Di sản điện ảnh của tài tử "Tiếng chim hót trong bụi mận gai"

Nam diễn viên Richard Chamberlain, sinh ngày 31/3/1934 tại Beverly Hills, đã bắt đầu hành trình nghệ thuật sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại chiến tranh Triều Tiên với vai trò thư ký bộ binh. Dù ban đầu theo học ngành hội họa tại Pomona College, ông nhanh chóng chuyển hướng sang sân khấu và điện ảnh, từng bước ghi dấu ấn với những vai diễn đầu tay trong các chương trình truyền hình và bộ phim “The Secret of the Purple Reef” năm 1960.

Năm 1961, Richard Chamberlain trở thành ngôi sao qua vai bác sĩ James Kildare trong loạt phim truyền hình “Dr Kildare”, phát sóng đến năm 1966. Với vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai và lối diễn xuất tình cảm, ông nhanh chóng trở thành thần tượng của hàng triệu thiếu nữ Mỹ. Từ năm 1963 đến năm 1965, tạp chí Photoplay liên tục bình chọn ông là nam diễn viên được yêu thích nhất.

Chamberlain và bạn diễn Rachel Ward trong "The Thorn Birds". Ảnh: Warner Bros.

Tuy nhiên, khi “Dr Kildare” kết thúc, Richard Chamberlain gặp khó khăn trong việc vượt qua cái bóng của hình tượng bác sĩ lý tưởng. Để làm mới bản thân, ông sang Anh và góp mặt trong nhiều dự án phim của đạo diễn Richard Lester như “Petulia” (1968), “The Three Musketeers” (1973), “The Four Musketeers” (1974) và sau này là “The Return of the Musketeers” (1989) với vai Aramis. Ông cũng thử sức với sân khấu, đảm nhận vai chính trong vở “Hamlet” của Nhà hát Birmingham Repertory và vai Octavius trong bộ phim “Julius Caesar” bên cạnh các tên tuổi như Charlton Heston và Jason Robards.

Bước ngoặt thứ hai trong sự nghiệp của Richard Chamberlain đến vào cuối thập niên 1970, khi ông được giao vai chính trong “Centennial” (1978), một loạt phim truyền hình dài 24 giờ dựa trên tiểu thuyết của James Michener. Năm 1980, ông tiếp tục ghi dấu với “Shogun”, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của James Clavell. Nhưng phải đến “The Thorn Birds” (1983) hay còn được biết đén tại Việt Nam với cái tên "Tiếng chim hót trong bụi mận gai", tên tuổi ông mới thực sự trở thành biểu tượng của dòng phim truyền hình dài tập.

Trong phim, ông vào vai linh mục Ralph de Bricassart, người đem lòng yêu cô gái Meggie Cleary do Rachel Ward thủ vai. Với sự góp mặt của Barbara Stanwyck, “The Thorn Birds” thu hút đến 100 triệu khán giả trên sóng truyền hình Mỹ. Vai diễn này giúp ông giành giải Quả cầu vàng, bổ sung vào bộ sưu tập giải thưởng vốn đã có từ “Shogun” và “Dr Kildare”.

Cuộc đời phía sau màn ảnh

Dù sở hữu sự nghiệp rực rỡ, Richard Chamberlain từng trải qua tuổi thơ nhiều biến động. Trong hồi ký “Shattered Love” xuất bản năm 2003, ông chia sẻ về người cha nghiện rượu và sự tổn thương tâm lý kéo dài đến tuổi trưởng thành. Cũng trong cuốn sách này, ông lần đầu công khai mình là người đồng tính, điều mà giới Hollywood đã ngầm biết từ lâu.

Trong nhiều thập niên, ông phải sống trong sự dè dặt, thường xuất hiện cùng những đồng nghiệp nữ tại các sự kiện để che giấu xu hướng tính dục theo yêu cầu từ các hãng phim. “Tôi lớn lên trong một xã hội mà việc là người đồng tính hay yếu đuối là điều cấm kỵ. Tôi ghét bỏ bản thân và sợ hãi phần con người đó đến mức phải giấu nó đi", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với NBC. Cuốn hồi ký là cách ông giải tỏa gánh nặng, khẳng định: "Trò chơi trốn tìm với báo chí đã kết thúc".

Chamberlain với Yoko Shimada trong Shōgun. Ảnh: Ronald Grant.

Richard Chamberlain có mối quan hệ lâu dài với diễn viên Martin Rabbett. Trong thông cáo sau khi ông qua đời, Martin Rabbett xúc động viết: “Richard yêu dấu của chúng tôi giờ đây đã cùng các thiên thần. Anh ấy tự do và bay lên bên những người thân yêu đã đi trước. Tình yêu không bao giờ chết và tình yêu của chúng tôi đang nâng anh đến cuộc phiêu lưu tiếp theo".

Khi thể loại phim truyền hình dài tập dần hạ nhiệt, Richard Chamberlain chuyển hướng sang sân khấu, tiếp tục thể hiện tài năng đa dạng. Ông vào vai Henry Higgins trong phiên bản Broadway năm 1994 của “My Fair Lady” và thủ vai Đại úy von Trapp trong “The Sound of Music” năm 1999. Năm 1996, ông trở lại với vai linh mục Ralph de Bricassart trong phần phim “The Thorn Birds: The Missing Years”.

Ngoài truyền hình và sân khấu, Richard Chamberlain còn xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh như: “The Music Lovers” (trong vai nhà soạn nhạc Tchaikovsky), “The Madwoman of Chaillot”, “The Towering Inferno” và loạt phim “The Three Musketeers”. Ông tiếp tục diễn xuất đến tận thế kỷ 21, góp mặt trong các chương trình truyền hình như “Will & Grace”, “The Drew Carey Show” và “Touched by an Angel”.

Richard Chamberlain qua đời vào tối 30/3 tại Waimanalo, Hawaii, do biến chứng sau một cơn đột quỵ. Ông hưởng thọ 90 tuổi. Công chúng và đồng nghiệp tiếc thương sự ra đi của một nghệ sĩ tài năng, người đã cống hiến gần 6 thập niên cho nghệ thuật và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

Với vẻ ngoài điển trai, lối diễn xuất tinh tế cùng sự kiên định vượt qua mọi định kiến để sống thật với bản thân, Richard Chamberlain không chỉ là “vua của loạt phim truyền hình dài tập” mà còn là biểu tượng cho sự cống hiến không ngừng nghỉ trong nghệ thuật. Di sản mà ông để lại vẫn tiếp tục sống mãi, như lời Martin Rabbett nói: “Tình yêu không bao giờ chết".