghế được bày ra với rất nhiều những món ăn ngon. Mỗi bàn đều có các món từ gà, vịt, cá. Ai đến ăn cũng được, ăn xong có thể mang về nhà mà không cần hỏi.

Có một người hàng xóm từng rất coi thường Lý Liên Anh và gia đình họ, sau này khi biết Lý Liên Anh giành được quyền lực trong cung, họ đã không ít lần khen ngợi mẹ của Lý Liên Anh. Ở đám tang này, ngay cả khi người chủ trì không mời, họ cũng kéo đến để ăn uống.

Một số người không thể chịu được những gì gia đình họ đã làm nên đã đến nói với Lý Liên Anh, có nên đuổi hết không? Nhưng Lý Liên Anh đã không coi trọng điều đó, thậm chí ông còn vui mừng vì sự xuất hiện của họ. Bởi theo suy nghĩ của ông ta: “Ngay cả đối thủ cũ cũng sẵn sàng đến đưa tiễn mẹ mình, điều đó đủ để chứng minh sự hào phóng mình đối với những kẻ đó".

Thậm chí, ngay cả những người vô gia cư và những người ăn xin đi qua cũng có thể vào ăn. Không chỉ vậy, Lý Liên Anh còn đặc biệt mời các vũ công đến đây biểu diễn cả ngày lẫn đêm, khiến khung cảnh trở nên vô cùng sống động. Nếu người qua đường muốn dừng lại xem, họ có thể nán lại và còn có thêm cả trái cây, bánh kéo ngồi nhâm nhi, thưởng thức.

Cách tổ chức tang lễ cho mẹ của Lý Liên Anh thực sự cho thấy sự ngông cuồng, lộng hành của ông ta. Nhưng nghiêm túc mà nói, nhờ có sự kiện trên mà ông cũng đã cứu sống rất nhiều người. Vào thời điểm đó, cuộc sống của người dân rất khốn khó, thậm chí nhiều người còn không đủ cơm ăn chứ đừng nói đến thịt. Vì vậy, những món ngon trong 35 ngày tang lễ của mẹ Lý Liên Anh đã giúp những người dân nghèo khó có những bữa cơm ngon đáng nhớ.

Tại sao Lý Liên Anh lại dám làm những việc ngông cuồng như vậy? Bởi vì ông ta có được sự sủng ái của Từ Hi Thái hậu và được thái hậu chống lưng. Khi hay tin mẹ của thái giám thân tín qua đời, Từ Hi Thái hậu đã vô cùng lo lắng. Bà nói với Lý Liên Anh rằng triều đình có thể cung cấp 500.000 lượng bạc cho tang lễ của mẹ ông ta, và không phải lo lắng về bất cứ điều gì.

Sau khi hoàn thành toàn bộ tang lễ, thái giám họ Lý đã tiêu tốn hết 550.000 lượng bạc. So với Hoàng đế Càn Long, tổ tiên của Từ Hi Thái hậu và là người chấm dứt thời đại thịnh vượng của thời kỳ Khang - Càn, chỉ chi 500.000 lượng bạc cho tang lễ sau khi ông qua đời. Qua so sánh, bạn có thể dễ dàng nhận ra, mặc dù Càn Long là một vị vua nhưng chi phí tang lễ cũng không bằng mẹ của một thái giám. Điều này cho thấy sự ngông cuồng của Lý Liên Anh, tình hình chính trị của triều đình cuối nhà Thanh vô cùng hỗn loạn nên sự sụp đổ của nhà Thanh chỉ là vấn đề thời gian.

Theo: Theo Thương hiệu và Pháp luật