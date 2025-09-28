Đây là cách gặt lúa, nhổ rau xanh kiểu xanh nhà hơn già đồng ở Hải Phòng

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 Bualoi, những ngày này trên các cánh đồng lúa chín vàng ở thôn Thái Hưng (xã Chấn Hưng) không khí lao động diễn ra hết sức khẩn trương. Bà con nông dân đang “chạy đua” với thời tiết, tranh thủ từng giờ, từng ngày để thu hoạch lúa mùa sớm và rau màu, với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”. Dự kiến, toàn bộ 60 ha lúa mùa sớm sẽ được thu hoạch xong trước khi bão về.

Dự kiến, toàn bộ 60 ha lúa mùa sớm ở thôn Thái Hưng (xã Chấn Hưng) sẽ được thu hoạch xong trước khi bão về. Ảnh KNHP.

Tiếng máy gặt đập liên hợp xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng đã tạo nên bức tranh mùa gặt vừa vất vả, vừa tràn đầy hy vọng. Cùng với việc thu hoạch nhanh gọn, nhiều hộ còn chủ động vận chuyển, phơi sấy, bảo quản thóc an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi bão đổ bộ.

Chính quyền xã Chấn Hưng đã tăng cường tuyên truyền, huy động nhân lực, máy móc hỗ trợ nông dân, đồng thời chỉ đạo các thôn rà soát điểm xung yếu, chằng chống nhà cửa, đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Trong ngày, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, lãnh đạo xã và cán bộ khuyến nông phụ trách đã trực tiếp thăm đồng, động viên bà con.

Nông dân Thái Hưng đang tập trung mọi nguồn lực thu hoạch lúa màu sớm và rau màu trước khi bão 9 đổ bộ. Ảnh knhp.

Sự chủ động, linh hoạt của nông dân thôn Thái Hưng là minh chứng rõ nét cho tinh thần thích ứng trước biến đổi khí hậu. Với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tin rằng địa phương sẽ giảm thiểu tối đa thiệt hại, bảo vệ thắng lợi mùa vàng quý giá.

Nông dân khẩn trương thu hoạch ổi Lê, tránh thiệt hại do bão gây ra. Ảnh

Còn tại tại khu vực cánh Đồng Vua, xã Vĩnh Bảo, nơi có hơn 15 ha ổi lê cũng đang được các hộ dân khẩn trương thu hoạch, tránh thiệt hại do bão gây ra.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, TP.Hải Phòng hiện đang mưa nhỏ và một vài nơi có dông lốc. Vào khoảng 11 giờ ngày 28/9 tại ngõ 243 Lạch Tray, phường Gia Viên. Một cây phượng lớn gãy, đổ chắn ngang đường va trúng một cháu bé, khiến cháu bé này bị gãy tay.