Để cây cảnh phát triển thành "quái vật", thân như mía, lá như nia cần lưu ý 5 điểm này

Cây cảnh này có kích cỡ lớn, đặc điểm nổi bật là những chiếc lá xanh khổng lồ, xanh bóng, căng mọng, xẻ ngang dọc giống như mai chú rùa lớn. Do đó, chúng mang ý nghĩa trường thọ, may mắn và sức khỏe.

Ngoài ra, trầu bà còn có nhiều rễ trên không, buông thõng hoặc chạy ngoằn nghèo dọc theo thân, tạo cho cây cảm giác uy nghiêm, thậm chí dữ tợn: Trầu bà lá xẻ.

Trầu bà lá xẻ, tên tiếng Anh đầy đủ là Monstera deliciosa, tên khoa học Philodendron xanadu, thuộc họ Ráy (Araceae).

Cây cảnh này không chỉ thích hợp để trồng trong phòng khách mà còn thích hợp để trồng trong phòng ngủ. Ảnh minh họa Reddit

Ở trong nhiều bài viết, chúng tôi đã giới thiệu về cây cảnh được vạn người mê này. Chúng có vẻ đẹp khác lạ so với tất cả những cây cảnh khác. Chỉ cần 1 cây cảnh này trong nhà đã có thể chiếm spotlight, lấn át tất cả các cây cảnh khác.

Chúng có tác dụng rất lớn trong đời hàng ngày, lá to mập có thể hấp thụ các chất độc hại có trong đồ đạc trong nhà formaldehyde, carbon dioxide, benzen và các loại khí độc hại khác, đồng thời giải phóng oxy trong lành qua quá trình quang hợp, có lợi hơn cho sức khỏe của gia đình bạn.

Monstera cũng có thể hấp thụ carbon dioxide và giải phóng oxy vào ban đêm, làm tăng hàm lượng oxy trong không khí. Do đó, cây cảnh này không chỉ thích hợp để trồng trong phòng khách mà còn thích hợp để trồng trong phòng ngủ.

Cây cảnh này có vóc dáng khổng lồ ngoài tự nhiên

Cây cảnh này không chỉ giải phóng oxy mà còn thải ra nhiều hơi ẩm khi không khí khô. Điều này giúp cân bằng độ khô và độ ẩm của không khí, tạo môi trường thích hợp hơn cho con người sống và làm việc.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh này rất tốt. Hình dáng như cánh quạt, phiến lá dài hình thùy như lông chim đối xứng đại diện sự cân bằng, sức sống mãnh liệt nên được gắn với ý nghĩa bình an, may mắn, vạn sự như ý nên rất được nhiều người ưa chuộng.

Cách chăm sóc cây cảnh trầu bà lá xẻ

Do đó, nhiều người trồng cây cảnh trầu bà lá xẻ để tăng thêm vận khí, hy vọng mọi sự thuận buồm xuôi gió, cuộc sống bình an, may mắn.

Nhiều người trồng cây cảnh trầu bà lá xẻ để tăng thêm vận khí. Ảnh minh họa Reddit

Hầu hết, mọi người thường trồng cây trầu bà lá xẻ nhỏ trong nhà. Tuy nhiên, nếu bạn biết cách chăm sóc, cây cảnh này có thể sống với bạn hàng chục năm, tặng cho bạn những chiếc lá to hơn cả vòng tay ôm, giống một mai rùa khổng lồ lại giống như miếng bơ xanh cực bự.

Lúc này, chúng thật sự trở thành "quái vật", thành "rùa thần" có linh hồn, gắn bó với mọi người trong nhà.

Để chăm sóc cây cảnh trầu bà lá xẻ thật tốt, giúp nó cao lớn và ra những chiếc lá to như nong nia, bạn cần chú ý những điểm này:

Do đó, khi trồng cây cảnh trầu bà lá xẻ, cần trộn đất mùn, đất vườn

1. Đất trồng cây cảnh phải tơi xốp và thoáng khí

Cây cảnh trầu bà lá xẻ ưa đất hơi chua. Cây có nguồn gốc từ vùng rừng mưa nhiệt đới của Mexico. Cây ưa môi trường ấm áp và ẩm ướt và cũng ưa đất tơi xốp và thoáng khí.

Chỉ khi đất tơi xốp và thoáng khí thì rễ cây Monstera deliciosa mới có thể phát triển khỏe mạnh và mập mạp hơn và có thể phát triển ngày càng khỏe mạnh hơn, cho đến khi có thể trồng được năm này qua năm khác.

Do đó, khi trồng cây cảnh trầu bà lá xẻ, cần trộn đất mùn, đất vườn và vermiculite theo tỷ lệ 3:2:2. Loại đất này không chỉ rất thoáng khí mà còn rất thấm nước, do đó, cây trầu bà ưa ẩm sẽ không bị thối rễ.

Quả của cây cảnh trầu bà lá xẻ. Ảnh minh họa planetnatural

Ngoài ra, bạn cần thay chậu thường xuyên, vì chỉ cần đất phù hợp, Monstera sẽ phát triển rất nhanh. Một khi rễ cây lấp đầy chậu, cây cảnh sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây. Vì vậy bạn cần thay chậu và thay đất sau mỗi 1 đến 2 năm.

Ngoài việc thay chậu và thay đất, bạn cũng nên bón thêm phân hữu cơ lên men vào đất như phân cừu lên men hoặc phân bánh lên men để đất tơi xốp, thoáng khí và vẫn đảm bảo độ phì nhiêu.

2. Cây cảnh sợ lạnh nhưng không sợ nóng

Cây cảnh sợ lạnh nhưng không sợ nóng Ảnh minh họa reddit

Trầu bà lá xẻ sợ lạnh nhưng lại không sợ nóng, chủ yếu là vì chúng có nguồn gốc từ các khu vực rừng mưa nhiệt đới, vì vậy chúng thích thời tiết ấm áp và nóng.

Cây cảnh rất sợ lạnh nên bạn phải chú ý đến sự thay đổi nhiệt độ vào mùa đông, vì một khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ, cây sẽ ngừng phát triển, và rất dễ bị cóng nếu nhiệt độ xuống dưới 0 độ.

Vì vậy, nhiệt độ vào mùa đông nên trên 13 độ và nên cho cây tiếp xúc với nhiều ánh nắng mặt trời nhất có thể trong ngày để cây cảnh sinh trưởng ngày càng tốt hơn cho đến khi có thể trồng được nhiều năm.

Do đó, cần đặt cây cảnh trầu bà lá xẻ ở nơi có ánh sáng mạnh hoặc tán xạ để cây có thể phát triển mạnh hơn.

Vào mùa hè, mặc dù cây trầu bà không sợ nóng nhưng không được để cây tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời vì nếu tiếp xúc với ánh nắng dù chỉ một chút, mép lá sẽ chuyển sang màu vàng và khô.

3. Cây cảnh ưa ẩm

Nếu muốn cây Monstera deliciosa phát triển tốt, ngoài việc chú ý đến đất và nhiệt độ, bạn cũng phải chú ý đến việc tưới nước, bón phân và cắt tỉa, để cây cảnh có thể sinh trưởng ngày càng tốt hơn cho đến khi trở thành "thần rùa".

Nếu nhiệt độ vào mùa đông thấp, cần giảm lượng nước tưới

Vì Monstera có nguồn gốc từ rừng mưa nhiệt đới nên nó đặc biệt thích độ ẩm. Khi không khí khô hơn, lá của cây cảnh sẽ dễ bị khô và khó phục hồi.

Vì vậy, cần phải tưới nước thường xuyên, tức là tưới thật kỹ khi đất chuyển sang màu trắng. Ngoài ra, phải luôn giữ cho đất ẩm, nhưng không được đọng nước, để cây cảnh trầu bà lá xẻ ngày càng xanh tốt.

Nếu nhiệt độ vào mùa đông thấp, cần giảm lượng nước tưới và giữ đất hơi ẩm để tránh đất quá ướt gây tê cóng rễ cây, khiến bạn chỉ còn chậu rỗng.

Cây cảnh cần dinh dưỡng

Khi không khí khô, bạn cần phun nước thường xuyên, chẳng hạn như phun nước xung quanh chậu hoa và lá cây trầu bà lá xẻ, điều này có thể giúp lá cây trầu bà sạch hơn và tươi hơn.

Bạn cũng có thể sử dụng máy tạo độ ẩm để làm ẩm không khí, thúc đẩy cây trầu bà phát triển và giúp mọi người cảm thấy thoải mái hơn.

4. Cây cảnh cần dinh dưỡng

Ngoài việc sử dụng phân bánh lên men khi thay chậu và thay đất, bạn cũng có thể sử dụng trong thời kỳ sinh trưởng của cây trầu bà, tức là pha thành nước bón bánh và bón định kỳ 15 đến 20 ngày một lần.

Cắt tỉa cho cây cảnh thường xuyên Ảnh minh họa Reddit

Nếu bạn sử dụng theo cách này thường xuyên, lá cây trầu bà không chỉ phát triển dày và mập mà còn giúp đất tơi xốp, thoáng khí, rễ cây sẽ phát triển mập và dài hơn.

Bạn cũng có thể sử dụng kali dihydrogen phosphate để tạo thành phân bón hòa tan trong nước 0,1%, sau đó phun lên cây cảnh. Điều này sẽ làm cho lá của Monstera phát triển cao hơn và mập hơn, đồng thời xanh và bóng hơn.

5. Cắt tỉa cho cây cảnh thường xuyên

Lá của trầu bà lá xẻ sẽ lớn hơn theo thời gian. Khi cây cảnh cao hơn, cần phải cắt tỉa để cố định hình dạng, sau đó cần cố định thân của Monstera vào để tránh cây bị đổ.

Lá của trầu bà lá xẻ sẽ lớn hơn theo thời gian. Ảnh minh họa Reddit

Ngoài việc bảo dưỡng, cây cảnh cũng cần được cắt tỉa thường xuyên, chẳng hạn như lá khô và lá vàng. Điều này không chỉ làm giảm lượng chất dinh dưỡng tiêu thụ mà còn làm cho cây cảnh phát triển ngày càng đẹp hơn.