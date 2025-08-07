Một cơ sở ở Hưng Yên mua lợn nhiễm Dịch tả lợn châu Phi để giết mổ, chưa kịp bán ra thị trường thì bị phát hiện

Ngày 7/8, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các hoạt động kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân, vừa qua Công an phường Mỹ Hào phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hưng Yên tổ chức kiểm tra, phát hiện một cơ sở giết mổ lợn có quy mô lớn đang hoạt động trái phép, đưa ra thị trường các sản phẩm từ lợn đã nhiễm Dịch tả lợn châu Phi, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Thịt lợn nhiễm nhiễm Dịch tả lợn châu Phi để la liệt trên sân chờ mang đi tiêu thụ bị lực lượng chức năng phát hiện (ảnh trên). Với những con lợn sống chờ giết mổ, qua xét nghiệm xác định đều nhiễm bệnh Dịch tả lợn châu Phi (ảnh dưới). Ảnh: CAHY

Theo đó, tại thời điểm kiểm tra cơ sở giết mổ của gia đình ông Đặng Phạm Ký (sinh năm 1972, trú tại tổ dân phố Lỗ Xá, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), Tổ công tác phát hiện tại cơ sở đang diễn ra hoạt động giết mổ, sơ chế lợn có nhiều biểu hiện nghi vấn nhiễm dịch bệnh. Qua đấu tranh ban đầu, ông Đặng Phạm Ký đã thừa nhận mua số lợn trên với giá rẻ để giết mổ, bán ra thị trường phục vụ người tiêu dùng.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cơ sở của ông Ký đã tiến hành giết mổ, sơ chế 19 con lợn nhiễm bệnh, với tổng trọng lượng thịt và sản phẩm sau giết mổ lên tới 762,3 kg.

Ngoài ra, còn 14 con lợn sống đang được nuôi nhốt chờ giết mổ, với tổng trọng lượng 639 kg. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, kết quả toàn bộ số lợn đã giết mổ và lợn sống đều dương tính với virut dịch tả lợn châu Phi.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, tại thời điểm phát hiện sự việc, tổ công tác đã tiến hành làm việc, lập biên bản đối với ông Ký. Toàn bộ số thịt lợn, sản phẩm từ lợn, lợn sống đã bị thu giữ, niêm phong và UBND phường Mỹ Hào đã tiến hành tiêu hủy theo quy định.

Vụ việc đang được Công an phường Mỹ Hào tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.