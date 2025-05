Chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, dự kiến được thảo luận tại kỳ họp thứ 9 sắp tới. Dự thảo này đề xuất điều chỉnh mức phạt tiền tối đa đối với một số lĩnh vực nhằm tăng cường tính răn đe và phù hợp với tình hình thực tế.

Các đề xuất cụ thể bao gồm:

An ninh, trật tự, an toàn xã hội: Tăng mức phạt tiền tối đa từ 40 triệu đồng lên 75 triệu đồng.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: Bổ sung quy định xử phạt với mức tiền phạt tối đa là 30 triệu đồng.

Phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn: Tăng mức xử phạt từ 50 triệu đồng lên 200 triệu đồng.

An ninh mạng, an toàn thông tin mạng: Tăng mức xử phạt từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng.

Tăng mức xử phạt cao sẽ tạo chuyển biến trong xã hội

Ông Nguyễn Văn Hưng, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cho hay hiện nay người dân đã thay đổi ý thức trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, nhất là việc tham gia giao thông, phát ngôn trên mạng, ứng xử văn minh khi đi trên đường… Ông Hưng đồng tình với đề xuất nâng mức phạt hành chính đối với các lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy... lên cao gấp nhiều lần.

“Tuy nhiên, đối với mức phạt hành vi vi phạm giao thông đường bộ, cơ quan quản lý cần xem xét kỹ xem nếu nâng mức phạt lên tới 150 triệu đồng thì có phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân, người lao động hay không.

Hiện nay, tôi thấy phần lớn ý thức của người dân đã thay đổi, chấp hành khi tham gia giao thông. Thêm nữa, Nghị định 168 cũng đã đi vào cuộc sống và làm thay đổi rất nhiều. Cơ quan chức năng cần nghiên cứu, có khảo sát kỹ để khi áp dụng mức phạt này nhận được sự đồng tình của mọi người”, ông Hưng chia sẻ.

Chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Ảnh: Dân Việt.

Ông Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, cũng đồng tình với đề xuất nêu trên.

Ông cho hay, vấn đề phòng cháy, chữa cháy hiện nay được nhiều người dân quan tâm, nhất là khi vào mùa hè oi bức, nguy cơ xảy ra cháy nổ ở mức cao. Mỗi năm thường xảy ra các vụ cháy nổ để lại hậu quả rất thương tâm, gây ảnh hưởng nặng nề tới gia đình các nạn nhân và xã hội. Gần đây nhất, vào rạng sáng 28/4, ngôi nhà cao 4 tầng trên phố Định Công Hạ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, bốc cháy khiến ba người trong gia đình tử vong.

Theo ông Hòa, đối với những cá nhân vi phạm lần đầu hoặc vi phạm ở mức có thể khắc phục được, thì cơ quan chức năng nên xem xét xử phạt hành chính ở mức thấp, vừa để tăng tính giáo dục, vừa để người dân sửa sai, không tái phạm.

“Còn đối với trường hợp cố tình vi phạm liên quan đến lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy gây hậu quả nghiêm trọng, việc đề xuất nâng mức xử phạt từ 50 triệu đồng lên 200 triệu đồng là phù hợp. Mức phạt cao như vậy sẽ tạo được sự răn đe, ý thức người dân sẽ thay đổi”, ông Hòa bày tỏ.

Đối với lĩnh vực an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, mức xử phạt đề xuất tăng từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng, ông Hòa thấy rằng cũng phù hợp với bối cảnh hiện nay. Bởi theo ông, khi mức phạt tăng, người dân khi sử dụng các nền tảng mạng xã hội sẽ phải cẩn trọng, có trách nhiệm hơn với việc phát ngôn, sử dụng hình ảnh của người khác hoặc thông tin về các nội dung chưa được kiểm chứng.

Về đề xuất tăng mức xử phạt giao thông đường bộ lên tới 150 triệu đồng, vị Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cũng cho rằng, cơ quan chức năng cần nghiên cứu thêm về mức phạt đối với hành vi vi phạm giao thông này. Bởi hiện nay mức phạt cao nhất lên tới 75 triệu đồng cũng đã là khá cao.

Ông Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Ảnh: Dân Việt.

“Nếu mức phạt nâng lên 150 triệu đồng thì cần phải tính toán thêm. Nhiều lái xe dịch vụ chỉ chạy những chiếc xe hạng trung, có giá trị khoảng 300 triệu đồng. Nếu bị phạt 150 triệu đồng, họ có thể sẽ phải bán xe hoặc bỏ nghề, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình. Theo tôi, nội dung này cần phải có khảo sát thêm, để đảm bảo phù hợp với thực tế và nhận được sự đồng thuận từ người dân,” ông Hòa băn khoăn.

Cần tổng kết thực tiễn, đánh giá tính khả thi trước khi tăng mức phạt

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho hay, việc hoàn thiện chính sách pháp luật để đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế, xã hội trong tình hình mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là một đòi hỏi tất yếu, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Các cơ quan quản lý hiện đang nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hai văn bản pháp luật quan trọng là Bộ luật Hình sự và Luật Xử lý Vi phạm hành chính.

Đề xuất sửa đổi một số hành vi vi phạm hành chính về thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngoại hối

Đề xuất tăng mức phạt tiền tối đa đối với phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; an ninh trật tự, an toàn xã hội; giao thông đường bộ; đê điều; phòng, chống thiên tai; an ninh mạng; an toàn thông tin mạng là cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Đối với lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy cũng được rất nhiều người quan tâm. Do vậy, chế tài xử phạt đối với lĩnh vực này cần phải tạo ra sự răn đe, chuyển biến trong xã hội.

“Khi chế tài hành chính được áp dụng có hiệu quả, có tính răn đe giáo dục mạnh mẽ thì vi phạm pháp luật hình sự sẽ giảm đi và ngược lại. Thực tiễn cho thấy ở nhiều quốc gia phát triển hiện nay, chế tài hành chính rất nghiêm khắc, nhiều người sợ bị phạt mà không dám vi phạm pháp luật, nên những hành vi vi phạm pháp luật hình sự cũng giảm đi đáng kể,” ông Cường nói.

Theo luật sư, để có mức chế tài phù hợp đối với hành vi vi phạm trong từng bối cảnh kinh tế - xã hội, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, với chính sách pháp luật, thì đòi hỏi pháp luật cần phải điều chỉnh cho phù hợp.

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Tuy nhiên, việc tăng mức phạt đến đâu, đối với lĩnh vực nào thì cần phải tổng kết thực tiễn áp dụng trong thời gian qua, căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và tham khảo các quốc gia phát triển để có mức chế tài phù hợp, biện pháp xử lý hợp lý sao cho văn bản quy phạm pháp luật ban hành mới có tính khả thi, hợp lý và có tính dự báo để ít phải sửa đổi bổ sung, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong quá trình áp dụng.

“Đối với mức phạt giao thông đề xuất đến 150 triệu đồng, tôi cho là cần thiết, đây là mức phạt gấp 2 lần mức phạt hiện nay. Có những hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ hiện nay như đi ngược chiều trên đường cao tốc, đi lùi trên đường cao tốc, người say rượu, ảo giác do sử dụng trái phép chất ma túy điều khiển phương tiện, người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe phù hợp là những tình huống rất nguy hiểm, hoàn toàn có thể gây ra những vụ tai nạn liên hoàn, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn,” ông Cường nói thêm.

Ông Cường nói thêm rằng, để giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường quản lý các lĩnh vực trong đời sống xã hội thì việc xử lý vi phạm hành chính hoặc xử lý bằng chế tài hình sự là giải pháp cuối cùng.

Giải pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường thanh tra, kiểm tra, tăng cường cơ chế giám sát để hạn chế vi phạm là điều cần thiết. Tuy nhiên, nếu các giải pháp phòng ngừa vẫn không đạt hiệu quả thì khi đó chế tài hành chính và chế tài hình sự là những biện pháp mạnh mẽ, cứng rắn để buộc các chủ thể phải tuân thủ pháp luật.

Song song với đó, mỗi cá nhân, người dân cũng phải tự thay đổi nhận thức, chấp hành nghiêm quy định. Khi tất cả mọi người cùng thay đổi thì xã hội cũng thay đổi, hướng đến một xã hội văn minh, giàu đẹp.