Thứ ba, ngày 11/11/2025 18:01 GMT+7

Đây, loài hoa tuôn bông như suối, cản chả kịp, lâu tàn, xã mới này ở An Giang sẽ đưa ra chợ Tết 1.000 giò

Thanh Tiến Thứ ba, ngày 11/11/2025 18:01 GMT+7
Hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính cũ (xã Bình Long, xã Bình Phú và thị trấn Cái Dầu), xã Châu Phú, là một xã mới của tỉnh An Giang có tiềm năng phát triển nông nghiệp đa dạng, trong đó có mô hình trồng hoa lan. Tổ hợp tác hoa lan-cây cảnh Châu Phú dự kiến cung cấp 1.000 sản phẩm hoa lan đạt chuẩn OCOP ra thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội Nông dân xã Châu Phú (tỉnh An Giang) sẽ tập trung hỗ trợ hội viên, nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống. Đồng thời, tuyên truyền, động viên nông dân phát huy vai trò trong công cuộc xây dựng quê hương.

Kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tích cực

Hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính cũ (xã Bình Long, xã Bình Phú và thị trấn Cái Dầu), xã Châu Phú có tiềm năng phát triển nông nghiệp đa dạng. Cùng với đó, lực lượng nông dân chiếm đông đảo, với 3.387 hộ; gần 50% trong số đó là hội viên nông dân. Đây là lực lượng nòng cốt, giúp cho công tác hội và phong trào nông dân của xã đạt nhiều kết quả tích cực.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Châu Phú Trần Cẩm Nhung cho biết: “Nông dân Châu Phú với truyền thống cần cù, sáng tạo, tích cực tham gia hoạt động phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương. Giai đoạn 2023 - 2025, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã làm thay đổi nhận thức của nông dân. Hiện, xã có 417 nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp xã, 92 người đạt danh hiệu cấp tỉnh”.

Cũng theo bà Trần Cẩm Nhung, nông dân địa phương luôn tham gia tích cực vào phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Hằng năm, 100% hộ nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa; cán bộ, hội viên nông dân tham gia đăng ký thực hiện 5 mô hình “Dân vận khéo” các cấp.

Tổ hợp tác trồng hoa lan-cây cảnh Châu Phú, xã Châu Phú, tỉnh An Giang dự kiến cung cấp 1.000 sản phẩm hoa lan đạt chuẩn OCOP ra thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Ảnh: THANH TIẾN.

Ông Nguyễn Đình Huấn, Tổ phó Tổ hợp tác hoa lan-cây cảnh Châu Phú cho biết: “Tôi nhận thấy nông dân Châu Phú có tư duy sản xuất tích cực, áp dụng tiến bộ khoa, học kỹ thuật mới vào sản xuất.

Riêng các thành viên tổ hợp tác phấn đấu đưa sản phẩm hoa lan Dendrobium đạt chuẩn OCOP 3 sao. Mục tiêu của chúng tôi là góp phần phát triển đa dạng sản phẩm OCOP của địa phương.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, tổ hợp tác dự kiến cung cấp 1.000 sản phẩm hoa lan đạt chuẩn OCOP cho cửa hàng, hộ kinh doanh trong, ngoài tỉnh; mở một số dịch vụ liên quan đến hoa lan, cây cảnh để phục vụ người dân”.

Nông dân là trung tâm

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội Nông dân xã Châu Phú xác định nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đó, hội đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào quá trình canh tác, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền sản xuất hàng hóa gắn với thị trường...

“Mục tiêu của chúng tôi là phát huy vai trò của hội viên, nông dân trong thực hiện chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nông dân đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, ưu tiên phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Đồng thời, phát triển mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Với mục tiêu này, lực lượng nông dân sẽ thể hiện được vai trò trong giai đoạn phát triển mới của quê hương”, bà Trần Cẩm Nhung phân tích.

Để thực hiện được mục tiêu này, Hội Nông dân xã tăng cường tuyên truyền, khơi dậy ý chí tự chủ, đổi mới sáng tạo của hội viên, nông dân, nhất là trong thực hiện “3 tiên phong”: Tiên phong thoát nghèo và thi đua làm giàu; tiên phong xây dựng nông dân văn minh; tiên phong sản xuất xanh, bền vững, chuyển đổi số. Cùng với đó, tập trung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ, kỹ năng cho nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc để những cá nhân này phấn đấu trở thành giám đốc hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ, là hạt nhân thúc đẩy quá trình “tri thức hóa nông dân”.

Đánh giá cao những kết quả tích cực Hội Nông dân xã Châu Phú, tỉnh An Giang đạt được thời gian qua, Phó trưởng Ban Công tác nông dân Ngô Hoàng Trọng đề nghị hội viên, nông dân trong xã cần nhận thức rõ hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, từ đó mạnh dạn phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học, kỹ thuật để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

“Hội Nông dân xã cần triển khai sâu rộng phong trào thi đua, động viên bà con tham gia kinh tế tập thể, liên kết sản xuất nhằm bảo đảm quyền lợi, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Với tư duy mới, khí thế mới, tôi tin tưởng nông dân Châu Phú hôm nay sẽ trở thành nông dân chuyên nghiệp, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển của quê hương”, ông Ngô Hoàng Trọng kỳ vọng.

Theo: Báo An Giang

