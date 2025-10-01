Điểm mặt hàng loạt sai phạm những năm qua của Công ty có nữ Giám đốc vừa bị bắt tạm giam ở Quảng Ngãi

Được biết từ nhiều năm qua, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty TNHH Lý Tuấn, do bà Phạm Thị Minh Lý làm Giám đốc, đã nhiều lần gây “sóng” trong dư luận vì những hành vi sai phạm.

Bãi trữ trái phép của Công ty Lý Tuấn xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn cũ (nay là xã Đông Sơn).Ảnh: CX (chụp năm 2020)

Cụ thể vào khoảng giữa năm 2020, sự việc bãi chứa cát có diện tích trên 1ha, nằm tại xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn cũ ( nay là xã Đông Sơn), với số lượng chục ngàn m3, gây nhiều thắc mắc trong dư luận ở địa phương.

Sau vụ chìm sà lan làm 4 người chết, 5 người mất tích ở Lý Sơn: Chấm dứt hợp đồng với Công ty Lý Tuấn

Sau khi thông tin được phản ánh, chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng vào cuộc và xác định, bãi chứa cát này là của Công ty Lý Tuấn đổ chứa trữ và chưa được cấp phép.

Vì vậy lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý hành vi vi phạm (lập bãi chứa trữ cát trái phép) của Công ty Lý Tuấn theo quy định pháp luật.

Và cũng trong năm 2020, qua kiểm tra hoạt động khai thác đất tại mỏ Dông Cây Dừa, do Công ty Lý Tuấn làm chủ mỏ, cơ quan chức năng huyện Bình Sơn đã phát hiện và xác định có sai phạm.

Vì vậy UBND huyện Bình Sơn đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Lý Tuấn (chủ mỏ đất Dông Cây Dừa), với số tiền 40 triệu đồng.

Năm 2022, Công ty Lý Tuấn lại gây “bão” dư luận khi một số phóng viên đến tác nghiệp tại mỏ đất Dông Cây Dừa, đã bị xe ô tô gắn logo của doanh nghiệp này đổ đất chặn đường để bịt lối, không cho ra.Ảnh: ĐX (chụp năm 2022)

Đến năm 2022, Công ty Lý Tuấn lại gây “bão” dư luận khi một số phóng viên đến tác nghiệp tại mỏ đất Dông Cây Dừa, đã bị xe ô tô gắn logo của doanh nghiệp này đổ đất chặn đường để bịt lối, không cho ra.

Phải mất nhiều giờ sau đó, khi nhận được điện thoại cầu cứu và huyện Bình Sơn cử lực lượng chức năng đến can thiệp, số phóng viên trên mới được giải thoát.

Trong quá trình điều tra vụ việc đổ đất chặn phóng viên, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã chỉ đạo kiểm tra làm rõ hoạt động khai thác của mỏ đất Dông Cây Dừa và phát hiện, Công ty Lý Tuấn đã khai thác vượt mốc giới cho phép.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của bà Lý để phục vụ công tác điều tra.Ảnh: ST

Đến năm 2024, để thi công đê chắn sóng cảng Bến Đình, nhà thầu thi công ký kết hợp đồng cung cấp đá với Công ty Lý Tuấn.

Theo đó, Công ty Lý Tuấn đã hợp đồng với Công ty TNHH MTV Minh Linh, ở tỉnh Long An, thuê tàu kéo LA-06695 và sà lan LA-06883, vận chuyển đá từ cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam ra cung cấp thi công cảng Bến Đình.

Bà Phạm Thị Minh Lý, Giám đốc Công ty Lý Tuấn.Ảnh: ST

Vào khoảng 4 giờ ngày 24/4/2024, tàu LA-06695 kéo theo sà lan LA-06883, chở khoảng 1.236 tấn đá hộc đi theo hướng từ Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam để ra đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Khi còn cách đảo Lý Sơn khoảng 3 hải lý, đã bất ngờ xảy ra tai nạn, làm chìm tàu kéo và sà lan, dẫn đến 4 người chết (đã tìm được thi thể) và 5 thuyền viên hiện vẫn đang mất tích.

Đến tháng 5/2024, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở và làm việc của bà Phạm Thị Minh Lý.Ảnh: ST

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 28/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất về việc phát hiện Công ty Lý Tuấn, do bà Phạm Thị Minh Lý làm Giám đốc, đã có hành vi bốc xúc, vận chuyển đất, đá của Nhà nước ra khỏi bãi tập kết Phi Long, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Quảng Ngãi: Khó tin khối lượng đất Công ty Lý Tuấn khai thác vượt phép tại mỏ Dông Cây Dừa

Theo đó Công an Quảng Ngãi tiến hành điều tra, xác định từ ngày 8 - 15/7/2025, lợi dụng việc đất, đá của Nhà nước chứa trong bãi tập kết Phi Long (do Công ty Lý Tuấn thuê) nên bà Lý đã chỉ đạo nhân viên trong Công ty của mình điều khiển xe ô tô, xe máy xúc đến bãi tập kết Phi Long bốc xúc, vận chuyển hàng nghìn khối đá hộc bán cho nhiều Công ty.

Hành vi của bà Lý gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương; xâm phạm đến tài sản của Nhà nước được pháp luật bảo vệ; ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Vì vậy vào hôm qua, ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của bà Lý để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng đưa bà Phạm Thị Minh Lý về cơ quan để điều tra, làm rõ sai phạm.Ảnh: ST

Tại buổi làm việc với cơ quan công an Quảng Ngãi, bà Lý thừa nhận có biết đất, đá trong bãi chứa Phi Long không phải là tài sản của Công ty mình nhưng vì hám lợi nên đã bốc xúc, vận chuyển mang ra bên ngoài bán cho nhiều doanh nghiệp khác, với trị giá hàng trăm triệu đồng.