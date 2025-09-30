Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: Làm sâu sắc hơn nữa sự tin cậy và hợp tác song phương

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: TTXVN.

Sáng 30/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Hội Hữu nghị Việt - Nga, Hội Hữu nghị Nga - Việt và Quỹ Thúc đẩy Phát triển Hợp tác Nga - Việt “Truyền thống và Hữu nghị” tổ chức Lễ kỉ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga và Khai mạc Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất.

Diễn đàn được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (30/1/1950 - 30/1/2025).

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: "Hiếm có một dân tộc nào lại có được vị trí sâu đậm trong trái tim người Việt Nam như nhân dân và đất nước Nga. Điều đó làm nên sự khác biệt và sức sống trường tồn của quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga".

Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng và xác định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Với nền tảng chính trị vững vàng và quyết tâm của lãnh đạo cấp cao, hai nước sẽ cùng nhau viết tiếp những trang sử mới, đóng góp quan trọng vào hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới…

Phó Thủ tướng tin tưởng, Diễn dàn sẽ mở ra một chương mới, một cơ chế đối thoại hiệu quả để làm sâu sắc hơn nữa sự thấu hiểu và tin cậy giữa nhân dân hai nước.

Nhắc đến bối cảnh cạnh tranh địa chính trị giữa các quốc gia và nhóm nước ngày càng gia tăng, những xung đột cũ leo thang, xung đột mới bùng phát, xuất hiện nhiều thách thức và nguy cơ cả truyền thống lẫn phi truyền thống, Đại sứ Nga tại Việt Nam Bezdetko cho rằng vai trò của ngoại giao nhân dân, các tiếp xúc trực tiếp giữa con người với con người nhằm củng cố lòng tin, tình hữu nghị, hợp tác và nỗ lực chung vì cải thiện tình hình quốc tế càng trở nên quan trọng.

Đại sứ Bezdetko nói: "Việc kết nối con người với con người sẽ cho phép phát huy tiềm năng sáng tạo to lớn của quần chúng nhân dân, thúc đẩy sáng kiến từ cơ sở, nâng cao vai trò của người dân trong việc giải quyết những vấn đề cấp bách không chỉ về nhân văn mà nhiều khi còn mang tính chính trị, góp phần gắn kết các quốc gia và dân tộc, từ đó làm cho thế giới trở nên ổn định và an toàn hơn".

Đại sứ Bezdetko đặc biệt nhấn mạnh vai trò quan trọng của các Hội hữu nghị trong việc thúc đẩy mở rộng các mối quan hệ nhiều mặt giữa Nga và Việt Nam. Suốt nhiều thập kỷ qua, các hội đã bảo đảm sự hợp tác hiệu quả giữa các trung tâm khoa học uy tín, các trường đại học, các cơ quan văn hóa và thể thao, các tổ chức phụ nữ, thanh niên và sinh viên, tổ chức công đoàn, các hiệp hội nghề nghiệp, cũng như các giới doanh nghiệp và báo chí.

Đại sứ bày tỏ sự tin tưởng rằng, Diễn đàn hôm nay cũng sẽ đóng góp vào việc duy trì bầu không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Ảnh: TTXVN.

Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Việt Nam nhắc lại, mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Xô Viết trước đây, ngày nay là Liên bang Nga là một mối quan hệ đặc biệt. Nó được đánh dấu vào thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân lên nước Nga Xô Viết vào năm 1923 trên hành trình tìm đường cứu nước. Đây chính là nơi Người tìm ra Luận cương Lenin, tìm ra con đường giải phóng dân tộc Việt Nam.

Trong suốt 75 năm qua, Nhà nước và nhân dân Liên Xô, Liên bang Nga đã đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, trong hàn gắn vết thương chiến tranh cũng như xây dựng và phát triển đất nước. Cho đến hôm nay, hai nước vẫn luôn coi nhau là đối tác tin cậy, bạn bè quan trọng hàng đầu của nhau - ông Sơn khẳng định.

Hợp tác kinh tế ngày càng mở rộng

Việc hợp tác giữa thành phố Saint Petersburg của Nga với Việt Nam được coi là câu chuyện tiêu biểu cho quan hệ giao lưu nhân dân giữa hai nước. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Grigoryev E.D. cho biết: Tháng 8 năm 2020, theo quyết định của Thống đốc Alexander Beglov, Việt Nam được công nhận là một trong những hướng ưu tiên trong hoạt động đối ngoại của thành phố. Hiện Saint Petersburg có quan hệ kết nghĩa với 5 thành phố của Việt Nam.

Ông Grigoryev cho biết, bên cạnh các hoạt động văn hóa, giao lưu ngày càng sôi động, đặc biệt nên lưu ý đến đến quan hệ kinh tế ngày càng mở rộng. Số lượng doanh nghiệp Saint Petersburg quan tâm hợp tác với Việt Nam ngày càng nhiều, nhất là trong lĩnh vực xây dựng, logistics, công nghiệp sản xuất, CNTT. "Họ sẵn sàng giới thiệu sản phẩm, giải pháp của mình, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập thị trường Nga. Đồng thời, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Saint Petersburg cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ" - ông nói.

Đại diện chính quyền thành phố Saint Petersburg cho rằng, trước mắt chúng ta còn nhiều nhiệm vụ và dự án lớn. Trước hết, cần xây dựng cơ chế hiệu quả cho việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm thường xuyên. Cần xây dựng chương trình hợp tác dài hạn, bao quát các lĩnh vực then chốt như kinh tế, môi trường, y tế, dịch vụ xã hội.

Bên cạnh đó, cần hỗ trợ thế hệ trẻ – lực lượng xung kích của những biến đổi trong tương lai. Chính các chuyên gia trẻ, các nhà hoạt động trẻ sẽ mang lại sức sống mới, sự năng động cho các hình thức hợp tác truyền thống.

Thay mặt các doanh nghiệp Việt Nam, bà Thái Hương nhà sáng lập tập đoàn TH cho biết: Chính quyền Nga, đứng đầu là Tổng thống Vladimir Putin đã có hàng hoạt các chính sách phát huy nội lực của Liên bang Nga, thể hiện tính nhất quán và sự cam kết đầy trách nhiệm trong chính sách kêu gọi đầu tư: đến hôm nay, tất cả các chương trình và chính sách hỗ trợ cho dự án đểu được bảo lưu như ngày đầu.

"Không chỉ sự nhất quán về chính sách, chúng tôi còn thấy được sự đoàn kết, lãnh đạo có hệ thống từ trên xuống dưới" - bà Thái Hương nói. "Khi chúng tôi sang Nga, ngoài chính sách ban hành của Nhà nước Nga thì các thống đốc và sở ngành các tỉnh cũng vô cùng nỗ lực. Trong quá trình triển khai dự án chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ trong mọi mặt từ chính quyền Liên bang đến chính quyền địa phương".