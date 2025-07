Ngày 4/7, nguồn tin từ Công an Khánh Hòa cho biết, hiện nay cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ cơ sở khách sạn Quinter Central Nha Trang (khu vực đường Trần Phú, tỉnh Khánh Hòa) và Cơ sở massage Quốc Tế.

Các lực lượng kiểm tra liên quan đến tệ nạn xã hội tại khách sạn Quinter Central Nha Trang (khu vực đường Trần Phú, tỉnh Khánh Hòa).

Cụ thể, chiều 3/7, Tổ công tác thuộc các cục nghiệp vụ, Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra một số hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Cơ sở massage Quốc Tế (số 9 Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang) và Cơ sở karaoke, massage Quinter (số 86/4 Trần Phú, phường Nha Trang).

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để thực hiện các hoạt động điều tra mở rộng. Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ thông tin khi có kết quả chính thức.

Thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Khánh Hòa, quá trình kiểm tra của lực lượng chức năng tại 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ massage nêu trên có biểu hiện hoạt động mại dâm.

Như Dân Việt đã thông tin, tối 3/7, có rất đông lực lượng cảnh sát thuộc Bộ Công an đã có mặt tại khu vực khách sạn Quinter Central Nha Trang (khu vực đường Trần Phú, tỉnh Khánh Hòa) để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ.

Video: Khách sạn Quinter Central Nha Trang (khu vực đường Trần Phú, tỉnh Khánh Hòa). Hiện nay, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Vào khoảng gần 19h ngày 3/7, tại khách sạn này có một số xe chuyên dụng của công an đậu đỗ phục vụ lực lượng công an làm nhiệm vụ; bên trong các sảnh chính khách sạn có mặt nhiều cảnh sát giám sát hoạt động tại đây.

Việc khám xét khách sạn - karaoke - massage Quinter nổi tiếng ở Nha Trang vẫn đang diễn ra đến khuya, các lực lượng chức năng địa phương đã có mặt cả bên trong lẫn bên ngoài cơ sở này.

Được biết, khách sạn Quinter Central khai trương tháng 9/2018. Trên trang mạng của khách sạn, giới thiệu có 168 phòng ngủ được thiết kế sang trọng mang chất lượng 5 sao.