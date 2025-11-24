Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Mô tô "xé nước" trên hồ Thác Bà

Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng”

Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” là sân chơi, tạo không gian giao lưu nghệ thuật giữa bạn đọc, cộng tác viên, phóng viên và những người yêu nhiếp ảnh trên cả nước. Khuyến khích độc giả ghi lại những khoảnh khắc đời thường, giản dị nhưng đầy cảm xúc về con người, thiên nhiên, làng quê, thành phố trong sắc thu Việt.

Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” hứa hẹn sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh mùa thu Việt Nam, tạo các giá trị tích cực, nhân văn. Tăng cường tương tác giữa báo chí và công chúng, gắn bó độc giả với Báo Điện tử Dân Việt qua các hoạt động nghệ thuật sáng tạo, gần gũi. Gala ảnh do Báo Điện tử Dân Việt tổ chức, mọi công dân Việt Nam quan tâm, yêu thích nhiếp ảnh đều có thể tham gia. Gala ảnh khuyến khích các cộng tác viên, phóng viên ảnh của các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ, cán bộ, sinh viên, nông dân, người lao động gửi ảnh.

Trong thời gian ngắn, Báo Điện tử Dân Việt đã nhận được rất nhiều các tác phẩm ảnh chất lượng, ghi lại khoảnh khắc mùa thu của làng quê Việt Nam, của đồng ruộng, của phố phường... tại nhiều địa phương. Gala ảnh kéo dài một tháng, thời gian kết thúc nhận tác phẩm đến hết ngày 24/11/2025. Bạn đọc có thể tham khảo thể lệ tại danviet.vn.

Báo Điện tử Dân Việt trân trọng giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu tiếp theo được gửi tới tham gia Gala.

Tác phẩm "Nắng chiều hồ Gươm" của tác giả Nguyễn Thị Kim Thịnh. Hình ảnh ghi lại tháp Rùa đứng lặng giữa hồ, bóng đổ xuống mặt nước phẳng như gương, hòa cùng sắc trời. Chiều thu hồ Gươm không chỉ đẹp ở cảnh sắc, mà còn đẹp ở cảm giác, đó là cảm giác nhẹ tênh, trong trẻo và hoài niệm – một vẻ đẹp chỉ Hà Nội mới có, và chỉ mùa thu mới khơi dậy trọn vẹn.

Tác phẩm "Cán đích" của tác giả Nguyễn Thanh Miền. Bức ảnh ghi lại khung cảnh sôi động trên hồ Thác Bà, nơi nhiều người đang điều khiển mô tô nước lướt nhanh trên mặt hồ xanh biếc. Những vệt sóng trắng "xé nước" tạo thành đường cong mềm mại, đan xen như những dải lụa. Giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, rừng cây xanh ngắt bao quanh mặt hồ, mang đến vẻ đẹp vừa hoang sơ vừa hiện đại.

Tác phẩm "Hạnh phúc" của tác giả Nguyễn Thanh Miền. Bức ảnh ghi lại hình ảnh phụ nữ người Mông trong trang phục truyền thống, đang chăm chút tách những bắp ngô sau mùa thu hoạch vói người mẹ và em bé trong buổi sáng đầy hạnh phúc, tạo nên những hoa văn tinh xảo mang đậm bản sắc dân tộc. người Mông lưu giữ, tôn vinh và truyền lại những giá trị văn hóa lâu đời, gắn bó với đời sống tinh thần của cộng đồng.

Tác giả Vương Lộc với bức ảnh mang tên "Mùa vàng bội thu" tại Đan Phượng (Hà Nội). Việc áp dụng phương pháp gặt máy cho hiệu quả và tiết kiệm thời gian cho bà con. Đem lại niềm vui lớn với mỗi người nông dân khi có một vụ mùa bội thu.

Tá phẩm "Thu về trên bản nhỏ" của tác giả Phan Anh được ghi lại tại Mù Cang Chải (Lào Cai). Tác giả miêu tả: "Mỗi độ thu sang, đất trời Mù Cang Chải lại khoác lên tấm lụa vàng óng ả, sắc vàng của lúa chín, của mùa no đủ, của giấc mơ yên bình trên những triền cao mây phủ. Dẫu cơn bão số 10 khiến cung đường Khau Phạ thêm phần gập ghềnh và gian khó, nhưng điều ấy cũng chẳng thể ngăn bước chân của những kẻ trót đem lòng thương nhớ miền sơn cước. Vượt qua mọi thử thách, khoảnh khắc được đứng trước biển vàng mênh mông ấy khiến tôi bỗng thấy lòng mình rộng mở, chỉ muốn hít thật sâu hương lúa thơm dịu, để nghe đất trời quê hương khẽ chạm vào trái tim mình".

Bức ảnh ghi lại hình ảnh mây bay quanh ruộng bậc thang Sáng Nhù (Lào Cai) mang tên "Hoàng hôn Sáng Nhù" của tác giả Nguyễn Thanh Miền, nơi được mệnh danh là “xứ sở mây bay”. Những thửa ruộng uốn lượn mềm mại, phủ màu xanh mướt dưới ánh nắng sớm, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Làn mây mỏng bảng lảng trôi trên đỉnh núi, vờn quanh sườn đồi và lướt nhẹ qua các thửa ruộng như dải lụa huyền ảo.

Tác phẩm "Vũ điệu Tây Bắc" của tác giả Phan Anh được ghi lại tại Mù Cang Chải (Lào Cai).

Tác phẩm "nét thu Hà Nội" của tác giả Nguyễn Phú Khánh. Hà Nội Trong nắng thu, thiếu nữ với cổ phục như tô điểm phố phường Thủ đô với sắc màu đa dạng của trang phục truyền thống đậm chất văn hóa Việt Nam.