UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định số 589/QĐ-UB về việc phê duyệt dự án cầu Trà Khúc 1, với tổng vốn đầu tư 2.199 tỷ đồng.

Theo đó, cầu Trà Khúc 1 được xây dựng tại các phường Nghĩa Lộ và Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi, thuộc dự án nhóm B.

Tổng mức đầu tư xây dựng công trình cầu Trà Khúc 1 là 2.199 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2025 - 2027.

Cầu Trà Khúc 1 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Cầu Trà Khúc 1 có chiều dài hơn 577m, rộng 28m.

Dự án xây dựng cầu Trà Khúc 1 có quy mô đầu tư xây dựng, gồm: Công trình cầu cấp đặc biệt, thiết kế bằng thép, bê tông cốt thép, bê tông cốt thép dự ứng lực theo tiêu chuẩn TCVN 11823: 2017; đường đầu cầu thiết kế bảo đảm đường phố chính chủ yếu, vận tốc thiết kế 60km/giờ; mặt đường cấp cao A1; tần suất lũ thiết kế P = 1,0%, đường 2 đầu cầu đảm bảo tần suất lũ thiết kế P = 4,0%.

Trong quyết định phê duyệt, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có phương án, các giải pháp thiết kế về hướng tuyến, bình đồ; trắc dọc; công trình cầu; đường đầu cầu; nền đường; thiết kế nút giao; hầm chui đường Tôn Đức Thắng; công trình thoát nước, cấp nước sinh hoạt; công trình kè sông và sàn đi bộ, cùng các công trình khác.

Việc xây dựng mới cầu Trà khúc 1 là cấp thiết, vì hiện nay cầu Trà Khúc cũ xuống cấp, không còn đáp ứng được năng lực vận tải khi lưu lượng phương tiện ngày càng tăng cao.

Công trình cầu Trà Khúc 1 cũng nhằm góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo đúng quy hoạch được phê duyệt, cải thiện năng lực vận tải, kết nối giao thông cửa ngõ phía bắc vào trung tâm tỉnh Quảng Ngãi về 2 hướng sông Trà Khúc.

Đồng thời, cầu Trà Khúc 1 tạo điểm nhấn không gian kiến trúc, xây dựng biểu tượng và tạo nên một đô thị bên sông phát triển; làm thay đổi diện mạo, tầm vóc của đô thị trung tâm tỉnh Quảng Ngãi trong tương lai.

