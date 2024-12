Chính thức đặt tên cho 5 cây cầu và 40 tuyến đường ở tỉnh lỵ Quảng Trị

Ngày 7/12, ông Hồ Sỹ Trung – Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, HĐND tỉnh Quảng Trị vừa quyết nghị đặt tên cho 5 cây cầu và 40 tuyến đường ở thành phố Đông Hà.

5 cây cầu bắc qua sông Hiếu thuộc địa phận thành phố Đông Hà được đặt tên gồm cầu An Lạc, Đông Hà, Bạch Đằng, 28 tháng 4 và cầu Sông Hiếu.

HĐND tỉnh Quảng Trị đã quyết nghị, chính thức đặt tên cho 5 cây cầu và 40 tuyến đường ở thành phố Đông Hà - tỉnh lỵ Quảng Trị, trong đó có cầu An Lạc. Ảnh: Ngọc Vũ.

Cầu An Lạc nối khu đô thị Bắc Sông Hiếu với trung tâm thành phố Đông Hà, chiều dài 200m, kết cấu kỹ thuật dây văng, giữa có tháp mô phỏng hình búp sen, đưa vào sử dụng năm 2023. An Lạc là Tổng An Lạc thuộc Đông Hà vào thời các Chúa Nguyễn. Tên An Lạc còn có ý nghĩa về cầu mong sự an lành, an cư lạc nghiệp cho vùng đất.

Cầu Đông Hà chiều dài 171m, đưa vào sử dụng năm 1994. Cầu Đông Hà được người Pháp cho xây dựng đầu tiên vào năm 1923 trên đường Thuộc địa số 1 (Quốc lộ 1 nay), bắc qua sông Hiếu nối làng An Lạc với Tây Trì, dài 154,5m và mang tên này từ đó đến nay.

Cầu Bạch Đằng nằm trên đường tránh thành phố Đông Hà, chiều dài 282,1m, đưa vào sử dụng năm 2020. Bạch Đằng là tên một nhánh thuộc hệ sông Hồng và sông Thái Bình đổ ra cửa Nam Triệu, nơi diễn ra ba lần đánh thắng quân xâm lược phương Bắc trong lịch sử nước ta: Năm 938 Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán, năm 981 Lê Hoàn đánh thắng quân Tống, năm 1288 Trần Hưng Đạo đại phá quân Nguyên. "Bạch Đằng trên sông Hiếu" còn là tên của một chiến công của quân và dân Quảng Trị năm 1968.

Cầu 28 tháng 4 là cầu kết hợp đập ngăn mặn sông Hiếu, nối khu đô thị Bắc sông Hiếu với trung tâm thành phố Đông Hà, chiều dài 351,65m, kết cấu kỹ thuật bê tông cốt thép gắn với đập ngăn mặn, đưa vào sử dụng năm 2022.

15h ngày 28/4/1972, toàn bộ các cứ điểm và lực lượng quân sự của Việt Nam Cộng Hoà ở Đông Hà bị quân giải phóng tiêu diệt hoàn toàn. Đông Hà được hoàn toàn giải phóng, kết thúc gần 20 năm đấu tranh kiên cường, anh dũng và hy sinh của quân và dân Đông Hà - Quảng Trị trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Việc đặt tên cho 5 cây cầu và 40 tuyến đường ở thành phố Đông Hà - tỉnh lỵ Quảng Trị có ý nghĩa quan trọng. Ảnh: Ngọc Vũ.

Cầu Sông Hiếu chiều dài 193,15m, đưa vào sử dụng năm 2018. Sông Hiếu là con sông bắt nguồn từ trên núi rừng Trường Sơn, nơi đồng bào dân tộc ít người: Pa-Kô và Vân Kiều sinh sống, chảy qua vùng đồng bằng, cuối cùng đổ ra biển Đông. Là nơi ghi dấu của những đánh trận lịch sử, những chiến công của quân và dân ta trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.



40 tuyến đường được đặt tên ở thành phố Đông Hà gồm: đường Vạn Hạnh, Phạm Thận Duật, Hoàng Kế Viêm, Bùi Viện, Đặng Xuân Bảng thuộc phường 2.

Lý Nhân Tông, Nguyễn Phúc Khoát, Nguyễn Phúc Chu, Thành Thái, Nguyễn Quý Đức, Lê Văn Duyệt, Lâm Hoằng, Lê Quang Định thuộc phường 3.

3 tuyến đường Lê Đức Thọ, Nguyễn Thiếp, Lê Trinh thuộc phường 5.

Các tuyến đường Lương Nghĩa Dũng, Nguyễn Bình, Nguyễn Phong Sắc, Phó Đức Chính, Phùng Chí Kiên, Hoàng Văn Thái, Nguyễn Thị Minh Khai, Khúc Thừa dụ, Dương Quảng Hàm, Đào Duy Tùng, Đặng Văn Ngữ, Thích Quảng Đức, Tô Vĩnh Diện thuộc phường Đông Lương.

Tuyến đường Trần Xuân Soạn, Nguyễn Trung Ngạn thuộc phường Đông Lễ.

Tuyến đường Vạn Xuân, Nam Bộ, Nguyễn Hữu Ba, Ngô Tất Tố, Mai Chiếm Cương, Phạm Huy Thông, Vũ Trọng Phụng, Thế Lữ thuộc phường Đông Giang.

Tuyến đường Trần Quốc Vượng thuộc phường Đông Giang.

Thời gian tới, số nhà trên đường Hùng Vương của thành phố Đông Hà sẽ được đánh số lại. Ảnh: Ngọc Vũ.

Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà Hồ Sỹ Trung cho biết, việc đặt tên 5 cầu 40 tuyến đường ở tỉnh lỵ Quảng Trị góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý hành chính, xã hội, quốc phòng, an ninh, hoàn thiện các thể chế và thiết chế văn hoá xã hội của địa phương, phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân.

Cũng theo ông Trung, sau khi nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị về việc đặt tên cho 5 cây cầu và 40 tuyến đường ở thành phố Đông Hà được ban hành, UBND tỉnh sẽ có quyết định, từ đó UBND thành phố Đông Hà triển khai gắn tên đường và cầu.

Dự kiến, việc gắn biển tên cho 5 cây cầu và 40 tuyến đường ở thành phố Đông Hà – tỉnh lỵ Quảng Trị sẽ tiến hành vào đầu năm 2025, trước dịp Tết Nguyên đán.

Được biết, thời gian tới, UBND thành phố Đông Hà sẽ đánh lại số nhà trên đường Hùng Vương. Đây là tuyến đường chính đi qua trung tâm địa phương này.