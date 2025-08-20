Đầu tư năng lượng – Chìa khóa cho tăng trưởng kinh tế bền vững





Diễn đàn sẽ được chủ trì bởi các đồng chí: TS. Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV; TS. Nguyễn Đình Chúc, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới; PGS.TS. Lê Thị Thục, Ủy viên Hội đồng Biên tập – Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Sự kiện dự kiến thu hút sự tham dự của hơn 300 khách mời là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và đại biểu đến từ nhiều cơ quan nghiên cứu, trường đại học, cơ quan Đảng, Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương. Trong đó có Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng đại diện các tập đoàn và doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam, Hội Dầu khí Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng. Diễn đàn cũng nhận được sự quan tâm của nhiều cơ quan thông tấn, báo chí đến tham dự và đưa tin

Là một hoạt động khoa học thường niên quan trọng, Diễn đàn hướng đến việc đề xuất những giải pháp mang tính đột phá, tháo gỡ các điểm nghẽn và rào cản trong huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển năng lượng. Đây sẽ là cơ sở để tạo lập nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững trong giai đoạn 2026 – 2030, đồng thời định hướng đến năm 2045.

Ban Tổ chức đã nhận được hơn 35 bài tham luận từ các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý, tập trung vào một số nhóm vấn đề trọng tâm: (i) Phân tích xu hướng, kịch bản tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2026 – 2030 và nhu cầu vốn đầu tư cho năng lượng; (ii) Kinh nghiệm quốc tế trong huy động nguồn lực phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo và năng lượng mới; (iii) Đánh giá thực trạng cơ chế, chính sách và các kênh huy động vốn đầu tư cho năng lượng tại Việt Nam; (iv) Nhận diện rào cản, nút thắt trong việc thu hút khu vực kinh tế tư nhân tham gia đầu tư năng lượng; (v) Đề xuất giải pháp đặc thù, vượt trội nhằm thúc đẩy đầu tư tư nhân, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững.

Trên cơ sở các tham luận và thảo luận tại Diễn đàn, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp và chắt lọc thành báo cáo kiến nghị, đóng góp cho Chính phủ và các bộ, ngành trung ương trong việc hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô và chiến lược phát triển năng lượng quốc gia trong thời gian tới.