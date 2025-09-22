Chủ đề nóng

Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Nepal rúng động vì biểu tình
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
“Đỉnh nóc" như trường người ta: Mời hẳn Sơn Tùng M-TP đến chào tân sinh viên

Thứ hai, ngày 22/09/2025 19:17 GMT+7
Sơn Tùng M-TP, (S)TRONG Trọng Hiếu, RHYDER, Ngô Lan Hương, Vũ Phụng Tiên, Minh Tốc & Lam… cùng hàng chục nghìn khán giả tạo nên đại tiệc chào tân sinh viên FPT Polytechnic.
Đêm 18/9, điểm dừng chân cuối cùng của "Chào tân sinh viên Happy Bee 15" đã diễn ra tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, cơ sở Hà Nội. Sự kiện là lễ hội âm nhạc rực rỡ với những ngôi sao hàng đầu Việt Nam cùng hơn 60.000 khán giả “quẩy” trực tiếp và xem qua livestream.

Khoảnh khắc “Bee Proud Of Moment” càng làm không khí thăng hoa với màn diễu hành của các tốp sinh viên từng nhóm ngành Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn,...

Điểm nhấn cảm xúc nhất là khi toàn bộ khán giả cùng chứng kiến nghi thức trang trọng dành riêng để chào đón các bạn tân sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic. Ánh đèn dịu xuống, các giảng viên và lãnh đạo cúi đầu trang nghiêm, như gửi lời hứa đồng hành với thế hệ K21 trong suốt chặng đường học tập phía trước.

Ngay trên sân khấu, khoảnh khắc kỷ niệm 15 năm thành lập trường dưới sự dẫn dắt đầy cảm xúc của thầy Vũ Chí Thành trở thành dấu mốc mở ra hành trình tuổi trẻ nhiệt huyết.

Thầy Vũ Chí Thành trao giải cuộc thi Thiết kế logo 15 năm, vinh danh những gương mặt tiêu biểu và ấn phẩm kỷ niệm chặng đường phát triển của FPT Polytechnic.

Sơn Tùng M-TP và dàn sao bùng nổ tại Happy Bee 15 Hà Nội: Từ "Hơn 10 năm rồi" đến "Bá vương học đường" đốn tim

Sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP đã đưa đêm nhạc sinh viên lên một đẳng cấp hoàn toàn khác. Vừa gây "dậy sóng" với bản tuyên ngôn âm nhạc "Hơn 10 năm rồi" đầy tự tin, khẳng định vị thế trên đỉnh cao sự nghiệp, Sơn Tùng M-TP tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ khi hóa thân thành một "Bá vương học đường" đầy phong cách và điển trai.

Sơn Tùng M-TP bước ra sân khấu với chiếc balo trên vai, hệt như một “Bá vương học đường” cool ngầu, chất chơi, tinh nghịch, “đốt cháy” cả sân khấu theo phong cách riêng của mình. Cả sân khấu Hà Nội bùng nổ tiếng hò reo, hàng nghìn cánh tay giơ cao, không khí “nổ tung” theo đúng nghĩa đen.

Xuất hiện trong concert trường học, Sơn Tùng M-TP lại mang đến phần intro mới với ngàn lời yêu, vừa “đốn tim”, vừa năng lượng, tươi trẻ. Liên tiếp những ca khúc mashup Cơn Mưa Ngang Qua - Nắng Ấm Xa Dần được phối lại theo cách hoàn toàn mới, Em Của Ngày Hôm Qua đầy ấn tượng, Đừng Làm Trái Tim Anh Đau dễ thương khiến các fan đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, phấn khích hát theo cùng thần tượng. Không chỉ trình diễn, Sơn Tùng M-TP còn khuấy đảo sân khấu với màn thi chống đẩy siêu thú vị và màn tỏ tình ngọt ngào cùng fan.

Trước đó, RHYDER bước ra trong tiếng hò reo như sấm. Hai ca khúc Dân Chơi Sao Phải KhócChịu Cách Mình Nói Thua biến cả sân khấu thành dàn hợp xướng khổng lồ. RHYDER không chỉ trình diễn mà còn kéo khán giả vào bữa tiệc âm nhạc, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.

Mỗi cú drop beat, mỗi câu rap của RHYDER đều khiến hàng nghìn sinh viên nhảy theo không ngừng.

RHYDER đã dành tặng khán giả một món quà “độc quyền” khi lần đầu trình diễn Sau Cơn Suy ngay sau khi vừa ra mắt ca khúc cùng ngày trên sân khấu Happy Bee 15. Giai điệu mới mẻ, ca từ đầy cảm xúc khiến cả chục ngàn người như nín thở lắng nghe, chìm đắm trong không gian suy tư, cảm xúc.

“Anh tài” (S)TRONG Trọng Hiếu lại đốn tim fan với các ca khúc hot Thú vị hơn vậy, Rise up và đặc biệt là Kho báu. (S)TRONG Trọng Hiếu đã “thôi miên” khán giả đắm chìm vào thế giới âm nhạc mới mẻ của riêng mình bằng những bản hit đầy cảm xúc nhưng cũng rất đỗi trẻ trung, mang hơi thở của âm nhạc hiện đại. Chàng ca sĩ cũng rất “chiều” fan khi liên tục tương tác, hoà giọng cùng các bạn sinh viên.

Sân khấu Happy Bee 15 tràn ngập sắc màu khi Ngô Lan Hương mang đến những giai điệu mộng mơ của Anh Muốn Đưa Em Về Không, Yêu Đừng Sợ Đau, Đi Giữa Trời Rực Rỡ, khiến khán giả như lạc vào một không gian vừa lãng mạn vừa sôi động.

Trong cùng mạch cảm xúc ấy, Vũ Phụng Tiên khuấy đảo với giọng hát độc đáo, vừa trong trẻo vừa mạnh mẽ, làm cả khán đài vỡ òa với những bản hit quen thuộc như Lưu Số Em Đi, Đau Vậy Đủ Rồi, Lệ Lưu Ly.

Hòa vào bầu không khí trẻ trung, Minh Tốc & Lam lại thổi vào làn gió indie phóng khoáng với Step by Step, Những Ngày Rong Chơi, Chốn Sa Mạc. Những đoạn solo jazz và funk ngẫu hứng như mở ra một đêm hội âm nhạc, khiến hàng nghìn khán giả cùng đung đưa theo từng nhịp.

Sự xuất hiện bùng nổ của Sơn Tùng M-TP cùng dàn line-up đình đám: (S)TRONG Trọng Hiếu, RHYDER, Ngô Lan Hương, Vũ Phụng Tiên, Minh Tốc & Lam đã khép lại Happy Bee 15 theo cách mãn nhãn nhất. Những màn trình diễn như “cú chốt hạ” hoàn hảo, để lại dư âm rực rỡ ngay cả khi ánh đèn tắt.

15 năm, Happy Bee không còn là một sự kiện âm nhạc chào tân sinh viên đơn thuần, mà là “món ăn tinh thần” mùa tựu trường, một biểu tượng văn hoá của sinh viên FPT Polytechnic – nơi tuổi trẻ được sống trọn, được cháy hết mình và ghi dấu những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đời sinh viên.

