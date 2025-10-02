Ngày 1/10, công an phường Quảng Phú (TP Đà Nẵng) đã tiếp nhận và bàn giao một con rùa núi vàng (Indotestudo elongata) cho lực lượng Kiểm lâm cơ động số 1 thuộc Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng để thả về môi trường tự nhiên theo quy định.



Bà T.T.N đem con rùa núi vàng là động vật hoang dã quý hiếm cho lực lượng chức năng. Ảnh: CACC

Trước đó, bà T.T.N (SN 1957, trú tại Khu phố Phú Ân, phường Quảng Phú, Đà Nẵng) trong lúc đi hái rau gần cánh đồng tình cờ bắt được một rùa nặng 2,2kg.

Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, bà cùng gia đình đã chủ động mang đến Công an phường trình báo và giao nộp.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Quảng Phú đã phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra tình trạng sức khỏe của con rùa quý, đồng thời bàn giao cho Kiểm lâm đưa về rừng thả tự nhiên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học.

Rùa núi vàng thuộc danh mục động vật rừng, động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Ảnh: CACC

Theo Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng, rùa núi vàng thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB; nằm trong nhóm cực kỳ nguy cấp (CR) của Liên minh Quốc tế Bảo tồn thiên nhiên (IUCN), được pháp luật nghiêm cấm săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển và buôn bán trái phép.