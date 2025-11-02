Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Mùa hoa súng ở miền di sản

Vào độ cuối thu, khi mặt nước Tam Cốc phảng phất hơi sương, những đầm hoa súng bắt đầu nở rộ, mang đến cho vùng đất Ninh Bình vẻ đẹp yên bình mà rực rỡ. Từng cánh súng tím, hồng khoe sắc giữa làn nước trong veo, soi bóng núi đá trùng điệp, tạo nên bức tranh “thu vàng” đặc trưng nơi miền di sản.
Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” là sân chơi, tạo không gian giao lưu nghệ thuật giữa bạn đọc, cộng tác viên, phóng viên và những người yêu nhiếp ảnh trên cả nước. Khuyến khích độc giả ghi lại những khoảnh khắc đời thường, giản dị nhưng đầy cảm xúc về con người, thiên nhiên, làng quê, thành phố trong sắc thu Việt.
Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” hứa hẹn sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh mùa thu Việt Nam, tạo các giá trị tích cực, nhân văn. Tăng cường tương tác giữa báo chí và công chúng, gắn bó độc giả với Báo Điện tử Dân Việt qua các hoạt động nghệ thuật sáng tạo, gần gũi. Gala ảnh do Báo Điện tử Dân Việt tổ chức, mọi công dân Việt Nam quan tâm, yêu thích nhiếp ảnh đều có thể tham gia. Gala ảnh khuyến khích các cộng tác viên, phóng viên ảnh của các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ, cán bộ, sinh viên, nông dân, người lao động gửi ảnh.
Trong thời gian ngắn, Báo Điện tử Dân Việt đã nhận được rất nhiều các tác phẩm ảnh chất lượng, ghi lại khoảnh khắc mùa thu của làng quê Việt Nam, của đồng ruộng, của phố phường... tại nhiều địa phương. Gala ảnh kéo dài một tháng, thời gian kết thúc nhận tác phẩm đến hết ngày 24/11/2025. Bạn đọc có thể tham khảo thể lệ tại danviet.vn.
Báo Điện tử Dân Việt trân trọng giới thiệu bộ ảnh "Mùa hoa súng ở miền di sản".
Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Hinh - người tiên phong đưa hài kịch băng đĩa đến với đại chúng và vẫn giữ được sức hút mãnh liệt ngay cả trong năm 2025, thế nhưng sự nghiệp của ông vẫn gắn liền với câu chuyện "lỡ hẹn" danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.
Sau khi bị đánh hội đồng vào sáng 31/10, em N.T.A.T (học sinh lớp ĐCN65B2 ngành Điện công nghiệp - lớp 10 hệ Giáo dục thường xuyên, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa) vẫn trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu.
Kết phiên 4/11, sắc xanh và tím lan tỏa mạnh mẽ trong nhóm cổ phiếu bất động sản. Thị trường có phiên hồi phục xác nhận tạo đáy sau hơn 2 tuần điều chỉnh bằng mức tăng trên 34 điểm, lên mức gần 1,652 điểm.
Từ 1/1/2026, lệnh cấm nhập khẩu ghẹ (swimming crab) từ Việt Nam, Philippines, Indonesia và Sri Lanka sẽ được tạm hoãn cho đến khi Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA/NMFS) hoàn tất việc xem xét lại các “khả năng so sánh tương đương”.
Trong 2 tối 1 và 2/11 vừa qua, người yêu âm nhạc thủ đô đã được thưởng thức trọn vẹn âm nhạc cổ điển Nga, với ‘âm thanh Leningrad’ đặc trưng do Dàn nhạc Giao hưởng St. Petersburg biểu diễn trong khuôn khổ chương trình hòa nhạc ‘White Night’ - Đêm Trắng. Chương trình do ngân hàng Techcombank độc quyền tài trợ, dành riêng cho Quý hội viên Techcombank Private, với mong muốn trở thành cầu nối tiên phong, đưa di sản văn hóa vượt thời gian về với Việt Nam nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga.
Tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão KALMAEGI sau khi trở thành cơn bão số 13 vẫn giữ cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Trước những dự báo mới nhất về cơn bão này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 208/CĐ-TTg về chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão KALMAEGI.
Trải qua 4 lần ngừng tim, tưởng như không còn cơ hội sống sót nhưng nhờ sự tận tâm, bản lĩnh và chuyên môn cao của các y bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn, nam thanh niên 19 tuổi đã được hồi sinh kỳ diệu từ tay tử thần.
Ngày 23/9/1945, Nam Bộ đứng dậy kháng chiến, bắt đầu trang sử vàng oanh liệt “đi trước về sau”. Một người Nam Bộ vừa cầm súng, vừa cầm bút bước vào kháng chiến, để rồi trở thành một nhà chỉ huy quân sự tài ba, một nhà thơ nổi tiếng, được nhân dân yêu quý gọi là “Thi tướng”. Đó là Huỳnh Văn Nghệ, còn gọi là Tám Nghệ (1914-1977).
Anh Nguyễn Văn Lĩnh, nông dân sáng chế máy phun thuốc bảo vệ thực vật, chế tạo, sản xuất máy móc nông nghiệp ở phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. Nhờ thành quả về những sáng chế, sáng tạo trong sản xuất máy nông nghiệp, anh Lĩnh được vinh danh là Nhà khoa học của nhà nông năm 2024 và đạt danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025.
Trong bối cảnh thiên tai, mưa lũ đang diễn biến phức tạp tại miền Trung, với tinh thần, văn hóa “nghĩa tình đong đầy”, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cùng các đơn vị thành viên trong hệ sinh thái và tập thể người lao động trong Tập đoàn đã kịp thời, trực tiếp triển khai các hoạt động tương trợ, góp phần hỗ trợ nhân dân các tỉnh khắc phục khó khăn, hậu quả để sớm ổn định cuộc sống.
Những bất đồng nghiêm trọng đã nảy sinh giữa Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyy, nhà phân tích quân sự người Anh Alexander Mercuris đưa tin trên kênh YouTube của mình.
Trưa 4/11, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn (TP.Đà Nẵng), cho biết lực lượng công an và biên phòng đang khẩn trương băng qua các điểm sạt lở để đưa 3 bệnh nhân và một sản phụ đến cơ sở y tế cấp cứu.
Vũng Tàu (thuộc TP.HCM) sẽ có bến cảng khách quốc tế hiện đại, đủ khả năng đón tàu du lịch trọng tải đến 225.000 GT, thuộc nhóm lớn nhất thế giới hiện nay, theo Quyết định số 1922/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng.
Trưa 4/11, giải đua ghe ngo ở TP Cần Thơ đã chính thức khai mạc. Hàng chục nghìn người từ khắp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL đến xem, cổ vũ 61 đội ghe ngo tranh tài trên sông Maspéro, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ.
Thôn Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang), một thôn nhỏ sát biên giới cực Bắc, vừa vượt qua hàng ngàn ứng viên để giành giải thưởng danh giá Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025. Ít ai biết, chỉ 14 – 15 năm trước, Lô Lô Chải vẫn là một "làng ngủ quên" trên cao nguyên đá, với tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 90%. Bằng cách nào họ đã làm được điều đó? Đâu là chìa khóa cho sự lột xác thần kỳ này?
Các quan chức EU được cho là lo ngại rằng việc IMF từ chối hỗ trợ thêm cho Ukraine có thể gây ra "sự mất niềm tin hàng loạt vào khả năng tồn tại về kinh tế của quốc gia này", tờ Politico đưa tin, trích dẫn nguồn tin trong khối.
Chính phủ vừa trình Quốc hội dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi, theo hướng mở rộng phạm vi, đối tượng được miễn giấy phép xây dựng. Đáng chú ý công trình xây dựng cấp 4 hoặc nhà ở dưới 7 tầng ở nông thôn được đưa vào diện miễn giấy phép.
Mô hình nuôi cá chạch lấu y như nuôi lươn không bùn của hộ anh Trần Thế Diễn, xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng (địa phận huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng trước sáp nhập) là một ví dụ về tính hiệu quả, nhờ ứng dụng công nghệ vào nuôi cá đặc sản.
Cơn mưa phùn dai dẳng, cùng với cái lạnh đầu mùa đã phủ một màu ảm đạm lên các con phố Hà Nội. Trong sự tĩnh lặng ấy, những người lao động ngoài trời không có lựa chọn nghỉ ngơi. Họ vẫn phải tiếp diễn guồng quay mưu sinh, "gồng mình" giữa trời mưa buốt giá.
Sau đợt lũ lớn, nhiều khu dân cư ở Đà Nẵng tan hoang, bùn đất phủ dày, tài sản hư hỏng, của để dành trôi theo dòng nước; người dân vùng trũng tất bật dọn dẹp, khôi phục lại cuộc sống giữa ngổn ngang sau lũ.
Thị trường bất động sản phía Nam chứng kiến làn sóng mua bán, sáp nhập tăng mạnh khi cả nhà đầu tư trong và ngoài nước dồn lực gom quỹ đất sạch, ưu tiên dự án có pháp lý hoàn chỉnh để rút ngắn thời gian triển khai và giảm rủi ro.