Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất thành công tốt đẹp, nhân sự được chỉ định sau

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nêu rõ, sau khi nghiên cứu vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội, Đại hội đã có 62 ý kiến thảo luận, 12 ý kiến thảo luận tại Hội trường, 50 ý kiến thảo luận tại tổ, đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội và góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây đều là những ý kiến rất tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tham dự Đại hội.

“Đại hội trân trọng lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; những ý kiến sâu sắc, tâm huyết vừa mang tính chiến lược vừa thể hiện tính cụ thể thiết thực của đồng chí Tổng Bí thư đã truyền cảm hứng, lan tỏa ý chí, khát vọng và tạo xung lực mới cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Đảng bộ, phát huy ưu điểm, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao”, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Theo đồng chí Đỗ Văn Chiến, trong không khí đoàn kết - dân chủ - sáng tạo - đổi mới - phát triển, Đại hội đã thông qua Nghị quyết, khẳng định những kết quả quan trọng Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội đã thông qua ý kiến góp ý đối với dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại Đại hội, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, chỉ định 21 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết của Đảng bộ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đại hội cũng đã thống nhất rất cao với chủ trương của Bộ Chính trị sẽ chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

“Từ đây đến khi Bộ Chính trị quyết định chỉ định nhân sự khóa mới, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa hiện tại vẫn chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công việc của Đảng bộ”, đồng chí Đỗ Văn Chiến nêu rõ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến chia sẻ, Đại hội bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc vào chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh, hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; mô hình Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Đại hội bày tỏ niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao vào các Nghị quyết của Bộ Chính trị mới ban hành.

Các đại biểu tham dự Đại hội không chỉ mang theo ý chí, khát vọng, niềm tin đến với Đại hội mà còn mang theo dư âm hào khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Đỗ Văn Chiến tặng hoa Tổng Bí thư Tô Lâm.

Với tinh thần yêu nước nồng nàn, lòng tự hào dân tộc, dựa vào dân, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Đỗ Văn Chiến tin tưởng, nhất định Đảng ta sẽ lãnh đạo đất nước ta bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, phồn vinh, văn minh cho nhân dân.

"Đến thời điểm này, Đại hội vui mừng báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và thông tin đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Đảng bộ: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã thành công rất tốt đẹp", đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Thay mặt Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành sự quan tâm đặc biệt, chỉ đạo sâu sát mọi hoạt động của Đảng bộ, quyết định thành công của Đại hội; cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã dành thời gian chỉ đạo mọi mặt hoạt động của Đảng bộ từ khi thành lập theo mô hình mới đến nay; cảm ơn các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Đại hội biểu dương và chân thành cảm ơn cán bộ đảng viên trong Đảng bộ đã dành tâm huyết trí tuệ trách nhiệm đóng góp công sức vào thành công của Đại hội. Đại hội trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã dành thời gian tình cảm quý báu đến dự, cổ vũ động viên góp phần vào thành công của Đại hội.

Đại hội trân trọng ghi nhận và cảm ơn các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ đã chủ động, tích cực tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng góp phần vào việc hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của MTTQ, các đoàn thể trung ương lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đồng chí cũng kêu gọi cũng kêu gọi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ làm thật tốt vai trò nòng cốt chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, không ngừng củng cố, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp công sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đất nước Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.