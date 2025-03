Đang thi chứng chỉ SAT, nhiều thí sinh hoang mang vì bị "sập" hệ thống dù còn tới 22 phút

Nhiều thí sinh tham gia bài thi SAT ở Hà Nội hoang mang cho biết, nhiều phòng thi đã bị "out" sớm từ 5-10 phút do lỗi app hệ thống. Thậm chí, có thí sinh cho biết bài thi bị tự động nộp trước cả 22 phút so với thời điểm kết thúc.

Không những vậy, một số bạn còn đánh giá đề thi khó, nhiều câu hỏi mới, dài rất mất thời gian để viết. Trong khi đó, có bạn lại cho rằng có nhiều câu lặp lại.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, đại diện của Tổ chức giáo dục IIG xác nhận sự cố này vào buổi sáng nay. "Đây là lỗi hệ thống toàn cầu của College Board. Sáng nay có nhiều nơi tổ chức thi. Tại IIG có 2 điểm thi gặp sự cố là ở Đại học Bách khoa Hà Nội và Học viện Ngân hàng. Những thí sinh thi trước 11h không bị ảnh hưởng nhưng thí sinh thi sau 11h đã gặp tình trạng trên".

Đại diện IIG cũng thông tin thêm: "Hiện nay College Board đang báo cáo về vụ việc cũng như tìm phương án cho thí sinh gặp sự cố".

College Board là cơ quan tổ chức khảo thí và giám sát các kỳ thi chuẩn hóa quốc tế như AP, SAT và PSAT trên toàn cầu.

Những năm gần đây, nhiều thí sinh quan tâm tới bài thi SAT. Đây là bài thi đánh giá năng lực chuẩn hóa được sử dụng rộng rãi để xét tuyển đại học trong hệ thống giáo dục Mỹ. Ngoài ra, điểm thi SAT còn được chấp nhận bởi nhiều trường đại học trên toàn thế giới như tại: Canada, Australia, Anh, Hàn Quốc, Singapore….

Kỳ thi được tổ chức thành nhiều đợt trong năm. Các kỹ năng được kiểm tra trong SAT bao gồm Đọc hiểu, Ngôn ngữ, và Toán học. Phần đọc hiểu gồm 52 câu với thời gian làm bài là 65 phút; Ngôn ngữ có 44 câu trong 35 phút; Toán gồm 58 câu trong 80 phút (toán không dùng máy tính có 20 câu trong 25 phút, toán cho phép dùng máy tính gồm 38 câu trong 55 phút).

Theo thông báo mới nhất từ College Board, lệ phí thi SAT tại Mỹ là 68 USD. Các thí sinh quốc tế sẽ phải trả thêm 1 khoản phí là 43 USD. Như vậy tại Việt Nam, lệ phí thi SAT năm nay là 111 USD, tương đương 2,8 triệu đồng. Ngoài ra, thí sinh sẽ mất thêm phụ phí khi phát sinh nhu cầu riêng như: Phí hủy, đổi lịch thi 29 USD (733.000 đồng); phí báo kết quả gấp trong trường hợp thí sinh cần điểm sớm 31 USD (783.000 đồng).