Đất kết hợp đa mục đích thương mại, dịch vụ: Loại nào được phép sử dụng?

Câu hỏi:

Bạn đọc Thanh Loan (Hà Nội) hỏi: Gia đình tôi có hơn 1.000 m² đất nông nghiệp. Tôi được biết, từ ngày 1/7/2025, nhiều quy định mới liên quan đến đất đai sẽ có hiệu lực. Xin hỏi, những loại đất nào được phép sử dụng kết hợp đa mục đích thương mại, dịch vụ?

Trả lời:



Luật sư Ma Văn Giang (Văn phòng Luật sư Nam Hồng – Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, đất kết hợp đa mục đích là phần diện tích đất được sử dụng với mục đích khác so với mục đích chính của thửa đất đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng hoặc đang sử dụng ổn định và đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Những loại đất được phép kết hợp mục đích thương mại, dịch vụ?

Khoản 1 Điều 218 Luật Đất đai 2024 quy định các loại đất sau được phép sử dụng kết hợp đa mục đích:

Đất nông nghiệp kết hợp với mục đích thương mại, dịch vụ, chăn nuôi, trồng cây dược liệu.

Đất sử dụng vào mục đích công cộng kết hợp với mục đích thương mại, dịch vụ.

Đất xây dựng công trình sự nghiệp kết hợp với mục đích thương mại, dịch vụ.

Đất ở kết hợp với mục đích nông nghiệp, thương mại, dịch vụ hoặc công trình sự nghiệp có mục đích kinh doanh.

Đất có mặt nước được sử dụng kết hợp đa mục đích theo quy định tại các Điều 188, 189 và 215 Luật Đất đai 2024.

Đất tôn giáo, đất tín ngưỡng kết hợp với mục đích thương mại, dịch vụ.

Các loại đất quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 9 Luật Đất đai 2024 được sử dụng kết hợp với mục đích nông nghiệp, xây dựng công trình hạ tầng bưu chính – viễn thông, công nghệ thông tin, quảng cáo ngoài trời, điện mặt trời.

Luật Đất đai 2024 quy định rõ các trường hợp đất được phép sử dụng kết hợp đa mục đích, trong đó có cả đất nông nghiệp. Ảnh: Nguyễn Đức.

Như vậy, theo luật sư Ma Văn Giang, nếu thửa đất thuộc một trong các loại đất nêu trên, người sử dụng đất có thể được phép kết hợp sử dụng đa mục đích. Tuy nhiên, việc kết hợp này phải nằm trong phạm vi cho phép và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Muốn sử dụng đất kết hợp đa mục đích, cần đáp ứng điều kiện gì?

Luật sư Ma Văn Giang cho biết, việc sử dụng đất kết hợp đa mục đích phải đáp ứng các yêu cầu theo Khoản 2 Điều 219 Luật Đất đai 2024.

Cụ thể, không làm thay đổi loại đất theo phân loại tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 9, cũng như đã được xác định trong các giấy tờ quy định tại Điều 10 Luật Đất đai 2024; không làm mất điều kiện cần thiết để có thể quay lại sử dụng đất vào mục đích chính; không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh; hạn chế tác động đến bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học và cảnh quan môi trường; không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của các thửa đất liền kề; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính; tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, theo Điều 99 Nghị định 102/2024/NĐ-CP, việc sử dụng đất kết hợp đa mục đích phải đáp ứng thêm các điều kiện sau: sử dụng đất vào mục đích kết hợp không thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất theo Điều 121 Luật Đất đai 2024; diện tích đất sử dụng vào mục đích kết hợp không vượt quá 50% diện tích đất sử dụng vào mục đích chính (trừ trường hợp đất ở); công trình xây dựng trên đất nông nghiệp phải có quy mô, tính chất phù hợp và dễ dàng tháo dỡ; diện tích xây dựng công trình trên đất trồng lúa, đất lâm nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật chuyên ngành; đất có mặt nước không được san lấp làm thay đổi dòng chảy, diện tích mặt nước hoặc chiều sâu tầng nước.

Việc xây dựng, cải tạo công trình để sử dụng vào mục đích kết hợp cũng phải phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng và các pháp luật liên quan khác; thời gian sử dụng đất vào mục đích kết hợp không được vượt quá thời hạn sử dụng đất còn lại của mục đích chính.