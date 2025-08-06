Hơn 24 nhóm nhiệm vụ mới về quản lý đất đai được giao về cấp xã sau sáp nhập

Hơn 20 nhiệm vụ mới về đất đai được giao cho UBND xã 1/8/2025

Căn cứ Điều 14 Nghị định 151/2025/NĐ-CP, UBND cấp xã có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai theo các nội dung sau:

Lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp xã, kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp xã, (Điểm b, c khoản 1 Điều 14).

Theo quy định mới nhất, UBND cấp xã được giao thêm hơn 20 nhóm nhiệm vụ trong quản lý đất đai. Ảnh minh họa: D.V

Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công bố, công khai tiến độ thu hồi đất đến người dân (điểm d, đ khoản 1 Điều 14).

Từ ngày 1/7, Chủ tịch xã có trách nhiệm gì trong quản lý đất đai?

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quản lý đất đã thu hồi, lập phương án đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm, (Các điểm g, h, k, l, m khoản 1 Điều 14).

Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất; giải quyết khiếu nại liên quan đến cưỡng chế; bố trí kinh phí phục vụ cưỡng chế (điểm i khoản 1 Điều 14).

Tham gia xây dựng bảng giá đất; bố trí nghĩa trang; quản lý đất công, đất ven sông, bãi bồi… (khoản 2 Điều 14 Nghị định 151/2025/NĐ-CP; Điều 191, Điều 181 Luật Đất đai 2024).

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích đã bàn giao (điểm o khoản 1 Điều 14).

Tham gia Hội đồng thẩm định phương án sử dụng đất; thực hiện phương án sử dụng đất đối với diện tích do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao (điểm g, i khoản 2 Điều 14; theo Nghị định 102/2024/NĐ-CP).

Chủ tịch UBND xã được trao thêm nhiều thẩm quyền trong quản lý đất đai. Ảnh minh họa: D.V.

Chủ tịch UBND xã được nhiều quyền hạn mới về đất đai

Căn cứ Điều 15 Nghị định 151/2025/NĐ-CP, Chủ tịch UBND xã có vai trò đặc biệt trong tổ chức thực thi pháp luật đất đai tại địa phương, cụ thể:

Chỉ đạo và tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, thu hồi đất, trưng dụng đất, theo quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 15; Điều 87, 88, 89 và 90 Luật Đất đai 2024.

Phát hiện, xử lý vi phạm đất đai; cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, theo điểm đ, e khoản 1 Điều 15 Nghị định 151/2025/NĐ-CP.

Tham gia Hội đồng thẩm định bảng giá đất và giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể cấp xã, theo điểm d khoản 1 Điều 15 Nghị định 151 và Điều 161 Luật Đất đai 2024.

Tham gia Hội đồng xác định mức bồi thường thiệt hại khi trưng dụng đất và Ban Chỉ đạo quản lý đất nông, lâm nghiệp, theo khoản 2 Điều 15 Nghị định 151/2025/NĐ-CP; Điều 29 và Điều 67 Nghị định 102/2024/NĐ-CP.

Từ ngày 1/8/2025, UBND cấp xã được giao thêm 24 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn mới trong lĩnh vực đất đai theo Nghị định 151/2025/NĐ-CP. Các nhiệm vụ này bao gồm: lập quy hoạch, cưỡng chế thu hồi đất, quản lý đất sau thu hồi, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết khiếu nại...

Chủ tịch UBND xã cũng được trao thêm nhiều quyền quan trọng như: tổ chức cưỡng chế, xử lý vi phạm, tham gia định giá đất cụ thể — theo quy định tại Điều 14, 15 Nghị định 151/2025/NĐ-CP, cùng các điều khoản liên quan trong Luật Đất đai 2024 và Nghị định 102/2024/NĐ-CP.