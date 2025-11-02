Chủ nhật, ngày 02/11/2025 07:00 GMT+7

Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Mùa hoa súng ở miền di sản

Nguyễn Xuân Trường Chủ nhật, ngày 02/11/2025 07:00 GMT+7
Vào độ cuối thu, khi mặt nước Tam Cốc phảng phất hơi sương, những đầm hoa súng bắt đầu nở rộ, mang đến cho vùng đất Ninh Bình vẻ đẹp yên bình mà rực rỡ. Từng cánh súng tím, hồng khoe sắc giữa làn nước trong veo, soi bóng núi đá trùng điệp, tạo nên bức tranh “thu vàng” đặc trưng nơi miền di sản.
Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng”

Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” là sân chơi, tạo không gian giao lưu nghệ thuật giữa bạn đọc, cộng tác viên, phóng viên và những người yêu nhiếp ảnh trên cả nước. Khuyến khích độc giả ghi lại những khoảnh khắc đời thường, giản dị nhưng đầy cảm xúc về con người, thiên nhiên, làng quê, thành phố trong sắc thu Việt.

Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” hứa hẹn sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh mùa thu Việt Nam, tạo các giá trị tích cực, nhân văn. Tăng cường tương tác giữa báo chí và công chúng, gắn bó độc giả với Báo Điện tử Dân Việt qua các hoạt động nghệ thuật sáng tạo, gần gũi. Gala ảnh do Báo Điện tử Dân Việt tổ chức, mọi công dân Việt Nam quan tâm, yêu thích nhiếp ảnh đều có thể tham gia. Gala ảnh khuyến khích các cộng tác viên, phóng viên ảnh của các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ, cán bộ, sinh viên, nông dân, người lao động gửi ảnh.

Trong thời gian ngắn, Báo Điện tử Dân Việt đã nhận được rất nhiều các tác phẩm ảnh chất lượng, ghi lại khoảnh khắc mùa thu của làng quê Việt Nam, của đồng ruộng, của phố phường... tại nhiều địa phương. Gala ảnh kéo dài một tháng, thời gian kết thúc nhận tác phẩm đến hết ngày 24/11/2025. Bạn đọc có thể tham khảo thể lệ tại danviet.vn.

Báo Điện tử Dân Việt trân trọng giới thiệu bộ ảnh "Mùa hoa súng ở miền di sản".

Tam Cốc là điểm hẹn du lịch quyến rũ giữa lòng Ninh Bình mỗi độ thu sang. Nơi này nằm trong Quần thể Danh thắng Tràng An, là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận năm 2014.
Khi những cánh hoa hồng rực nở rộ trên dòng Ngô Đồng, nơi đây trở thành bức tranh thủy mặc sống động, khiến du khách không thể rời mắt. 
Ngồi trên thuyền trôi chậm giữa sắc hoa, nghe tiếng mái chèo khua nhẹ, ta như lạc vào miền cổ tích bình yên. 
Mùa hoa súng không chỉ khiến Tam Cốc trở nên thơ mộng hơn, mà còn níu chân du khách bởi vẻ đẹp bình dị, tinh khôi và đậm chất Việt.
Tam Cốc mùa này không chỉ hấp dẫn bởi cảnh đẹp nên thơ, mà còn bởi nét văn hóa địa phương mộc mạc, chân tình.
Từ ánh nhìn người hái hoa, tà áo dài phấp phới, đến tiếng cười vang giữa đồng nước – tất cả hòa quyện tạo nên một trải nghiệm khó quên.

