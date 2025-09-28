Xin ông cho biết những diễn biến mới nhất của cơn bão số 10 (bão BUALOI) hiện nay ra sao?

Do ảnh hưởng của bão số 10 (bão BUALOI), tại trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Bắc Trạch (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Văn Lý (Ninh Bình) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; trạm Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; ...

Hồi 13 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị-TP.Đà Nẵng, cách TP.Huế khoảng 90km về phía Đông Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị khoảng 190km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khu vực trọng tâm chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 10 (bão BUALOI) chính là khu vực được xác định rủi ro thiên tai cấp 4: các tỉnh từ Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị.

Thời gian dự kiến bão số 10 sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta là khi nào, khoảng thời gian nào được coi là cao điểm nguy hiểm nhất khi bão vào, thưa ông?

Nhìn vào hình dự báo quỹ đạo, vị trí và cường độ bão số 10, khoảng 1 giờ sáng ngày 29/9, tâm bão sẽ chạm bờ, do vùng ảnh hưởng mạnh nhất về gió và mưa ở cách tâm bão vài trăm km nên từ tối cho đến hết đêm, cụ thể là khoảng 4-5 giờ sáng 29/9 được xác định thời gian cao điểm của gió và mưa, cũng là giai đoạn nguy hiểm nhất.

Những địa phương nào được xác định là trọng tâm chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão số 10 đổ bộ, phạm vi ảnh hưởng có thể mở rộng tới các tỉnh, thành phố nào, thưa ông?

Khu vực trọng tâm chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 chính là khu vực được xác định rủi ro thiên tai cấp 4: các tỉnh Thanh Hóa - phía Bắc Quảng Trị.

Các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 10 sẽ theo thứ tự từ Nam ra Bắc cùng với quá trình đi lên phía Bắc của cơn bão. Hiện giờ là các tỉnh Quảng Trị-Đà Nẵng; chiều tối nay sẽ mở rộng ra Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa; từ nửa đêm về sáng là các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, sau đó là các tỉnh trung du, vùng núi phía Bắc. Với các tỉnh Trung du, vùng núi phía Bắc chủ yếu sẽ ảnh hưởng về mưa lớn, gió sẽ không mạnh.

Tối và đêm 28/9 là thời điểm gió mạnh nhất; khu vực có gió mạnh nhất là Thanh Hóa tới phía Bắc Quảng Trị. Mưa lớn diện rộng cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Hướng di chuyển của bão số 10. Ảnh: nchmf.

Thưa ông, việc bão số 10 di chuyển chậm hơn thì rủi ro tiềm ẩn đối với các địa phương là gì?

Nếu bão di chuyển chậm thì thời gian gió mạnh, mưa lớn và do đó là nguy cơ tốc mái nhà, đổ gãy cây cối, ngập úng và sạt lở… đối với 1 vị trí trên đất liền sẽ kéo dài hơn và nguy hiểm hơn.

Ngoài ra, bão di chuyển chậm còn tiềm ẩn nguy cơ thay đổi về cấu trúc bão, về quỹ đạo và về cường độ.

Cảnh báo rủi ro cấp 4 đa thiên tai đối với các địa phương cần chú ý những gì?

Trong cơn bão số 10, rủi ro thiên tai cấp 4 được xác định dựa trên khả năng xảy ra gió mạnh cấp 10-12 ở vùng ven bờ các tỉnh Thanh Hóa - Băc Quảng Trị cùng với nguy cơ xảy ra mưa rất lớn với lượng mưa trên 200mm/3 giờ.

Các địa phương cần lưu ý với gió mạnh tới cấp 10-12, có thể khiến cây cối bị đổ hàng loạt, nhà cửa - đặc biệt là nhà không kiên cố - có thể bị tốc mái, gãy đổ cột điện… gây thiệt hại lớn. Mưa cường độ lớn có thể gây ra ngập úng độ thị, ngập các tuyến đường giao thông ở khu vực trũng, thấp, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi…

Cảnh báo mưa lũ ngập lụt đối với các khu vực như nào, thưa ông?

Trong 24 giờ qua (từ 13 giờ ngày 27/9 đến 13 giờ ngày 28/9), khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Cẩm Lương 62,6mm (Thanh Hóa); Yên Thượng 110,2mm (Nghệ An); Hương Vĩnh 173mm (Hà Tĩnh); Tà Rụt 275mm (Quảng Trị); Hương Nguyên 490,4mm (TP.Huế); Quế Phước 206mm (TP.Đà Nẵng); Bình Khương 114,8mm (Quảng Ngãi);..

Trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: từ Thanh Hóa đến Quảng Trị từ 50-90mm, có nơi trên 100mm; TP.Huế từ 30-50mm, có nơi trên 80mm; từ TP.Đà Nẵng đến Quảng Ngãi từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1, thành phố Huế cấp 2.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.