Radio online: Dịu dàng hương nguyệt quế tuổi thơ

Những bông hoa nguyệt quế ở vườn nhà. Ảnh: Nguyễn Minh.

Nguyệt quế ra hoa nhiều đợt trong năm, nhưng rạng rỡ và tươi thắm nhất vào mùa xuân - hạ. Giữa những loài hoa nở về đêm như nhài, quỳnh, dạ hương, hoa nguyệt quế có sức lôi cuốn, hấp dẫn và hương thơm rất riêng. Mỗi lần nguyệt quế khoe sắc trong vườn nhà là mỗi lần khiến tâm hồn thêm xao động trong ngỡ ngàng và mê mải. Nhớ lần đầu tiên tự tay ngắt những bông nguyệt quế dâng lên bàn thờ, hương hoa dịu mát chở tôi trên chuyến tàu ký ức ấm áp về bên ông bà, mà sống mũi cay cay…

Nơi vườn nhà, mẹ trồng rất nhiều hoa nguyệt quế. Những chiều mùa hè, mỗi lần ra thăm vườn tưới cây, mẹ cũng ngắm mấy bông nguyệt quế màu trắng tinh khôi cười rung rinh trong gió, đang tỏa hương thơm dìu dịu. Khi hoàng hôn buông xuống, mẹ bắc ghế ngồi giữa sân kể “chuyện ngày xưa”, về một thời tuổi trẻ sôi nổi, nhiệt tình trong quân ngũ. Hương nguyệt quế lan tỏa quanh sân, như lưu luyến bịn rịn với từng câu chuyện mẹ kể. Khi câu chuyện kết thúc cũng là lúc chúng tôi nhổ xong những sợi tóc sâu cho mẹ, đổi lại bằng mấy đồng tiền lẻ mẹ cho mua kẹo mút.

Vào những đêm trăng tròn, mẹ thường trải chiếu ở sân trước hiên nhà cho lũ trẻ chúng tôi bày trò chắt chuyền. Bên những chiếc que tre và quả bưởi non, tiếng cười nói xôn xao rộn vang chắt cạn cả một đêm. Càng về khuya, gió càng thổi mạnh, mang theo hương nguyệt quế bay xa, đượm vào lòng niềm vui giản dị của tuổi thơ. Hương nguyệt quế trở thành một phần ký ức đáng nhớ của những đứa trẻ quê, của cái thời chưa có ti vi, điện thoại, máy tính như trẻ con bây giờ. Nguyệt quế mãi là quê hương, lưu dấu mãi trong tim.

Thính giả có thể nghe thêm các sản phẩm Radio Nông dân, Radio online, Radio truyện, Radio trực tuyến hấp dẫn khác tại đây.

Mọi thông tin góp ý, cộng tác bài vở xin gửi về địa chỉ e-mail: radionongdan@gmail.com