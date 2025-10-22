ĐBQH lo quá gấp để thực hiện 1 bộ SGK thống nhất: Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn "cam kết sẽ kịp"

Chiều 22/10, Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

"Quá gấp" để thực hiện một bộ sách giáo khoa thống nhất?

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí. Ảnh: Phạm Thắng

Nêu ý kiến thảo luận, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn TP.Hà Nội) cho biết việc thống nhất một bộ sách giáo khoa chắc chắn phải làm. Song ông muốn biết hai nội dung là dự kiến sử dụng bộ sách nào và thời gian thực hiện?

Bởi ông Trí cho rằng theo kế hoạch, từ năm học 2026 - 2027 sẽ thực hiện sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất nhưng có vẻ "gấp quá" bởi hiện nay đã gần hết năm 2025 rồi.

Ông nói vấn đề này liên quan rất lớn đến ban soạn thảo nhưng tại sao trong dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục không có quy định. Trong khi dự luật này nếu được Quốc hội thông qua vào cuối kỳ họp sẽ là căn cứ để vận dụng thực hiện.

Đại biểu Nguyễn Tuấn Thịnh (đoàn TP.Hà Nội) cũng nêu từ năm học 2026 - 2027, tức từ tháng 9/2026 sẽ thực hiện một bộ sách giáo khoa thống nhất và đây là "thách thức, rất khó". Nhưng phải thực hiện để thể chế nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và việc thực hiện của Bộ là kịp thời.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tuấn Thịnh. Ảnh: Phạm Thắng

Dự luật quy định Nhà nước cung cấp một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, chất lượng, hiện đại, phù hợp với mục tiêu giáo dục.

Chính phủ quy định việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh; thực hiện các giải pháp xã hội hóa phù hợp về sách giáo khoa, bảo đảm tính bền vững và đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.

Ông cho rằng quy định như vậy phù hợp, song khi cung cấp sách giáo khoa miễn phí với một bộ sách giáo khoa thống nhất thì đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu để khi hướng dẫn thực hiện khả thi.

Ông đề xuất nên in sách giáo khoa tặng cho các nhà trường và nhà trường cho học sinh mượn. Như vậy vừa miễn phí, vừa đảm bảo tiết kiệm, không phải làm hằng năm phải mua, thay sách giáo khoa.

Trong trường hợp có các cuốn sách bị hư hỏng, học sinh làm mất sẽ phải bồi thường, mua cấp bù. "Khi đó, thực hiện chủ trương miễn phí sách giáo khoa sẽ thuận lợi", ông Thịnh nêu.

Về quy định Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sách giáo khoa, ông đề nghị gộp lại, giao Chính phủ quy định chi tiết.

"Có rất nhiều phàn nàn về sách giáo khoa"

Đại biểu Trần Văn Sáu (Đồng Tháp) bày tỏ đồng tình ủng hộ khi thực tế có rất nhiều phàn nàn về sách giáo khoa. Đặc biệt là những tiêu cực gần đây liên quan tới sách giáo khoa diễn ra rất nhiều, yêu cầu phải thực hiện sớm hơn.

"Có nghịch lý món nào thực hiện xã hội hóa thì giá đều giảm, nhưng riêng sách giáo khoa khi xã hội hóa giá lại càng tăng. Vì vậy khi thực hiện chọn bộ sách giáo khoa thống nhất cả nước, cần quy định rõ khâu nào xã hội hóa, khâu nào nhà nước làm" - đại biểu đặt câu hỏi.

Theo đó, đại biểu Sáu cho rằng nhà nước nên thực hiện vai trò chủ đạo trong việc xây dựng và áp dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa trên cả nước.

Vì thực tế kinh phí đầu tư cho việc biên soạn, in ấn và cung cấp bộ sách thống nhất là không đáng bao nhiêu. Việc này để các bộ sách giáo khoa cho các chương trình học phổ thông đảm bảo cung cấp thông tin kiến thức thông thường, phổ thông, phổ biến nhất.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Yến. Ảnh: Media Quốc hội

Đại biểu Nguyễn Thị Yến (đoàn TP.HCM) thì cho rằng việc thống nhất một bộ sách giáo khoa và cung cấp miễn phí là "quá tốt" cho người dân.

Bà phân tích, chính sách này sẽ là một bước tiến an sinh xã hội quan trọng, tiếp nối thành công của việc miễn học phí cho học sinh công lập và hỗ trợ học phí cho khối ngoài công lập.

"Hồi xưa chúng ta cũng học có một bộ sách mà các thế hệ vẫn trưởng thành tốt. Còn việc tham khảo thêm thì chúng ta vẫn có thể tham khảo”, bà Yến nêu quan điểm.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: Phạm Thắng

Giải trình sau đó về vấn đề một bộ sách giáo khoa thống nhất, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng đại biểu Nguyễn Anh Trí không nên lo lắng. Bởi việc này, Bộ đang xây dựng đề án thực hiện.

"Trong đề án có phương án và sẽ xin ý kiến Tổng Bí thư, trình Thủ tướng phê duyệt. Cố gắng nhanh nhất trong tháng 11 sẽ có phương án. Đến lúc có phương án sẽ báo cáo. Tôi cam kết là sẽ kịp", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định.