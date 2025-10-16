Đang chữa bệnh tâm thần, cặp vợ chồng vẫn đánh bạc tiền tỷ trong khách sạn Pullman Hà Nội, rủ cả bác sĩ dự tiệc ma túy

Như Dân Việt đã đưa, ngày 28/10 tới, TAND TP Hà Nội sẽ xét xét 5 người về tội “Tổ chức đánh bạc” và 136 người về tội “Đánh bạc” trong vụ án xảy ra tại khách sạn Pullman Hà Nội.

Hồ sơ vụ án thể hiện, ổ nhóm cờ bạc này do Kim In Sung (SN 1958, người Hàn Quốc) thành lập và đã tổ chức đánh bạc trái phép với tổng số tiền gần 107 triệu USD. Sung hưởng lợi 9,2 triệu USD nhưng đã xuất cảnh khỏi Việt Nam nên cơ quan điều tra tách hồ sơ, xử lý sau.

Vợ chồng Lê Văn Đông, Nguyễn Thị Mai Anh dù phải chữa bệnh bắt buộc vẫn ra ngoài dùng ma túy, chơi cờ bạc.

Trong vụ án, công an xác định cặp vợ chồng thực hiện hành vi đánh bạc nhưng có dấu hiệu bị bệnh tâm thần.

Số này gồm Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1978, ở Hà Nội), có hành vi đánh bạc 67 lần trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 6/2024. Lần chơi nhiều nhất 205.270 USD (tương đương 4,9 tỷ đồng), lần chơi ít nhất 2.150 USD (tương đương 52 triệu đồng) và đã thua 394.307 USD (tương đương 9,5 tỷ đồng).

Chồng Mai là Lê Văn Đông (SN 1978, ở Hà Nội), trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 6/2024 đánh bạc 33 lần. Trong đó, lần chơi nhiều nhất 70.231 USD (tương đương 1,7 tỷ đồng); lần chơi ít nhất 440 USD (tương đương 10 triệu đồng) và đã thua 85.134 USD (tương đương hơn 2 tỷ đồng).

Xác minh cho thấy, Nguyễn Thị Mai Anh là bị can trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thụ lý còn Lê Văn Đông là bị can trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (cũ) thụ lý.

Cả Mai Anh và Đông đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện pháp y tâm thần Trung ương.

Cơ quan điều tra trưng cầu, đề nghị Viện Pháp y tâm thần Trung ương - Bộ Y tế giám định khả năng nhận thức và điều khiển hành vị trước, trong và sau khi thực hiện hành vi đánh bạc của 2 người nhưng vẫn chưa có kết quả. Do vậy, cả 2 được tách hồ sơ để xem xét, xử lý sau về hành vi đánh bạc.

Mua bán bệnh án tâm thần

Ngoài các vụ án nói trên, vợ chồng Mai Anh còn bị xác định có vai trò chính trong việc mua bán kết luận giám định tại Viện pháp y tâm thần Trung ương – nơi họ đang điều trị bắt buộc.

Vụ án bắt đầu vào khuya 7/6/2025, khi cảnh sát xác định Lê Văn Đông (chồng của Nguyễn Thị Mai Anh), là đối tượng đang chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, lại đang sử dụng trái phép chất ma túy trên bãi biển Sầm Sơn.

Một số bị can trong vụ án tại Viện pháp y tâm thần Trung ương.

Công an tổ chức bắt giữ 7 đối tượng, gồm vợ chồng Lê Văn Đông, Nguyễn Thị Mai Anh là bệnh nhân chữa bệnh bắt buộc và một số cán bộ, nhân viên Viện pháp y tâm thần Trung ương. Nhóm cán bộ lại đang nghỉ dưỡng cùng đoàn với gia đình Mai Anh.

Đồng thời, Công an Hà Nội cũng tổ chức đồng loạt khám xét khẩn cấp tại khoảng 100 địa điểm; thu giữ tiền, tài sản có giá trị hàng chục tỷ đồng, nhiều phương tiện xe ô tô hạng sang và nhiều ma túy các loại, triệu tập hơn 200 đối tượng liên quan.

Ngày 18/6, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội khởi tố vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngày 23/9, cảnh sát khởi tố bổ sung vụ án “Làm sai lệch hồ sơ vụ án xảy ra ngày 7/6/2025 tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, thành phố Hà Nội và một số đơn vị, địa phương”. Đến nay, có 49 người bị khởi tố.

Nếu phân loại theo đối tượng, vụ án có 34 bị can là lãnh đạo, cán bộ Viện pháp y tâm thần Trung ương gồm 1 Viện trưởng; 1 Phó Viện trưởng; 4 Trưởng khoa, trưởng phòng và tương đương; 2 Điều dưỡng trưởng; 26 cán bộ là giám định viên, điều dưỡng, bảo vệ.

Ngoài ra, có 2 bị can là cán bộ Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa; 03 bị can là lãnh đạo Trung tâm giám định pháp y tâm thần miền núi phía Bắc (Giám đốc; Phó Giám đốc; Trưởng phòng) cùng 10 bị can là đối tượng khác, gồm cả người trong cơ quan tư pháp.

Công an TP Hà Nội cũng tổ chức rà soát hàng nghìn hồ sơ giám định được kết luận mất hoặc hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi do Viện pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm giám định tâm thần miền núi phía Bắc kết luận ban hành.

Kết quả điều tra đến nay có căn cứ xác định bị can Nguyễn Thị Mai Anh đã nhận tiền của nhiều trường hợp để “chạy giám định” với số lượng hàng tỷ đồng, sau đó chuyển cho Trần Văn Trường là Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương hoặc Hoàng Tất Thành là Giám đốc Trung tâm giám định tâm thần miền núi phía Bắc vài trăm triệu đồng.

Các giám đốc sau đó chia tiền cho các thành viên khác trong các hội đồng giám định, khiến họ làm sai lệch kết luận giám định tâm thần cho các đối tượng phạm tội. Từ đó, những kẻ phạm tội có thể được đi chữa bệnh bắt buộc, trốn tránh trách nhiệm hình sự.