Điệp viên đội lốt “nàng thơ”: Những cạm bẫy khó lường

Bị lòng tham che mắt

Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc đã liệt kê một số trường hợp được chuyển thể từ các sự việc có thật với các nhân vật sử dụng bút danh trong bài viết được đăng tải trên tài khoản WeChat chính thức của mình. Lưu, sinh viên năm thứ hai tại một thành phố ven biển miền nam Trung Quốc, đã gặp một người phụ nữ tên là Tiểu Mẫn thông qua một ứng dụng mạng xã hội. Sau vài ngày trò chuyện, mối quan hệ của họ nhanh chóng phát triển.

Cổng Căn cứ Không quân Offutt, Nebraska, Mỹ được nâng cấp đảm bảo an ninh tốt hơn.

Trong thời gian này, Tiểu Mẫn "chu đáo" đã chủ động giới thiệu cho Lưu một công việc bán thời gian tại một tạp chí, công việc bao gồm chụp ảnh khách du lịch và du thuyền tại cảng địa phương, với mức lương hàng trăm nhân dân tệ cho mỗi ca làm việc. Lưu nghĩ rằng đây là một tình huống đôi bên cùng có lợi, vừa kiếm thêm tiền vừa chiếm được cảm tình của Tiểu Mẫn, nên anh ta vui vẻ nhận lời. Anh ta chụp ảnh bờ biển và du thuyền tại khu thắng cảnh rồi gửi cho Tiểu Mẫn, nhận được khoản tiền thù lao đúng hạn như đã thỏa thuận. Sau đó, Tiểu Mẫn còn yêu cầu Lưu chụp ảnh tàu quân sự đến và đi tại một địa điểm được chỉ định, đồng thời yêu cầu anh ta chuyển sang sử dụng các ứng dụng liên lạc ở nước ngoài và dùng "mật mã" để liên lạc với cô ta.

Sau nhiều lần hợp tác, Tiểu Mẫn đã mua cho Lưu một chiếc điện thoại và một chiếc xe máy điện để đi chụp ảnh, thậm chí còn trả tiền thuê nhà gần căn cứ quân sự. Thực ra, Lưu đã nhận ra thân phận gián điệp của Tiểu Mẫn, nhưng anh ta vẫn bị lòng tham và ham muốn hão huyền che mắt. Cơ quan an ninh quốc gia đã nhanh chóng phát hiện và ngăn chặn các hoạt động phi pháp của Lưu. Nhờ sự can thiệp kịp thời, ngăn chặn được những tổn hại nghiêm trọng, cơ quan an ninh quốc gia đã không truy tố hình sự đối với Lưu, nhưng việc học tập và cuộc sống của anh ta vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhiều sĩ quan quân đội dày dạn kinh nghiệm cũng sa ngã lưới tình.

Cảnh giác kịp thời

Trong một trường hợp khác, khi mùa thi tốt nghiệp đang đến gần, một sinh viên tên Vương từ một trường đại học đã đăng thông tin tìm việc trên một ứng dụng tìm việc di động. Ngay sau đó, "Giám đốc Trương" từ một công ty điều tra đã liên lạc với anh ta. Ban đầu, Trương tự nhận mình đang thực hiện khảo sát môi trường biển và đề nghị Vương chụp ảnh du thuyền và tàu thuyền trên biển, kèm theo một khoản tiền hậu hĩnh. Sau đó, anh ta dần dần dẫn Vương đến các khu vực nhạy cảm về quân sự để chụp ảnh máy bay và tàu quân sự.

Yêu cầu này khiến Vương nghi ngờ và cảnh giác, khiến anh ta ngay lập tức ngừng liên lạc với bên kia và báo cáo sự việc cho Cơ quan an ninh quốc gia thông qua đường dây nóng 12339, cùng với một giáo viên đi cùng.

Chuyên gia xác nhận rằng "Giám đốc Trương" thực sự là thành viên của một cơ quan tình báo nước ngoài. Sau đó, Cơ quan an ninh quốc gia đã khen thưởng Vương vì sự chủ động báo cáo của anh ta. Vụ việc đã được truyền thông đưa tin công khai, gây ra tác động rộng rãi trong xã hội. Cơ quan an ninh quốc gia cảnh báo rằng nhân viên tình báo gián điệp nước ngoài có thể sử dụng các phương pháp như kết bạn thông qua "mối quan hệ tình cảm" hoặc tìm việc trực tuyến để yêu cầu mọi người thu thập tài liệu, phân phát khảo sát hoặc chụp ảnh phong cảnh và tòa nhà dưới vỏ bọc là các hoạt động hợp pháp cho họ, sử dụng phần thưởng hấp dẫn làm mồi nhử.

Một khi có được thông tin này, các cơ quan tình báo nước ngoài có thể sử dụng các biện pháp đe dọa, dụ dỗ hoặc tống tiền để kiểm soát mọi người, khiến họ khó có thể trốn thoát dễ dàng. "Nếu bạn nhận thấy hành vi đáng ngờ của người khác thu thập thông tin mật hoặc nhạy cảm thông qua các kênh khác nhau, vui lòng báo cáo cho Cơ quan an ninh quốc gia qua đường dây nóng 12339, nền tảng báo cáo trực tuyến, tài khoản WeChat chính thức của cơ quan, hoặc trực tiếp cho Cơ quan an ninh quốc gia địa phương", Bộ An ninh Quốc gia cho biết.

Các gián điệp thường giăng bẫy trên trang web hẹn hò.

Giống kịch bản phim Hollywood

Một nhân viên lực lượng Không quân Mỹ đã nhận tội âm mưu truyền thông tin quốc phòng mật, sau khi chia sẻ bí mật quân sự liên quan đến xung đột Nga - Ukraine với một người phụ nữ mà ông ta quen qua ứng dụng hẹn hò.

Tưởng tượng bạn đang lướt ứng dụng hẹn hò, bỗng nhận được tin nhắn ngọt ngào từ một cô nàng gọi bạn là “người yêu bí mật” và hỏi về… xung đột Nga-Ukraine. Nghe giống kịch bản phim Hollywood? Nhưng đây là câu chuyện có thật của David Franklin Slater, một nhân viên Không quân Mỹ, người đã để trái tim dẫn lối và… làm rò rỉ bí mật quốc gia qua một ứng dụng hẹn hò. Câu chuyện này không chỉ hài hước mà còn là lời cảnh báo đanh thép về an ninh mạng trong thời đại “yêu qua màn hình”.

Theo trang The Register, ông David Franklin Slater, 64 tuổi tại bang Nebraska và là một trung tá đã nghỉ hưu của Lục quân Mỹ. Ông làm việc với tư cách là nhân viên dân sự của Không quân Mỹ và được phân công công tác tại Bộ Tư lệnh Chiến lược ở Căn cứ Không quân Offutt, đồng thời sở hữu quyền truy cập thông tin mật cấp “Tối mật” từ tháng 8/2021 đến tháng 4/2022. Với hàng chục năm kinh nghiệm quân sự, đáng lẽ ông phải là người cẩn trọng nhất khi xử lý thông tin mật. Nhưng không, trái tim của David đã bị đánh gục bởi một “nàng thơ” trên ứng dụng hẹn hò!

Từ tháng 2 đến tháng 4/2022 - đúng vào thời điểm Nga mở màn chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và… dịp Valentine - David bắt đầu “tâm sự” với một người phụ nữ bí ẩn, được tòa án gọi là “đồng phạm 1”. Cô nàng này liên tục gọi David là “người yêu bí mật” và “điệp viên của em”, kèm theo những tin nhắn ngọt ngào như: “Anh yêu, màn hình trong căn phòng đặc biệt hiển thị gì vậy? Thật thú vị!” “Dave yêu quý, Khối quân sự NATO và Tổng thống Biden có kế hoạch bí mật giúp chúng ta không?”. “Anh là điệp viên bí mật của em, phải nói ngay cho em biết nhé! Yêu anh!”.

Những lời đường mật này đã khiến David “mềm lòng” và… tiết lộ thông tin mật về các mục tiêu quân sự, khả năng quân sự của Nga liên quan đến Ukraine. Từ thông tin về đoàn tàu NATO đến các kế hoạch cung cấp vũ khí, David đã gửi tất cả qua nền tảng nhắn tin, mà không mảy may nghi ngờ rằng “người yêu” của mình có thể là một gián điệp!

Những "cái bẫy" do gián điệp giăng ra thường ngọt ngào.

“Điệp viên tình yêu” và cái giá của sự ngây thơ

Hãy dừng lại một giây và tự hỏi: một người từng là trung tá quân đội, ký cam kết không tiết lộ thông tin mật, lại đi tin lời một người lạ trên mạng? Có vẻ như David đã để trái tim dẫn dắt thay vì cái đầu! Công tố viên Lesley A. Woods ở Nebraska thẳng thắn chỉ trích: “Truy cập thông tin mật đi kèm trách nhiệm lớn lao. David Slater đã thất bại trong việc bảo vệ thông tin này, bất chấp kinh nghiệm quân sự dày dạn của ông ta”.

David đã bị cáo buộc tội âm mưu truyền tải thông tin quốc phòng mật, đối mặt với mức án lên đến 10 năm tù, 3 năm quản chế và khoản tiền phạt tới 250.000 USD. Phiên tòa xét xử được ấn định vào ngày 8/10 năm nay. Tình yêu online của David không chỉ tan vỡ mà còn kéo theo cả sự nghiệp và danh dự! Câu chuyện của David không chỉ là một bài học về sự ngây thơ trong tình yêu mà còn là hồi chuông cảnh báo về an ninh mạng. Trong thời đại mà các ứng dụng hẹn hò mọc lên như nấm, tin tặc và gián điệp đang lợi dụng những nền tảng này để thực hiện các vụ lừa đảo tinh vi. Từ “người yêu bí mật” đến “điệp viên của em”, những lời lẽ ngọt ngào có thể là chiêu trò để moi thông tin nhạy cảm.

Khi “Valentine” biến thành cơn ác mộng

Vụ việc của David xảy ra đúng vào dịp Valentine, như một lời nhắc nhở rằng tình yêu online có thể rất “đắng”. Những kẻ lừa đảo không chỉ nhắm đến ví tiền mà còn có thể đánh cắp thông tin quan trọng, gây tổn hại cho cá nhân, tổ chức, thậm chí cả an ninh quốc gia. Nếu một cựu quân nhân dày dạn kinh nghiệm như David còn bị “dắt mũi”, thì bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể trở thành nạn nhân.

Đừng để những lời ngọt ngào trên ứng dụng hẹn hò biến bạn thành “điệp viên bất đắc dĩ”. Hãy luôn cảnh giác, bảo vệ thông tin cá nhân và công việc, và nhớ rằng, nếu “người yêu” hỏi về bí mật quốc gia, có lẽ đã đến lúc bạn tìm một “Valentine” ngoài đời thực!

Trụ sở Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (MSS) tại Bắc Kinh.

Kinh nghiệm tránh bẫy “tình yêu” online

Khi người lạ không phải “người yêu”: Nếu ai đó trên mạng gọi bạn là “anh yêu” và hỏi về thông tin nhạy cảm, hãy nhấn nút “block” ngay! Đừng chia sẻ thông tin nhạy cảm, dù là mã khóa phần mềm hay thông tin công việc, đừng bao giờ gửi qua tin nhắn cho người lạ. Kiểm tra danh tính: Một “người yêu” không chịu gọi video hoặc gặp trực tiếp? Có thể họ chỉ là một người ảo hoặc gián điệp đội lốt.

Cảnh giác với lời ngon ngọt: Tin nhắn đầy emoji trái tim và lời lẽ yêu thương thường là chiêu trò thao túng tâm lý. Đừng để cảm xúc che mờ lý trí. Nếu nghi ngờ bị lừa, hãy báo cáo cho cơ quan chức năng hoặc nền tảng bạn đang sử dụng.

Theo: Theo Báo Công an Nhân dân