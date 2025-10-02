Đàn cừu, vườn nho chín mọng đẹp như phim, rồi Hang Rái lạ mắt ở Khánh Hòa đang hút khách đến xem

Thời gian qua, các du khách ngoài trải nghiệm các tour trên biển Nha Trang du khách lại thích đi trải nghiệm, tham quan các tour từ Nha Trang - Ninh Thuận cũ.

Trên tuyến đường này dài trên khoảng trên 100km du khách được đi tham quan chùa Ốc ngay TP.Cam Ranh cũ, đồng cừu Suối Tiên ở Cam Thịnh Đông, Hang Rái và vườn nho Thái An ở xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận cũ (nay là Khánh Hòa).

Du khách chọn trang phục màu trắng chụp ảnh cùng chú cừu nhí ở Suối Tiên ở Cam Thịnh Đông, tỉnh Khánh Hòa rất đẹp.

Anh Nguyễn Long (một người chuyên dẫn đoàn du khách từ Nha Trang - Ninh Thuận cũ (nay là Khánh Hòa) cho biết: "So với các năm trước, năm nay lượng du khách đi tham quan ngắm trang trại cừu, vườn nho chín ngày càng tăng hơn nhất là vào dịp hè, ngày thứ 7 hay chủ nhật hoặc dịp lễ".

Du khách trải nghiệm và thích cho các con cừu ăn ở khu vực trang trại cừu Cam Thịnh Đông (xã Nam Cam Ranh, Khánh Hòa).

Chị Nguyễn Thị Nguyệt (một du khách TP.Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Đây là một trải nghiệm thật sự đáng yêu và thư thái tại trang trại cừu. Những khoảnh khắc bước chân vào thảm cỏ xanh mướt, nơi hàng trăm chú cừu đang thong thả gặm cỏ, đã trở thành một trong những kỷ niệm đẹp nhất của chuyến đi.

Các phụ nữ thả hồn chụp ảnh cùng với những con cừu trắng xóa ở Khánh Hòa.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt cho biết: "Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy đàn cừu thật sự rất đặc biệt. Chúng không chỉ đơn thuần là vật nuôi, mà còn là những người mẫu nhỏ bé vô cùng thân thiện. Bộ lông trắng muốt, mềm mại như những đám mây bông, khiến ai cũng muốn đưa tay vuốt ve. Có lẽ, điều tôi thích nhất là sự yên bình và tĩnh lặng toát ra từ nơi này. Tiếng kêu “be be” nhẹ nhàng, kết hợp với không khí trong lành mát mẻ của vùng đồi núi đã giúp tôi xua tan hết mọi mệt mỏi và ồn ào của cuộc sống thường nhật".

Ở Hang Rái phía Nam của tỉnh Khánh Hòa luôn thu hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ và quần thể đá san hô độc đáo.

Chị Đỗ Thị Hạnh (một du khách Lâm Đồng) cho biết: "Sau khi rời khỏi những đồi cừu xanh mát, tôi đã đặt chân đến một điểm đến tuyệt vời không kém đó là vườn nho Thái An. Quả thật, đây là một trải nghiệm trọn vẹn của hương vị và sắc màu".

Theo chị Hạnh, cảm giác đầu tiên là sự mát mẻ dễ chịu dưới những giàn nho giăng mắc. Không khí trong lành, thoang thoảng mùi đất và đặc biệt là hương thơm ngọt ngào của những chùm nho đang chín mọng. Màu xanh của lá hòa quyện với màu tím, màu đỏ hoặc màu xanh hổ phách của trái nho tạo nên một bức tranh vô cùng sống động và thu hút.

Du khách trải nghiệm và tận tay cắt những chùm nho chín ở Thái An, tỉnh Ninh Thuận cũ (nay là Khánh Hòa).

Điều thú vị nhất là được tự tay cắt những chùm nho căng mọng. Cảm giác chạm vào những chùm nho tròn đầy, cảm nhận sức nặng trĩu quả của chúng thật sự rất đã. Và dĩ nhiên, không thể bỏ qua trải nghiệm thưởng thức nho tươi ngay tại vườn. Vị nho ngọt thanh, chua nhẹ đặc trưng của vùng đất nắng gió Phan Rang đã làm dịu đi cái nóng và để lại dư vị khó quên - chị Hạnh nói.