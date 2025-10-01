Điểm mặt hàng loạt sai phạm những năm qua của Công ty có nữ Giám đốc vừa bị bắt tạm giam ở Quảng Ngãi

Trước khi bà Phạm Thị Minh Lý, Giám đốc Công ty Lý Tuấn (Quảng Ngãi) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Công ty này đã có hàng loạt sai phạm gây dư luận xấu ở tỉnh Quảng Ngãi.
Được
biết từ nhiều năm qua, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty TNHH Lý
Tuấn, do bà Phạm Thị Minh Lý làm Giám đốc, đã nhiều lần gây “sóng”
trong dư luận vì những hành vi sai phạm.
Cụ
thể vào khoảng giữa năm 2020, sự việc bãi chứa cát có diện tích trên 1ha, nằm
tại xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn cũ ( nay là xã Đông Sơn), với số lượng chục
ngàn m3, gây nhiều thắc mắc trong dư luận ở địa phương.
Sau
khi thông tin được phản ánh, chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng vào
cuộc và xác định, bãi chứa cát này là của Công ty Lý Tuấn đổ chứa trữ và chưa được
cấp phép.
Vì
vậy lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý hành vi vi phạm (lập bãi chứa
trữ cát trái phép) của Công ty Lý Tuấn theo quy định pháp luật.
Và
cũng trong năm 2020, qua kiểm tra hoạt động khai thác đất tại mỏ Dông Cây Dừa,
do Công ty Lý Tuấn làm chủ mỏ, cơ quan chức năng huyện Bình Sơn đã phát hiện và
xác định có sai phạm.
Vì
vậy UBND huyện Bình Sơn đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Lý Tuấn (chủ mỏ
đất Dông Cây Dừa), với số tiền 40 triệu đồng.
Đến
năm 2022, Công ty Lý Tuấn lại gây “bão” dư luận khi một số phóng viên đến tác
nghiệp tại mỏ đất Dông Cây Dừa, đã bị xe ô tô gắn logo của doanh nghiệp này đổ
đất chặn đường để bịt lối, không cho ra.
Phải
mất nhiều giờ sau đó, khi nhận được điện thoại cầu cứu và huyện Bình Sơn cử lực
lượng chức năng đến can thiệp, số phóng viên trên mới được giải thoát.
Trong
quá trình điều tra vụ việc đổ đất chặn phóng viên, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã
chỉ đạo kiểm tra làm rõ hoạt động khai thác của mỏ đất Dông Cây Dừa và phát
hiện, Công ty Lý Tuấn đã khai thác vượt mốc giới cho phép.
Đến
năm 2024, để thi công đê chắn sóng cảng Bến Đình, nhà thầu thi công ký kết hợp
đồng cung cấp đá với Công ty Lý Tuấn.
Theo
đó, Công ty Lý Tuấn đã hợp đồng với Công ty TNHH MTV Minh Linh, ở tỉnh Long An,
thuê tàu kéo LA-06695 và sà lan LA-06883, vận chuyển đá từ cảng Kỳ Hà, tỉnh
Quảng Nam ra cung cấp thi công cảng Bến Đình.
Vào
khoảng 4 giờ ngày 24/4/2024, tàu LA-06695 kéo theo sà lan LA-06883, chở khoảng
1.236 tấn đá hộc đi theo hướng từ Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam để ra đảo Lý Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi.
Khi
còn cách đảo Lý Sơn khoảng 3 hải lý, đã bất ngờ xảy ra tai nạn, làm chìm tàu
kéo và sà lan, dẫn đến 4 người chết (đã tìm được thi thể) và 5 thuyền viên hiện
vẫn đang mất tích.
Đến
tháng 5/2024, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án.
Như
Dân Việt đã đưa tin, ngày 28/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận, giải
quyết tin báo về tội phạm của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất về việc
phát hiện Công ty Lý Tuấn, do bà Phạm Thị Minh Lý làm Giám đốc, đã có hành vi
bốc xúc, vận chuyển đất, đá của Nhà nước ra khỏi bãi tập kết Phi Long, khi chưa
được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
Theo
đó Công an Quảng Ngãi tiến hành điều tra, xác định từ ngày 8 - 15/7/2025, lợi
dụng việc đất, đá của Nhà nước chứa trong bãi tập kết Phi Long (do Công ty Lý
Tuấn thuê) nên bà Lý đã chỉ đạo nhân viên trong Công ty của mình điều khiển xe
ô tô, xe máy xúc đến bãi tập kết Phi Long bốc xúc, vận chuyển hàng nghìn khối
đá hộc bán cho nhiều Công ty.
Hành
vi của bà Lý gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa
phương; xâm phạm đến tài sản của Nhà nước được pháp luật bảo vệ; ảnh hưởng xấu
đến môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Vì
vậy vào hôm qua, ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi
hành lệnh bắt khẩn cấp và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của bà Lý để
phục vụ công tác điều tra.
Tại
buổi làm việc với cơ quan công an Quảng Ngãi, bà Lý thừa nhận có biết đất, đá
trong bãi chứa Phi Long không phải là tài sản của Công ty mình nhưng vì hám lợi
nên đã bốc xúc, vận chuyển mang ra bên ngoài bán cho nhiều doanh nghiệp khác,
với trị giá hàng trăm triệu đồng.
Tại thôn Làng Giàng, xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đã xảy ra một vụ vỡ bờ ao nghiêm trọng, khiến 4 lao động làm thuê bị nước cuốn trôi. Hậu quả khiến 1 người tử vong, 1 người mất tích và 2 người bị thương đang được cấp cứu.
Thương vụ này giúp De Heus củng cố vị thế vững chắc tại khu vực châu Á, mở ra cơ hội tiếp cận chiến lược thị trường Hàn Quốc và Philippines, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài đối với các hộ chăn nuôi độc lập trong toàn khu vực.
Bà Nguyễn Thị Diễm, vợ của một cựu chiến binh, đang kêu cứu trong căn nhà dột nát, khốn cùng vì công việc mưu sinh bị cắt đột ngột, khiến cả gia đình 6 người lâm vào cảnh khó khăn kéo dài suốt 11 năm ở ấp Nhị Tân, xã Tân Thới Nhì (trước đây, nay thuộc xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM).
Đó chính là vùng đất Gò Công, trước đây thuộc tỉnh Tiền Giang, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp, nơi mệnh danh đất hiền đất lành mà Bình Tây Đại Nguyên soái Trương Định chọn làm căn cứ khởi nghĩa. Trong các cuộc chiến tranh vệ quốc, nhiều vùng đất trở thành chiến trường bị tàn phá nặng nề, nhưng riêng mảnh đất nhỏ nằm cuối dòng Cửu Long giữa hai nhánh của Cửa Tiểu và Cửa Đại lại không hề hấn gì.
“Siêu cảng” ICD Vĩnh Phúc – Việt Nam SuperPortTM tiếp tục gây ấn tượng mạnh tại Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 (VIIE 2025) khi giới thiệu tới công chúng nhiều giải pháp AI hiện đại bậc nhất thế giới. Kết hợp cùng các giải pháp công nghệ đột phá trước đó, “siêu cảng” hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả hệ thống logistics, đưa Việt Nam trở thành một mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Sáng 1/10, bên lề sự kiện Diễn đàn Nông dân Việt Nam lần thứ X, hơn 100 Nông dân Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc đã gặp gỡ, giao lưu với Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và Bộ trưởng Bộ Côn g Thương Nguyễn Hồng Diên.
Sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, tiêu chuẩn hữu cơ, nhiều nông dân giỏi tại TP.HCM cam kết sản phẩm an toàn với người tiêu dùng. Tuy nhiên, họ cần nhiều hơn các chương trình xúc tiến thương mại để bán được hàng và mở rộng thị trường.
Hôm nay (1/10), Bảo hiểm Bảo Việt chính thức khai trương phòng Giám định Xe cơ giới 3 tại Đà Nẵng theo mô hình tập trung, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa dịch vụ, đặt sự an tâm và hài lòng của khách hàng làm trọng tâm.
Tại các buổi tiếp xúc, cử tri TP.HCM bày tỏ nhiều bức xúc về đất đai, quy hoạch treo, hạ tầng giao thông và chính sách an sinh. UBND thành phố đã chỉ đạo khẩn trương giải quyết, trả lời thẳng thắn từng kiến nghị.
Ngày nay người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến sản phẩm nông nghiệp ngon, bổ, rẻ mà còn đòi hỏi an toàn, thân thiện môi trường. Vì vậy, chăn nuôi hữu cơ là xu thế tất yếu và khuyến nông chính là “cầu nối” giúp nông dân từ sản xuất đến xây dựng thương hiệu.
UBND tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại một số sở, ngành, đơn vị trực thuộc. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp nhấn mạnh, các cán bộ được tin tưởng giao nhiệm vụ đều là những người có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao trong công tác.
Đặc phái viên Mỹ về các vấn đề Ukraine và Nga Keith Kellogg xác nhận rằng, Nhà Trắng thông qua Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đang tiến hành đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin - theo báo Anh The Guardian.
Trên những cung đường cheo leo, hiểm trở bậc nhất Tây Bắc, nơi mây mù và đá núi ngàn đời quyện vào nhau, một câu chuyện cổ tích hiện đại đang được viết nên. Chỉ trong một thời gian ngắn, tỉnh Lai Châu, một trong những địa phương khó khăn nhất cả nước, đã làm nên một kỳ tích “xóa sổ hoàn toàn 7.161 căn nhà tạm, nhà dột nát”. Đây không chỉ là những con số, mà là một cuộc tổng tiến công vào đói nghèo, là minh chứng sống động cho sức mạnh của ý Đảng khi đã hòa quyện với lòng dân.
Trong số những chuyện về sự thoát nạn may mắn của Nguyễn Phúc Ánh (Nguyễn Ánh) còn có chuyện thú vị không kém, đó là việc có lần ông vua tương lai này được những người ăn mày thuộc một nhóm “cái bang” cứu.
Tương đồng về môi trường sống nên có thể tăng giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích khi nuôi ba ba kết hợp với cá trê lai ở xã Nha Bích, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Đồng Nai, Bình Phước), nhiều hộ dân đã áp dụng và bước đầu đã mang lại hiệu quả.
Nhà báo - nhà thơ Huỳnh Dũng Nhân, cây bút phóng sự lừng lẫy một thời, vừa thoát khỏi “cửa tử” sau một ca can thiệp mạch vành cân não kéo dài 3 tiếng tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park (TP.HCM). Từ nỗ lực của ê-kíp do PGS.TS.BS Hồ Thượng Dũng - “đôi tay vàng” trong lĩnh vực tim mạch can thiệp tại Việt Nam - trực tiếp chỉ đạo, bệnh nhân đã được cứu sống mà không phải phẫu thuật mở.