Thứ sáu, ngày 08/08/2025 12:32 GMT+7

Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại 14 xã ở Gia Lai, Chủ tịch xã phải chịu trách nhiệm nếu để dịch lan rộng

+ aA -
Quy Nhơn Thứ sáu, ngày 08/08/2025 12:32 GMT+7
Dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 14 xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để dịch phát sinh, lây lan do chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo.
Siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm

Ngày 8/8, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan chức năng vừa phát hiện một cơ sở đang giết mổ heo trên địa bàn phường An Nhơn, có dấu hiệu nhiễm Dịch tả lợn châu Phi, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Cụ thể, Đội QLTT số 4 phối hợp với Công an phường An Nhơn, các phòng chuyên môn UBND phường An Nhơn cùng Trạm Chăn nuôi và Thú y Khu vực 3 (tỉnh Gia Lai) tiến hành kiểm tra tại nhà bà Nguyễn Thị H. (SN 1983, ở tổ dân phố Thuận Đức, phường An Nhơn).

Tại phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai, tổ công tác phát hiện trên xe tải mang BKS 50H-208.56 có khoảng 220 con heo, tổng khối lượng khoảng 4,2 tấn. Trong đó, một số con có dấu hiệu nghi bị nhiễm bệnh với các vết xuất huyết trên da tại các vị trí như tai, bụng, một số con đã chết.

Ngay sau đó, Cơ quan Quản lý thị trường đã phối hợp lực lượng thú y lấy mẫu máu số heo nói trên để test nhanh, kết quả dương tính với Dịch tả heo châu Phi. Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, tiến hành làm việc với những người có liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính và tiêu hủy toàn bộ số heo nói trên theo quy định.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh Dịch tả lợn châu Phi đang lan rộng tại nhiều địa phương, UBND tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu triển khai các biện pháp cấp bách, quyết liệt để kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn.

Đến nay, Gia Lai đã ghi nhận 14 ổ dịch tại 29 hộ chăn nuôi thuộc 24 thôn, làng của 14 xã. Dịch xuất hiện từ cuối tháng 6 và đang có dấu hiệu lây lan nhanh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người chăn nuôi và nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm, kinh tế địa phương.

Lực lượng quản lý thị trường, công an địa phương phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu giám đốc các sở, ngành liên quan cùng chủ tịch UBND các xã, phường triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Công điện 109/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công điện 01/CĐ-UBND của UBND tỉnh.

“Chủ tịch UBND xã, phường phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu để dịch bệnh bùng phát, lây lan do chủ quan, lơ là trong chỉ đạo, điều hành”, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu. 

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, Chủ tịch UBND xã, phường tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực hợp pháp để triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.

Tuyệt đối không để việc sắp xếp tổ chức bộ máy ảnh hưởng đến hiệu quả phòng, chống dịch. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra để Dịch tả lợn châu Phi phát sinh, lây lan trên diện rộng trên địa bàn quản lý.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, các xã, phường có các ổ Dịch tả lợn châu Phi, khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp xã, phân công thành viên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, tổ chức phòng chống dịch. Huy động các nguồn lực hợp pháp để xử lý dứt điểm, kịp thời các ổ dịch ngay khi mới phát hiện, không để bùng phát, lây lan diện rộng. 

Tổ chức tiêu hủy toàn bộ số lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết theo đúng quy định. Triển khai tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng, tiêu độc tại cơ sở có dịch và các khu vực nguy cơ cao. 

Trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, có chiều hướng lây lan nhanh trên diện rộng, Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, công bố dịch bệnh trên địa bàn theo đúng thẩm quyền và quy định hiện hành. Hàng ngày, trước 16h báo cáo tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi và công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn về Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Đội Quản lý thị trường số 4, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã tiến hành tiêu hủy hơn 4.000 kg thịt và mỡ heo các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã có mùi hôi thối.

“Chủ tịch UBND xã, phường kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh. Thành lập các tổ công tác cơ động để tuần tra, giám sát liên tục, đặc biệt vào ban đêm tại các khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi mua bán, vận chuyển lợn bệnh và vứt xác lợn chết ra môi trường. Công khai các trường hợp bị xử phạt trên các phương tiện thông tin của địa phương để răn đe, giáo dục”, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.

Tuyên truyền mạnh, không để người dân hoang mang

Một trong những yêu cầu trọng tâm là tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu đúng về Dịch tả lợn châu Phi, không hoang mang, tẩy chay thịt lợn có nguồn gốc rõ ràng và an toàn. Cần đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp an toàn sinh học, tiêu độc khử trùng, khai báo dịch bệnh đúng quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường để lan tỏa thông tin chính xác, góp phần ổn định tâm lý người dân và hỗ trợ công tác phòng dịch hiệu quả.

Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì tổ chức Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc và chiến dịch tiêm phòng vắc xin đợt 2 trong tháng 8 và 9/2025. Cùng với đó là việc tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phòng chống dịch những tháng cuối năm, đặc biệt sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính và mô hình chính quyền hai cấp.

Ngày 5/8, Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Đội 4 – Phòng PC03- Công an tỉnh Gia Lai và công an phường An Nhơn Nam kiểm tra đột xuất tại 2 địa điểm kinh doanh tại Tổ dân phố Tân Hòa, phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Công tác đấu thầu, mua sắm vật tư, hóa chất, thuốc sát trùng cũng đang được khẩn trương triển khai để đảm bảo nguồn lực ứng phó kịp thời. Sở Tài chính sẽ phối hợp bố trí kinh phí hỗ trợ người dân bị thiệt hại theo quy định tại Nghị định 116/2025/NĐ-CP.

Lực lượng công an, đặc biệt là Cảnh sát giao thông, sẽ phối hợp 24/24h với lực lượng thú y tại các trạm kiểm dịch, chốt kiểm soát dịch để kiểm tra, xử lý hoạt động vận chuyển, giết mổ, buôn bán động vật không rõ nguồn gốc, nhất là các trường hợp vứt xác lợn chết ra môi trường.

Trong bối cảnh chăn nuôi vẫn là một trong những ngành kinh tế chủ lực của tỉnh, UBND Gia Lai kêu gọi người dân chủ động khai báo, không giấu dịch, và nghiêm túc thực hiện các biện pháp an toàn sinh học nhằm bảo vệ đàn vật nuôi, giảm thiểu rủi ro lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

