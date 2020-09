Đau lòng con trai bạo hành làm mẹ ruột tử vong

Ngày 18/9, người dân thôn 4, xã Nam Chính, huyện Đức Linh (Bình Thuận) tổ chức vận động quyên góp để cùng với chính quyền, đoàn thể lo hậu sự cho bà Hoàng Thị Nghĩa (SN 1932) trú tại địa phương.

Theo người dân, bà Nghĩa sống với người con trai duy nhất là Lê Kiếm (SN 1975) và cháu nội. Kiếm có 3 đời vợ nhưng do nghiện rượu nên không có vợ nào sống chung được, đều đã bỏ đi từ lâu. Kiếm thường hay chửi mắng, đánh đập mẹ mỗi lần say rượu.

Chiều 16/9, sau khi đã uống rượu về nhà thấy mẹ bưng nồi cơm nguội ra sau nhà bị trượt chân té, Kiếm đã nổi giận kéo mẹ đánh vào mặt làm bà văng vào vách tường nhà vệ sinh rồi té ngã xuống nền gạch. Kiếm tiếp tục kéo bà vào bỏ nằm dưới nền nhà bếp, rồi đi ngủ. Đến sáng 17/9, Kiếm cho người dân chung quanh biết mẹ mình đã tử vong.

Vụ việc đã được báo với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng đã đến hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Linh đã tạm giữ Kiếm để làm rõ vụ việc. Thông tin ban đầu cho biết, Lê Kiếm đã khai nhận do trước đó có uống rượu say nên đã hành hung mẹ ruột của mình.

Chiều 18/9, người vợ đầu và cháu nội bà Nghĩa từ xa nghe tin đã về cùng làng xóm lo hậu sự cho bà.