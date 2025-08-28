Đêm kinh hoàng ở thủ đô Kiev, Nga dội mưa tên lửa, UAV xé toạc bầu trời, Ukraine oằn mình chống đỡ

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ không kích của Nga vào Kiev, Ukraine ngày 31 tháng 7 năm 2025. Ảnh Sergey Dolzhenko/EPA

Theo lực lượng không quân Ukraine, Nga đã phóng 598 máy bay không người lái do Iran sản xuất, 11 tên lửa đạn đạo và 20 tên lửa hành trình nhằm vào nhiều khu vực khác nhau của Ukraine trong đêm 27/8. Phía Ukraine cho biết đã bắn hạ được 589 UAV.

“Tên lửa và UAV tấn công đã gây trúng đích tại 13 địa điểm, trong khi mảnh vỡ từ các mục tiêu bị bắn hạ rơi xuống 26 nơi khác. Đợt không kích vẫn đang tiếp diễn, lực lượng phòng không vẫn tiếp tục chiến đấu để tiêu diệt mục tiêu đối phương", thông báo của giới chức Ukraine nêu rõ.

Tymur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev xác nhận trên Telegram rằng 12 người đã thiệt mạng do vụ không kích. Ngoài ra có ít nhất 48 người bị thương nhưng con số thương vong dự kiến còn tăng.

Nhiều tòa nhà ở Kiev đã bị trúng đạn, gây hư hại nghiêm trọng và khiến lực lượng cứu hộ phải gấp rút giải cứu những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

“Trên toàn thành phố, số điểm bị hư hại lại lên tới hàng trăm, hàng nghìn cửa sổ vỡ tung và một trung tâm thương mại ở trung tâm Kyiv cũng bị ảnh hưởng", ông Tkachenko nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng chỉ trích cuộc tấn công của Nga và cho rằng, đây là động thái cho thấy Moscow không nghiêm túc đàm phán để chấm dứt chiến tranh.

“Nga chọn tên lửa thay vì bàn đàm phán”, nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Vụ tập kích diễn ra ngay trước các cuộc gặp tại New York vào thứ Sáu giữa phái đoàn Ukraine và đại diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump, người từng cam kết sẽ “chấm dứt chiến tranh trong 24 giờ” nếu trở lại Nhà Trắng, đang thúc đẩy tiến trình đạt một thỏa thuận ngừng bắn.

Đầu tháng này, ông Trump đã gặp Tổng thống Zelensky tại Washington, D.C., và tuyên bố sẽ làm trung gian cho cuộc gặp trực tiếp giữa ông Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin, song đến nay chưa thành hiện thực.

Trong bài phát biểu tối 27/8, ông Zelensky cho biết đoàn công tác sang New York sẽ tập trung vào “nội dung các bảo đảm an ninh” có thể được đưa vào thỏa thuận ngừng bắn và hòa bình.

“Nhiệm vụ là phải hành động nhanh nhất có thể, để đây cũng trở thành một đòn bẩy – một đòn bẩy ảnh hưởng. Nga phải thấy quyết tâm nghiêm túc của thế giới và hiểu rằng cái giá phải trả sẽ khốc liệt thế nào nếu chiến tranh tiếp diễn”, ông Zelensky nhấn mạnh.