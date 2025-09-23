Danh sách 21 đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 23/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã báo cáo về công tác nhân sự.

Cụ thể, căn cứ phụ lục 3 ban hành kèm theo Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, quy định như sau: Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương: 45 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương: 15 đồng chí; ba Phó Bí thư: một Phó Bí thư Thường trực và 2 - 3 Phó Bí thư chuyên trách; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy: 9 đến 11 đồng chí; Chủ nhiệm và hai Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Sau Đại hội XIV của Đảng, Bộ Chính trị sẽ chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Danh sách đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng:

I. Đại biểu chính thức:

1. Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

2. Đồng chí Ngô Văn Cương, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

3. Đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

4. Đồng chí Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam.

5. Đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

6. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

7. Đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

8. Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

9. Đồng chí Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

10. Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Hội Luật gia Việt Nam.

11. Đồng chí Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Hội Nhà văn Việt Nam.

12. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

13. Đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

14. Đồng chí Nông Thị Mai Huyền, Trưởng ban Tổ chức, Kiểm tra Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

15. Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

16. Đồng chí Cao Xuân Thạo, Trưởng ban Công tác xã hội, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

17. Đồng chí Nguyễn Bình Minh, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

18. Đồng chí Nguyễn Huy Chí, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực phụ trách Văn phòng Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương.

19. Đồng chí Trần Vân Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Thường trực phụ trách Ban Tổ chức Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

20. Đồng chí Diệp Thị Thu Huyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

21. Đồng chí Nguyễn Nhất Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Trung ương.

II. Đại biểu dự khuyết:

1. Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

2. Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Linh, Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phó bí thư Đảng ủy Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.