Đây, hình hài cây cầu hoành tráng gần 2.200 tỷ bắc qua sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, ngày 10/08/2025 14:51 GMT+7
Dự án xây dựng cây cầu Trà Khúc 1 bắc qua sông Trà Khúc được UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt là cơ sở quan trọng để chủ đầu tư triển khai những bước tiếp theo, phấn đấu khởi công, xây mới cầu Trà Khúc 1 trong năm 2025.
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định số 589/QĐ-UB về việc phê duyệt dự án cầu Trà Khúc 1, với tổng vốn đầu tư 2.199 tỷ đồng.

Theo đó, cầu Trà Khúc 1 được xây dựng tại các phường Nghĩa Lộ và Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi, thuộc dự án nhóm B.

Tổng mức đầu tư xây dựng công trình cầu Trà Khúc 1 là 2.199 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2025 - 2027.

Cầu Trà Khúc 1 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Cầu Trà Khúc 1 có chiều dài hơn 577m, rộng 28m.

ự án cầu Trà Khúc 1 có tổng vốn đầu tư gần 2.200 tỷ đồng, bắc qua sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi.

Phối cảnh dự án cầu Trà Khúc 1 có tổng vốn đầu tư gần 2.200 tỷ đồng, cầu bắc qua sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi, tạo điểm nhấn trong kiến trúc, cảnh quan đô thị tại Quảng Ngãi.

Dự án xây dựng cầu Trà Khúc 1 có quy mô đầu tư xây dựng, gồm: Công trình cầu cấp đặc biệt, thiết kế bằng thép, bê tông cốt thép, bê tông cốt thép dự ứng lực theo tiêu chuẩn TCVN 11823: 2017; đường đầu cầu thiết kế bảo đảm đường phố chính chủ yếu, vận tốc thiết kế 60km/giờ; mặt đường cấp cao A1; tần suất lũ thiết kế P = 1,0%, đường 2 đầu cầu đảm bảo tần suất lũ thiết kế P = 4,0%.

Trong quyết định phê duyệt, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có phương án, các giải pháp thiết kế về hướng tuyến, bình đồ; trắc dọc; công trình cầu; đường đầu cầu; nền đường; thiết kế nút giao; hầm chui đường Tôn Đức Thắng; công trình thoát nước, cấp nước sinh hoạt; công trình kè sông và sàn đi bộ, cùng các công trình khác.

Việc xây dựng mới cầu Trà khúc 1 là cấp thiết, vì hiện nay cầu Trà Khúc cũ xuống cấp, không còn đáp ứng được năng lực vận tải khi lưu lượng phương tiện ngày càng tăng cao.

Công trình cầu Trà Khúc 1 cũng nhằm góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo đúng quy hoạch được phê duyệt, cải thiện năng lực vận tải, kết nối giao thông cửa ngõ phía bắc vào trung tâm tỉnh Quảng Ngãi về 2 hướng sông Trà Khúc.

Đồng thời, cầu Trà Khúc 1 tạo điểm nhấn không gian kiến trúc, xây dựng biểu tượng và tạo nên một đô thị bên sông phát triển; làm thay đổi diện mạo, tầm vóc của đô thị trung tâm tỉnh Quảng Ngãi trong tương lai.

Theo: Báo Quảng Ngãi
Nuôi thành công cá đặc sản, thịt giàu selen ở xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị, sau sáp nhập tỉnh Quảng Bình

Mô hình nuôi cá lăng nha đuôi đỏ ở xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị (trước sáp nhập thuộc tỉnh Quảng Bình) kỳ vọng sẽ lan tỏa một loại hình thủy sản mới, phù hợp điều kiện thực tiễn địa phương, có giá trị kinh tế cao và tạo thêm sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

"Sau sáp nhập, chúng ta gọi tây Hải Phòng, đông Hải Phòng như hai phần của một địa danh không thể tách rời"

Nhà nông
'Sau sáp nhập, chúng ta gọi tây Hải Phòng, đông Hải Phòng như hai phần của một địa danh không thể tách rời'

Đẩy nhanh tiến độ làm tuyến đường hơn 682 tỷ, UBND tỉnh Ninh Bình đã ký ban hành một văn bản quan trọng

Nhà nông
Đẩy nhanh tiến độ làm tuyến đường hơn 682 tỷ, UBND tỉnh Ninh Bình đã ký ban hành một văn bản quan trọng

Ở phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên (mới) có một anh thôi nghề làm báo về làm nghề nông 4.0

Nhà nông
Ở phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên (mới) có một anh thôi nghề làm báo về làm nghề nông 4.0

Ở Cà Mau, dân đào đìa nuôi cá đồng, trữ cá đồng, bắt lên được vài trăm ký

Nhà nông
Ở Cà Mau, dân đào đìa nuôi cá đồng, trữ cá đồng, bắt lên được vài trăm ký

Kết quả đã rõ ràng - chuyên gia Mỹ lên tiếng gay gắt về đàm phán Nga - Mỹ
Thế giới

Kết quả đã rõ ràng - chuyên gia Mỹ lên tiếng gay gắt về đàm phán Nga - Mỹ

Thế giới

Trung tá đã nghỉ hưu của Quân đội Mỹ Daniel Davis phát biểu rằng người Ukraine sẵn sàng chấp nhận các điều khoản của Nga.

Vương Việt là kiếm khách tài năng cỡ nào mà khiến Lã Bố khốn đốn?
Đông Tây - Kim Cổ

Vương Việt là kiếm khách tài năng cỡ nào mà khiến Lã Bố khốn đốn?

Đông Tây - Kim Cổ

Vương Việt là một kiếm khách thời kỳ cuối Đông Hán, ông đã từng giao đấu bất phân thắng bại với “Chiến Thần” Lã Bố. Tuy nhiên, ghi chép về nhân vật này rất ít ỏi nên nhiều người không biết đến.

Hình ảnh tuyến đường trung tâm Đà Nẵng sau khi được đầu tư gần 100 tỷ đồng để hạ ngầm
Kinh tế

Hình ảnh tuyến đường trung tâm Đà Nẵng sau khi được đầu tư gần 100 tỷ đồng để hạ ngầm

Kinh tế

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng vừa hoàn tất dự án cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên tuyến đường Hùng Vương và đường Lý Thái Tổ.

Tìm thấy thi thể nam thanh niên bị mất tích nhiều ngày trên núi Hoàng Ngưu Sơn
Tin tức

Tìm thấy thi thể nam thanh niên bị mất tích nhiều ngày trên núi Hoàng Ngưu Sơn

Tin tức

Trưa 10/8, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nam thanh niên đã mất tích nhiều ngày trên núi Hoàng Ngưu Sơn, Khánh Hòa.

Thứ chim to như nắm tay, ngồi trong lồng ăn với đẻ cản chả kịp, nuôi thành công ở Thanh Hóa, nông dân kiếm bộn tiền
Nhà nông

Thứ chim to như nắm tay, ngồi trong lồng ăn với đẻ cản chả kịp, nuôi thành công ở Thanh Hóa, nông dân kiếm bộn tiền

Nhà nông

Với mô hình nuôi chim bồ câu mắn đẻ, anh Trần Duy Minh, thôn 6, xã Thạch Long, tỉnh Thanh Hóa (địa bàn huyện Thạch Thành cũ) đã làm giàu ngay trên mảnh đất của quê hương và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Bảo vệ 'hé lộ' nguyên nhân cô gái bị hành hung ở chung cư Sky Central (Hà Nội)
Bạn đọc

Bảo vệ "hé lộ" nguyên nhân cô gái bị hành hung ở chung cư Sky Central (Hà Nội)

Bạn đọc

Khi phát hiện cô gái bị đánh, bảo vệ ở chung cư Sky Central (Hà Nội) đã chạy ra can ngăn. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn có ý định đòi hành hung tiếp cô gái…

Giá trứng gà không còn rẻ, siêu thị cũng ngưng khuyến mãi
Chuyển động Sài Gòn

Giá trứng gà không còn rẻ, siêu thị cũng ngưng khuyến mãi

Chuyển động Sài Gòn

Giá trứng gà bật tăng trở lại. Tại các chợ truyền thống TP.HCM, giá trứng gà đội lên 30.000 - 32.000 đồng/chục. Tại nhiều hệ thống siêu thị, các nhà phân phối cũng tạm ngưng các chương trình khuyến mãi trứng gà.

Tiền đạo ĐT Việt Nam đón dàn khách mời nổi tiếng ở lễ cưới
Thể thao

Tiền đạo ĐT Việt Nam đón dàn khách mời nổi tiếng ở lễ cưới

Thể thao

Tiền đạo của Hà Nội FC và ĐT Việt Nam, Nguyễn Văn Tùng vừa chính thức tổ chức lễ cưới với cô dâu Vũ Hoàng Yến. Buổi tiệc có sự góp mặt của nhiều cái tên nổi tiếng trong giới bóng đá.

Lời than từ đất
Kính đa tròng

Lời than từ đất

Kính đa tròng

“Chị ơi răng đất nhà e thuế đắt ri? Bán đất cũng nỏ đủ tiền thuế!” – câu nói vừa cắc cớ vừa chua chát của chị V.Anh, một người dân Nghệ An, kể lại câu chuyện tiền thuế cao hơn tiền bán đất.

Học trò của Châu Kiệt Luân đột tử ở tuổi 35
Văn hóa - Giải trí

Học trò của Châu Kiệt Luân đột tử ở tuổi 35

Văn hóa - Giải trí

Ngày 9/8, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin ca sĩ Phác Tường, thí sinh nổi bật trong chương trình “The Voice 2016” đã qua đời ở tuổi 35.

Clip 14 giây của cô trò mầm non Hà Nội khiến phụ huynh hết lời khen ngợi vì quá đáng yêu
Xã hội

Clip 14 giây của cô trò mầm non Hà Nội khiến phụ huynh hết lời khen ngợi vì quá đáng yêu

Xã hội

Chỉ một hoạt động nhỏ với học sinh, một cô giáo mầm non ở Hà Nội được mọi người khen ngợi là đáng yêu, vui nhộn.

Phường Long Xuyên, An Giang xác định các khâu đột phá phát triển toàn diện, giữ vai trò hạt nhân kết nối vùng Tứ giác
Tin tức

Phường Long Xuyên, An Giang xác định các khâu đột phá phát triển toàn diện, giữ vai trò hạt nhân kết nối vùng Tứ giác

Tin tức

Là một trong ba Đảng bộ được chọn tổ chức đại hội mẫu, phường Long Xuyên bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với mục tiêu trở thành trung tâm đô thị hiện đại, nghĩa tình; phát huy lợi thế hạt nhân vùng Tứ giác Long Xuyên, đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác kinh tế đêm, phát triển du lịch sông nước và nâng cao đời sống nhân dân.

Chuyên gia đề xuất các yếu tố cân nhắc khi xây dựng bảng giá đất
Kinh tế

Chuyên gia đề xuất các yếu tố cân nhắc khi xây dựng bảng giá đất

Kinh tế

Các chuyên gia cho rằng việc Nhà nước quyết định giá đất thay vì hoàn toàn theo nguyên tắc thị trường, có khả năng sẽ thiếu hệ thống thông tin đầy đủ, cập nhật hoặc xa rời giao dịch thực tế.

'Không ai muốn chết ở Ukraine' – báo phương tây tiết lộ bất ngờ về Liên minh tự nguyện
Thế giới

'Không ai muốn chết ở Ukraine' – báo phương tây tiết lộ bất ngờ về Liên minh tự nguyện

Thế giới

Liên minh các nước “tự nguyện” không muốn gửi quân đến Ukraine, tờ The Sunday Times dẫn lời một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Phát hiện chồng ngoại tình, tôi âm thầm 'tung đòn' khiến cả nhà sững sờ
Gia đình

Phát hiện chồng ngoại tình, tôi âm thầm "tung đòn" khiến cả nhà sững sờ

Gia đình

Tôi không phá nát gia đình, tôi chỉ đang dọn dẹp những đổ nát mà anh đã gây ra, để xây lại cuộc đời mình.

25.000 khán giả bùng nổ cảm xúc trong đêm V Concert - Rạng rỡ Việt Nam
Văn hóa - Giải trí

25.000 khán giả bùng nổ cảm xúc trong đêm V Concert - Rạng rỡ Việt Nam

Văn hóa - Giải trí

Âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và cảm xúc hòa quyện đã biến "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" thành bản hòa ca thăng hoa của 25.000 trái tim với những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam.

“V Concert - Rạng rỡ Việt Nam”: Khi hơn 2,5 vạn trái tim cùng hòa nhịp tại “thành phố sự kiện” mới của Thủ đô
Văn hóa - Giải trí

“V Concert - Rạng rỡ Việt Nam”: Khi hơn 2,5 vạn trái tim cùng hòa nhịp tại “thành phố sự kiện” mới của Thủ đô

Văn hóa - Giải trí

Tối 9/8, “V Concert - Rạng rỡ Việt Nam” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (TTTLVN) - công trình top 10 thế giới - đã mở màn chuỗi lễ hội chào mừng 80 năm Quốc khánh bằng âm nhạc bùng nổ và tinh thần tự hào dân tộc dâng trào. Màn chào sân mãn nhãn đưa TTTLVN sánh ngang các “kinh đô concert” hàng đầu, góp phần nâng tầm vị thế Hà Nội trên bản đồ sự kiện toàn cầu, chính thức kích hoạt thành phố Expo đầu tiên của Việt Nam.

CLB PVF-CAND chiêu mộ cựu trung vệ U23 Việt Nam cao 1m86
Thể thao

CLB PVF-CAND chiêu mộ cựu trung vệ U23 Việt Nam cao 1m86

Thể thao

Cựu trung vệ U23 Việt Nam là Đoàn Anh Việt vừa gia nhập CLB PVF-CAND và anh sẽ cùng đội bóng mới đối diện với rất nhiều thử thách tại V.League 2025/2026.

TP.HCM đã gỡ vướng pháp lý hơn 100 dự án trong các tháng đầu năm
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đã gỡ vướng pháp lý hơn 100 dự án trong các tháng đầu năm

Chuyển động Sài Gòn

Các tháng đầu năm, TP.HCM đã có 106 dự án trên địa bàn được tháo gỡ, giải quyết với diện tích đất lên tới 1.276 ha và tổng vốn đầu tư hơn 500.000 tỷ đồng.

Xã Bom Bo của tỉnh Đồng Nai mới, có 33km đường trải nhựa, sẽ là điểm sáng về phát triển kinh tế, xã hội, du lịch
Nhà nông

Xã Bom Bo của tỉnh Đồng Nai mới, có 33km đường trải nhựa, sẽ là điểm sáng về phát triển kinh tế, xã hội, du lịch

Nhà nông

Sáng 10-8, Đảng bộ xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai (mới) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai Hà Anh Dũng dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đền bà Chúa Kho ở Hà Nội thờ ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Đền bà Chúa Kho ở Hà Nội thờ ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Ít ai biết giữa lòng Hà Nội vẫn có một ngôi đền thờ bà Chúa Kho Lý Châu Nương – nữ anh kiệt thời Trần từng một mình giữ kho lương chống giặc Nguyên, thà tuẫn tiết chứ không để mất của cải quốc gia. Từ câu chuyện bi tráng ấy, nhân dân lập đền phụng thờ, lưu truyền bao huyền tích về “nữ thần quyền” đất Thăng Long.

1.000 ngày dài nhất cuộc đời Ngô Thanh Vân khi 'đi tìm con'
Văn hóa - Giải trí

1.000 ngày dài nhất cuộc đời Ngô Thanh Vân khi "đi tìm con"

Văn hóa - Giải trí

Sáng 10/8, Ngô Thanh Vân ngập tràn trong niềm hạnh phúc sau khi thông báo đã hạ sinh con gái đầu lòng được một ngày.

Hàng nghìn người dân đổ về Hồ Gươm xem công an diễu hành trong “Ngày hội vì Thủ đô bình yên”
Ảnh

Hàng nghìn người dân đổ về Hồ Gươm xem công an diễu hành trong “Ngày hội vì Thủ đô bình yên”

Ảnh

Sáng 10/8, hàng nghìn người dân đổ về phố đi bộ Hồ Gươm xem công an diễu hành và màn biểu diễn võ thuật đặc sắc trong "Ngày hội vì Thủ đô bình yên".

Nữ quản lý một trang facebook chuyên tổng hợp tin tức ở Đắk Lắk bị tạt mắm tôm vào nhà
Pháp luật

Nữ quản lý một trang facebook chuyên tổng hợp tin tức ở Đắk Lắk bị tạt mắm tôm vào nhà

Pháp luật

Nhà của một nữ quản lý trang tin tức tổng hợp trên facebook ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bị tạt mắm tôm, dầu nhớt, nghi do mâu thuẫn cá nhân.

Gây ô nhiễm tiếng ồn, một quán nhậu ở Huế liên tiếp bị xử phạt
Bạn đọc

Gây ô nhiễm tiếng ồn, một quán nhậu ở Huế liên tiếp bị xử phạt

Bạn đọc

Một quán nhậu ở phường Thuận Hóa, TP.Huế liên tiếp bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính do gây ô nhiễm tiếng ồn.

Mặt mộc của Jennie
Văn hóa - Giải trí

Mặt mộc của Jennie

Văn hóa - Giải trí

Giọng ca "Mantra" gây chú ý vì để mặt mộc, diện thời trang bình dân khi dạo phố Paris. Chiếc áo mà cô mặc nhanh chóng gây sốt, được người hâm mộ săn đón.

Nữ nhân viên Công ty Nhã Nam ở TP.HCM nghi bị 'bắt cóc online' đã trở về, lý do phía sau gây ngỡ ngàng
Chuyển động Sài Gòn

Nữ nhân viên Công ty Nhã Nam ở TP.HCM nghi bị "bắt cóc online" đã trở về, lý do phía sau gây ngỡ ngàng

Chuyển động Sài Gòn

Sau nhiều ngày gây xôn xao dư luận, vụ việc nữ nhân viên nhà sách Nhã Nam "mất tích" đã có kết quả bất ngờ. Theo thông báo chính thức từ Nhã Nam, cô Nguyễn Phương Mai đã trở về nhà an toàn. Tuy nhiên, sự thật được tiết lộ đã khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Ông Hứa Hiền Vinh tin HLV Lê Huỳnh Đức giúp CLB Công an TP.HCM trở lại thời hoàng kim
Thể thao

Ông Hứa Hiền Vinh tin HLV Lê Huỳnh Đức giúp CLB Công an TP.HCM trở lại thời hoàng kim

Thể thao

HLV Hứa Hiền Vinh, cựu cầu thủ của Công an TP.HCM tin tưởng HLV Lê Huỳnh Đức sẽ giúp CLB Công an TP.HCM trở lại thời hoàng kim như từng vô địch quốc gia năm 1995.

Tài xế taxi bới cát cứu bé trai: “Thấy việc cần thì phải làm, để ở Côn Đảo những điều tốt đẹp và tử tế luôn hiển hiện”
Chuyển động Sài Gòn

Tài xế taxi bới cát cứu bé trai: “Thấy việc cần thì phải làm, để ở Côn Đảo những điều tốt đẹp và tử tế luôn hiển hiện”

Chuyển động Sài Gòn

Anh Lê Văn Tí Hon, tài xế taxi Sunrise vừa được UBND Đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) khen thưởng đột xuất khi cùng 2 du khách chung tay đào, bới cát để cứu bé trai. Hành động cứu người của anh đã góp phần lan tỏa nét đẹp về lòng dũng cảm, tinh thần vì cộng đồng của người dân Côn Đảo đến du khách.

1

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

2

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở
5

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở

3

Loại rau "ăn già không ăn non", giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

Loại rau 'ăn già không ăn non', giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

4

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

5

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định