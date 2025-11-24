Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Mô tô "xé nước" trên hồ Thác Bà

Bức ảnh những tay lái mô tô tạo dấu ấn mạnh mẽ khi “xé nước” trên hồ Thác Bà, cùng nhiều tác phẩm cảm xúc khác mang đến loạt khoảnh khắc vừa lạ mắt vừa giàu cảm xúc tại Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng”.
Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” là sân chơi, tạo không gian giao lưu nghệ thuật giữa bạn đọc, cộng tác viên, phóng viên và những người yêu nhiếp ảnh trên cả nước. Khuyến khích độc giả ghi lại những khoảnh khắc đời thường, giản dị nhưng đầy cảm xúc về con người, thiên nhiên, làng quê, thành phố trong sắc thu Việt.
Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” hứa hẹn sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh mùa thu Việt Nam, tạo các giá trị tích cực, nhân văn. Tăng cường tương tác giữa báo chí và công chúng, gắn bó độc giả với Báo Điện tử Dân Việt qua các hoạt động nghệ thuật sáng tạo, gần gũi. Gala ảnh do Báo Điện tử Dân Việt tổ chức, mọi công dân Việt Nam quan tâm, yêu thích nhiếp ảnh đều có thể tham gia. Gala ảnh khuyến khích các cộng tác viên, phóng viên ảnh của các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ, cán bộ, sinh viên, nông dân, người lao động gửi ảnh.
Trong thời gian ngắn, Báo Điện tử Dân Việt đã nhận được rất nhiều các tác phẩm ảnh chất lượng, ghi lại khoảnh khắc mùa thu của làng quê Việt Nam, của đồng ruộng, của phố phường... tại nhiều địa phương. Gala ảnh kéo dài một tháng, thời gian kết thúc nhận tác phẩm đến hết ngày 24/11/2025. Bạn đọc có thể tham khảo thể lệ tại danviet.vn.
Báo Điện tử Dân Việt trân trọng giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu tiếp theo được gửi tới tham gia Gala.
Sáng 22/11, Khu Ngoại giao Đoàn (298 Kim Mã) đã trở thành tâm điểm sôi động nhất Thủ đô khi hàng nghìn người dân và du khách nườm nượp đổ về tham dự Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025. Với chủ đề “Trip of Flavors: Hành trình vị giác khắp năm châu”, sự kiện hứa hẹn mang đến một "bữa tiệc" đa sắc màu, đa văn hóa ngay giữa lòng Hà Nội.
Trang fanpage chính thức của Hà Nội FC vừa phát đi thông báo chia tay tiền vệ người Brazil Willian Maranhao. Theo một số nguồn tin, Willian Maranhão quyết định rời Việt Nam vì cảm thấy không hợp với khí hậu.
Miền Trung những ngày cuối năm 2025, lũ lụt, núi lở, đường sạt, chuỗi thiên tai dồn dập đổ xuống hàng vạn đôi vai gầy. Ngày qua ngày, miền Trung bị đặt trong một thử thách khắc nghiệt ít ai tưởng tượng nổi.
Giữa căn nhà còn lênh láng bùn non, chị Lê Thị Kim Ngân nghẹn lời kể lại khoảnh khắc “nhìn thấy chồng đưa tay lên rồi chìm xuống mà bất lực”, khi 3 người trong gia đình chị bị cuốn trôi trong trận lũ dữ chiều 20/11.
Tỉnh Phú Thọ đang hoàn thiện Đề án Phát triển văn hóa, con người tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm khai thác mạnh mẽ tiềm năng văn hóa của vùng Đất Tổ, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để tỉnh trở thành trung tâm văn hóa cội nguồn của cả nước trong giai đoạn phát triển mới.
Phát biểu giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội sáng nay về dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ, Bộ trưởng Bộ KH&CN ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Đã đến giai đoạn Việt Nam phải ưu tiên phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ để phát triển thành nước thu nhập cao, do vậy, cơ bản các sửa đổi là xung quanh đổi mới này.
Cán bộ, công chức vi phạm lần đầu có thể bị khiển trách nếu phạm các lỗi từ thái độ, đạo đức, thực thi công vụ đến vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, bảo vệ bí mật nhà nước… Đây là một trong những nội dung mới tại Nghị định 71/2023/NĐ‑CP, nêu chi tiết các hành vi sẽ bị xử lý đối với cán bộ, công chức.
Tin không khí lạnh miền Bắc tăng cường, từ chiều và đêm nay (24/11), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo nhiệt độ Hà Nội thấp nhất 13 - 15 độ C; khu vực từ TP.Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.
Tại trung tâm hành chính công xã Bình Lợi, TP.HCM, ngay từ đầu giờ sáng, khu vực tiếp nhận hồ sơ đã nhộn nhịp. Người dân đến làm thủ tục nhưng không còn cảnh chen chúc, chờ đợi. Nhiều người chỉ mất vài phút thao tác trên máy tính bảng, hoặc điện thoại, và hồ sơ đã được tiếp nhận trên hệ thống.
Lễ Trai Đặng Văn Hòa là vị quan to “tứ triều nguyên lão”, từng giữ chức Thượng thư tại 5 bộ quan trọng của vương triều nhà Nguyễn. Ông được xem là nhân vật kiệt xuất của vùng đất Cố đô Huế. Ông có công lớn trong việc xây dựng hệ thống đê điều, mở rộng thủy lợi ở vùng Bắc Hà, như đào mở rộng sông Hoàng Giang (địa phận tỉnh Hưng Yên) và tu bổ đê điều tại Ninh Bình.
Hải Phòng đang bước vào giai đoạn thịnh vượng mới, nơi phong cách sống của giới tinh hoa được thể hiện trong sự chỉn chu, tinh tế, độc bản của những căn hộ hạng sang. Trong bối cảnh đó, dự án nào đáp ứng được nhu cầu sống sang - sống chất - sống trọn vẹn sẽ trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu của khách hàng thượng lưu.
Giá nhà ở xã hội tại Hà Nội đang tăng chóng mặt, thậm chí tiệm cận mức của căn hộ thương mại. Nhiều dự án đã qua sử dụng 5 - 10 năm vẫn bị đẩy giá lên tới 70 - 90 triệu đồng/m2, khiến giấc mơ an cư càng xa tầm với.
Ngày 23/11, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đồng hành Sở Y tế Đắk Lắk trực tiếp trao 1 tấn thuốc và vật tư y tế thiết yếu, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân tại nhiều khu vực bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, phát huy vai trò Ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực, Agribank triển khai chính sách giảm tới 2%/năm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 12, bão số 13 và mưa lũ, giúp người dân, doanh nghiệp sớm ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.
Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa (Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn) đề nghị ghi nhận quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đối với các tác phẩm do AI tạo ra, song xác định rõ AI không phải là chủ thể quyền mà chủ thể quyền là con người, và con người là đối tượng cuối cùng sử dụng/vận hành AI.
Rạng sáng 24/11, Đoàn công tác y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã cùng Thành Đoàn TP.HCM xuất phát, mang theo thuốc men và kinh nghiệm cứu hộ đến hỗ trợ người dân tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả nặng nề sau thiên tai.
Tại chương trình The Khang show mới đây, nghệ sĩ Việt Hương đã có những chia sẻ đầy chân thành về tình cảm và tâm huyết dành cho người thầy – Nghệ sĩ Ưu tú Minh Nhí, cũng như hành trình gắn bó với sân khấu kịch Trương Hùng Minh.
Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) sau hành trình hơn 13 giờ di chuyển đã lập tức 'lâm trận' giữa mưa lạnh, lội bùn giúp người dân và các bệnh viện ở phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) khắc phục hậu quả trận lũ lịch sử.
Mỹ không thể xử lý tài sản Nga bị đóng băng tại châu Âu. Điều khoản trong kế hoạch của Mỹ về việc chuyển số tiền này cho Ukraine để khôi phục với điều kiện Washington nhận được một nửa lợi nhuận, là điều "không thể chấp nhận được" - Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Đức ARD.