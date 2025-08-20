Hồi sinh từ đất bỏ hoang

Xã Phước Năng nằm dưới chân đèo Lò Xo, trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyết mạch. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, xã càng rộng lớn khi sáp nhập thêm Phước Mỹ, Phước Đức.

Người dân nơi đây chủ yếu là đồng bào Cơ Tu, Giẻ Triêng, vốn sống dựa vào rừng. Từ ngày rừng được bảo vệ nghiêm ngặt, bà con rơi vào cảnh khó khăn, thiếu sinh kế.

Trước thách thức đó, chính quyền xã đã vận động người dân cải tạo ruộng nước, đưa giống lúa mới vào canh tác. Từng bước, ruộng hoang hóa được khai hoang thành cánh đồng màu mỡ.

Ông Lê Viết Thắng – Chủ tịch UBND xã Phước Năng cho biết, cánh đồng lúa hơn 120ha nay đã sản xuất ổn định 2 vụ/năm, năng suất cao, không kém vùng đồng bằng.

“Đây thực sự là kỳ tích giúp người dân thoát cảnh thiếu ăn, tiến tới giảm nghèo bền vững, chủ động được nguồn lương thực để yên tâm phát triển kinh tế”, ông Thắng khẳng định.

Bà con đổi đời nhờ ruộng lúa

Tại Thôn 2, nơi có cánh đồng bao quanh bởi núi rừng giờ đã thay đổi hẳn diện mạo. Giữa cái nắng gắt mùa hè, cánh đồng lúa xanh mướt như một tấm thảm trải dài, bên cạnh dòng suối róc rách.

Một màu xanh mướt trên cánh đồng lúa ở Phước Năng. Ảnh: Viết Niệm

Trên thửa ruộng của mình, chị Hồ Thị Cải miệt mài nhổ cỏ. Gia đình chị từng là hộ cận nghèo, sống lay lắt qua ngày.

Năm 2019, chị nghe lời kêu gọi của chính quyền, tham gia khai hoang, cải tạo đất ruộng.

Từ đó đến nay, gần 2 sào ruộng đã mang về những vụ mùa bội thu. “Trước đây, ăn chưa đủ no, nay đã có lúa dư bán. Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại có gạo đầy kho thế này”, chị Cải xúc động.

Theo chị Cải, ngay từ những ngày đầu, chính quyền xã đã hỗ trợ máy móc cày bừa, cấp giống lúa, phân bón. Cán bộ nông nghiệp còn xuống tận ruộng hướng dẫn bà con kỹ thuật cấy lúa, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh để sản xuất theo hướng hữu cơ. “Vụ mùa đầu tiên, tôi thu về hàng chục bao lúa. Cả nhà mừng rơi nước mắt”, chị kể.

Năng suất lúa của người dân được tăng cao sau khi chuyển qua sản xuất theo hướng hữu cơ. Ảnh: Viết Niệm

Nhiều hộ dân trong thôn nay đã chủ động lương thực, yên tâm chăn nuôi thêm gà, lợn, bò. “Muốn phát triển thì phải no cái bụng. Có gạo ăn, bà con không còn nỗi lo đói kém, tự tin làm ăn để thay đổi cuộc sống”, chị Cải chia sẻ.



Hợp tác xã tiếp sức nông dân

Không chỉ dừng lại ở việc “đủ ăn”, người dân Phước Năng nay còn sản xuất hàng hóa. Anh Hồ Văn Thức (22 tuổi) hồ hởi chở những bao lúa đầy đến Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Phước Năng để xát gạo.

“Nhà tôi còn cả chục bao nữa, ăn không hết thì HTX thu mua. Nhờ vậy mà gia đình có thêm tiền cho các em ăn học”, Thức nói.

Nụ cười của anh Hồ Văn Thức khi chở lúa đến để xát gạo. Ảnh: Viết Niệm

Thức chỉ là một trong số hơn 650 xã viên của HTX. Ban đầu, HTX ra đời năm 2021 chỉ với 7 thành viên trụ cột. Vợ chồng anh Trương Hà Phương – Nguyễn Thị Hằng là những người đầu tiên đứng ra thành lập, lấy chính ngôi nhà của mình làm trụ sở. “Vợ làm giám đốc, tôi làm xã viên kiêm thư ký riêng”, anh Phương vui vẻ kể.



Đến nay, HTX đã đầu tư 1 máy cày, 4 máy cấy và 10.000 khay mạ, giúp cơ giới hóa đồng ruộng. Những vụ mùa đầu tiên đạt năng suất cao khiến bà con tin tưởng, mạnh dạn mở rộng diện tích lúa nước.



Theo bà Nguyễn Thị Hằng – Giám đốc HTX, sản phẩm gạo Phước Năng hiện đã được chứng nhận OCOP 3 sao, được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. “Có gạo ngon, có thương hiệu, bà con càng yên tâm bám ruộng”, bà Hằng chia sẻ.



Sản phẩm gạo Phước Năng hiện đã được chứng nhận OCOP 3 sao. Ảnh: Viết Niệm

Không dừng lại ở cây lúa, HTX Phước Năng còn mở rộng sang trồng dược liệu. Hơn 5ha sâm Ba Kích đã được liên kết tiêu thụ với giá từ 100.000 – 150.000 đồng/kg. Đây là loại dược liệu quý, phù hợp khí hậu vùng núi, mở ra triển vọng làm giàu cho người dân.



Bà Hằng khẳng định: “Từ chỗ chỉ biết đến lúa rẫy, nay bà con đã có thêm cây dược liệu để phát triển kinh tế. Đây là bước đi quan trọng để hướng tới sản xuất đa dạng, bền vững”.



Câu chuyện từ những cánh đồng Phước Năng cho thấy, khi chính quyền đồng hành, bà con được hỗ trợ và thay đổi tư duy, những vùng đất khó khăn nhất cũng có thể hồi sinh.



Từ chỗ phải trông vào rừng, nay đồng bào Cơ Tu, Giẻ Triêng đã có lúa gạo đầy kho, có dược liệu để bán, có gia súc gia cầm để tăng thêm thu nhập. Đó là nền tảng để họ vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, thoát nghèo bền vững.

Anh Trương Hà Phương và vợ mình mở rộng trồng thêm cây ba kích-một loại cây dược liệu quý, tốt cho sức khỏe nam giới, để chuyển hướng phát triển kinh tế. Ảnh: Viết Niệm

Phước Năng hôm nay không chỉ là “kỳ tích nông nghiệp” giữa đại ngàn, mà còn là minh chứng sống động cho một hướng đi đúng: phát triển nông thôn bền vững, gắn liền với việc nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.