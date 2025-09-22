Dịch vụ cõng, bế phụ nữ leo núi ở Trung Quốc gây tranh cãi

Từ đầu tháng 8, mạng xã hội Trung Quốc liên tục chia sẻ các video ghi lại hình ảnh những thanh niên trẻ, cơ bắp, được thuê để đồng hành cùng phụ nữ trong hành trình chinh phục núi Nga Mi, tỉnh Tứ Xuyên. Trong nhiều video, những người này cõng khách nữ trên lưng, vác trên vai hoặc bế trên tay. Một số còn ngồi massage chân cho khách khi họ mặc váy ngắn. Hình ảnh này nhanh chóng bị gán nhãn "vàng" – cách gọi ám chỉ nội dung khiêu dâm trên Internet Trung Quốc.

Yang, một người đang làm nghề bạn đồng hành leo núi, cho biết nhóm của anh đã hỗ trợ hơn 1.000 khách trong một năm qua. Anh khẳng định phần lớn thời gian họ giữ khoảng cách, chỉ tiếp xúc khi khách yêu cầu, và dịch vụ luôn giữ tính lành mạnh. "Khoảng 10% khách yêu cầu được bế để chụp ảnh, nhưng việc đó chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn", Yang nói.





Một số video ghi lại cảnh nam thanh niên cõng, bế hoặc massage cho khách nữ trên núi Nga Mi đã khiến dư luận Trung Quốc phản ứng dữ dội vì cho rằng mang tính gợi dục. Weibo.

Theo báo The Cover, dịch vụ này bắt đầu nở rộ trong vòng hai năm gần đây tại nhiều điểm leo núi trên khắp Trung Quốc. Những người làm nghề thường là nam giới khoảng ngoài 20 tuổi, làm việc tự do và không thuộc hệ thống của bất kỳ công ty du lịch nào. Giá dịch vụ dao động từ 500 đến 1.200 nhân dân tệ (khoảng 70 đến 170 USD) tùy thời gian và độ khó của hành trình.

Ngoài hỗ trợ di chuyển, nhóm của Yang còn mang theo nhiều vật dụng như gậy trekking, áo mưa, mũ, bảo vệ đầu gối, thuốc men, flycam quay video và huy chương tặng khách khi lên tới đỉnh. Hiện tại, có khoảng 50 người thường xuyên làm nghề này tại khu vực núi Nga Mi – ngọn núi cao 3.079 m, nổi tiếng với đường leo dài đến 27km.



Nhiều người ủng hộ cho rằng đây là một dịch vụ hữu ích, đặc biệt với khách leo núi lần đầu, phụ nữ, người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ. Họ cho rằng bạn đồng hành không chỉ mang vác hành lý mà còn hỗ trợ về tinh thần, tiếp sức cho những ai kiệt sức giữa hành trình.

Tuy nhiên, cũng không ít người chỉ trích hình ảnh các chàng trai trẻ cõng khách nữ hoặc massage chân cho khách mặc váy ngắn là "gợi dục hóa du lịch". Một số ý kiến cho rằng những đoạn video đang bị khai thác nhằm mục đích câu view hoặc dẫn đến sự hiểu sai về dịch vụ.

Trước phản ứng trái chiều, đại diện Ban quản lý núi Nga Mi cho biết dịch vụ bạn đồng hành leo núi không thuộc hệ thống chính thức, hiện chưa được kiểm soát bởi cơ quan chức năng. Họ cho biết sẽ báo cáo lên cấp trên để có hướng quản lý phù hợp.

Luật sư Fan Zhiwei, thuộc Văn phòng luật sư Xianshan, tỉnh Tứ Xuyên, khuyến nghị những người làm dịch vụ cần xác định rõ ranh giới công việc trong giấy phép kinh doanh. Ông nhấn mạnh việc tiếp xúc thân thể không cần thiết cần được hạn chế và phải tôn trọng quyền riêng tư của khách, đặc biệt là phụ nữ.

Dưới góc độ pháp lý, việc không minh bạch trong phạm vi dịch vụ có thể dẫn đến vi phạm nếu xảy ra sự cố liên quan đến quấy rối hoặc xâm phạm đời tư. Trong bối cảnh xã hội Trung Quốc ngày càng nhạy cảm với các vấn đề đạo đức, dịch vụ mang tính đụng chạm thể chất – dù mang danh nghĩa hỗ trợ du lịch – vẫn cần được giám sát và quy chuẩn hóa rõ ràng.

Hiện tại, chưa có quy định cụ thể nào về dịch vụ bạn đồng hành leo núi. Tuy nhiên, vụ việc đã tạo ra một tiền lệ, buộc các địa phương có địa hình du lịch mạo hiểm phải suy nghĩ về việc quản lý các hình thức hỗ trợ leo núi mang yếu tố tương tác thân thể cao.

