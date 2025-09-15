Đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 5 cán bộ ở Gia Lai

Theo ông Thương, đơn vị đang xin ý kiến các cơ quan liên quan để triển khai quy định xử lý về mặt đảng đối với những đảng viên này.



“Hiện, chúng tôi đang chờ Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo, công bố quyết định truy tố chính thức sẽ tiếp tục xử lý, khai trừ và buộc thôi việc đối với các đảng viên vi phạm”, ông Thương cho hay.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Đức Sáu - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai và nhiều cán bộ kiểm lâm để điều tra vì nhiều sai phạm.

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"; "nhận hối lộ" và "đưa hối lộ".

Vụ án xảy ra tại Ban quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh, Công ty cổ phần sản xuất - thương mại Vĩnh Thạnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tại Gia Lai.

Đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các bị can sau:

Ông Lê Đức Sáu - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai; Trần Phước Phi - Giám đốc Ban quản lý rừng Vĩnh Thạnh; Đặng Bá Quang - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh; Đinh Gia Bình - Trạm trưởng Trạm kiểm lâm thuộc Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh; Phan Thanh Kha - kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh.

Trong số này, ông Lê Đức Sáu bị khởi tố tội danh "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; ông Trần Phước Phi, ông Đặng Bá Quang, ông Đinh Gia Bình và ông Phan Thanh Kha cùng bị khởi tố tội danh "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "nhận hối lộ".

Việc khởi tố, bắt tạm giam các bị can được cho có liên quan tới sai phạm trong việc đấu giá khai thác hơn 25ha rừng để làm dự án Thủy điện Vĩnh Sơn 4, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh cũ.

Cụ thể tháng 7/2023, quyền khai thác diện tích rừng này được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 3,86 tỷ đồng. Công ty cổ phần sản xuất - thương mại Vĩnh Thạnh trúng đấu giá với giá 3,89 tỷ đồng.

Sau khi trúng đấu giá, doanh nghiệp đã ký hai hợp đồng bán gỗ cho Công ty TNHH Ngọc Lan AG với tổng giá trị 26 tỷ đồng.

Việc khai thác cây gỗ có nhiều sai phạm, khi nhiều cây bằng lăng được đào nguyên gốc bán cây cảnh với giá cao, thay vì khai thác bằng hình thức cưa xẻ như phương án được duyệt. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra.