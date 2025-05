Đang điều trị ung thư, diva Hồng Nhung vẫn qua Singapore "quẫy" cùng Lady Gaga

Vào 18, 19 và 21/5 vừa qua, sân vận động quốc gia Singapore đã bùng nổ 2 đêm diễn của Lady Gaga trong khuôn khổ tour diễn khởi động cho The Mayhem Ball Tour. Tour diễn là điểm dừng chân duy nhất của nữ ca sĩ tại châu Á trong năm 2025. Mỗi đêm diễn đã thu hút hơn 50.000 Little Monsters từ khắp nơi đổ về, đặc biệt là cộng đồng fan ở Á châu.

Diva Hồng Nhung với phong cách thời trang cá tính khi qua Singapore dự The Mayhem Ball Tour của Lady Gaga. Ảnh: FBNV

Trong mỗi đêm nhạc, Lady Gaga tổ chức show chặt chẽ theo 4 chương truyện nhằm kéo “mood” của khán giả từ trầm trồ, hào hứng đến gào thét với nhiều cung bậc cảm xúc bùng nổ. Xuyên suốt đó là những bản hit đình đám như Bad Romance, Born This Way, Poker Face, Paparazzi, Shallow, Die With A Smile…

Các đêm diễn của Lady Gaga thu hút nhiều sao Việt từ Việt Nam qua tham dự. Ngoài vợ chồng, diva Thanh Lam, Trấn Thành - Hari Won, ca sĩ Ngọc Anh 3A, Giang Hồng Ngọc, Văn Mai Hương, Đức Phúc, Erik… thì còn có diva Hồng Nhung.

Nữ ca sĩ dù đang điều trị ung thư nhưng vẫn “chịu chơi” tới mức dắt hai con Tôm – Tép qua Singapore để “quẫy” hết mình với thần tượng của mình. Diva Hồng Nhung tiết lộ, Tép vì quá phấn khích với âm nhạc của Lady Gaga mà đã hát và nhảy theo từ đầu đến cuối.

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won hội ngộ Ngọc Anh 3A tại đêm nhạc của Lady Gaga. Ảnh: FBNV

“Lady Gaga mang nội lực thượng thừa của tài năng có một không hai. Cô ấy hát, nhảy, sáng tác, chơi nhạc cụ, sáng tạo hình ảnh, đóng phim… làm gì cũng đỉnh! Năng lượng ào ạt biến sân vận động gần 50 nghìn người thành cơn bão hoan ca của sự sống khúc hoàng kim. Lady Gaga - the one and only, the number one performing artist of the world today - just my very own personal opinion (Lady Gaga là nghệ sĩ biểu diễn số một thế giới duy nhất hiện na, đây chỉ là ý kiến ​​cá nhân của tôi)”, diva Hồng Nhung bộc bạch.

Trước đó, trong chương trình Bài hát yêu thích năm 2022, diva Hồng Nhung cũng từng thể hiện sự yêu mến của mình đối với Lady Gaga bằng cách biến hóa với phong cách nổi loạn và “quái dị” không khác gì thần tượng của mình khi thể hiện ca khúc Vòng tròn của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh.

Diva Hồng Nhung từng biểu diễn với nhiều bộ trang phục phong cách "quái dị" giống Lady Gaga. Ảnh: FBNV

Và trong suốt chặng đường hoạt động âm nhạc, diva Hồng Nhung cũng không ít lần xuất hiện với phong cách thời trang đậm chất Lady Gaga. Cụ thể, cách đây khoảng 7 – 8 năm, Hồng Nhung xuất hiện lạ lẫm với “bộ cánh” mang phong cách thời trang hoàng gia cùng lông vũ hay đôi giày đậm chất Lady Gaga. Thỉnh thoảng, trên sân khấu, Hồng Nhung cũng nổi hứng thể hiện những điệu nhảy và động tác y hệt giọng ca Born this way.

Trong cùng diễn biến, Trấn Thành cũng chia sẻ hình ảnh kèm dòng trạng thái lên trang cá nhân với tư cách fan hâm mộ cuồng nhiệt sau khi qua Singapore xem Lady Gaga biểu diễn. Cặp đôi Trấn Thành - Hari Won thì nhau “xả” ảnh check-in tại Singapore, thể hiện sự hào hứng khi tham dự đêm nhạc của thần tượng, cùng nhau hòa mình vào không khí sôi động của concert.

Trấn Thành và diva Thanh Lam đêm nhạc của Lady Gaga. Ảnh: FBNV

Trấn Thành cảm thán: “Ở thời buổi mà tất cả mọi thứ đều dễ dàng bị công nghiệp hoá, tìm đâu nữa một ngôi sao với ngần ấy khối lượng công việc và tần suất xuất hiện, mà trong buổi biểu diễn, thứ đọng lại cuối cùng vẫn là.... trái tim.

Một ngôi sao không hề bị nhuốm màu bão hoà bởi sự chai sần của công việc mà cơ thể cô được bao phủ bởi phép màu của sự nhiệt huyết, yêu thương, lửa nghề, hào quang và một trái tim rực lửa. Một trái tim được nuôi nấng bởi yêu thương.

Bao lâu nữa mới tìm ra được trên sân khấu, một “mãnh thú toàn năng” của nghệ thuật được trang bị full options, đầy đủ và trọn vẹn từ giọng ca đến nhảy múa, hình thể, diện mạo, phục trang, diễn xuất, sáng tác, chơi nhạc cụ, concept, trí tuệ, sự nữ tính, sự hoang dã, năng lượng, thể lực, nghệ sỹ tính.

Đức Phúc và Erik cũng "quẫy" nhiệt tình trong đêm nhạc của Lady Gaga. Ảnh: FBNV

Tất cả những thứ đó được vận hành bởi một con tim không hề bị rỉ sét theo thời gian. Tất cả đều là live. Xem và đã khóc thật nhiều cùng nàng. Nàng đang ở trong giai đoạn đẹp và chín nhất của đời người nghệ sỹ! Mãn nhãn, mãn nhĩ, mãn ý, kim ngọc mãn đường. Đáng đồng tiền bát gạo”.