Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM thăm, làm việc và nghe giới thiệu về những tàu hiện đại tại Vùng 2 Hải quân

Ngày 12/10, Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân nhằm tìm hiểu thực tiễn hoạt động, ghi nhận những đóng góp của lực lượng Hải quân trong công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phát triển kinh tế biển.

Đoàn do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ dẫn đầu. Đại tá Triệu Thanh Tùng, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chủ trì đón, tiếp Đoàn.

Đoàn công tham quan, tìm hiểu thực tế trên các tàu thuộc Lữ đoàn 167.

Vùng 2 Hải quân là một trong ba điểm đến được Đoàn đại biểu Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lựa chọn trong chương trình khảo sát, cùng với Cảng nước sâu Gemalink và Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 (khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ).

Chuyến thăm, khảo sát nhằm ghi nhận và tìm hiểu thực tiễn phát triển của các mô hình tiêu biểu trong lĩnh vực cảng biển, logistics, đồng thời làm rõ vai trò năng động, hiệu quả của khu vực kinh tế tư nhân trong triển khai Nghị quyết 68 của Thành ủy.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe giới thiệu về truyền thống, chức năng, nhiệm vụ và kết quả bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Vùng 2 Hải quân trong những năm qua.

Đại tá Triệu Thanh Tùng, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, cho biết đơn vị là lực lượng nòng cốt của Quân chủng Hải quân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển rộng hơn 300.000 km², kéo dài từ xã Sơn Mỹ (tỉnh Lâm Đồng) đến xã Gành Hào (tỉnh Cà Mau), trọng tâm là khu vực DK-I, DK-II thuộc vùng biển TP HCM.

Đây là vùng biển có vị trí chiến lược quan trọng, giàu tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là trữ lượng dầu khí và các nguồn thủy hải sản nhưng cũng là nơi nhạy cảm, phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ổn định, khó lường.

Những năm qua, Vùng 2 Hải quân đã từng bước lớn mạnh, cán bộ, chiến sĩ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, khả năng sẵn sàng chiến đấu; xây dựng Vùng ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; bảo vệ các hoạt động khai thác, thăm dò dầu khí và hoạt động kinh tế biển, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.

Đại diện Đoàn công tác của TP.HCM tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân.

Nhân dịp này, Đại tá Triệu Thanh Tùng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân TP.HCM đã luôn dành tặng những tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Vùng 2. Đồng thời, tin tưởng rằng, với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các đại biểu, Đại hội sẽ đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đưa TP.HCM phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình; thực sự là đầu tàu kinh tế, dẫn dắt, lan tỏa phát triển cho cả nước.

Thay mặt Đoàn công tác, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hi sinh, cống hiến thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Ông Trần Văn Tuấn gửi lời chúc sức khỏe, chúc cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 luôn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác đã tham quan Lữ đoàn 167 – đơn vị tàu chiến đấu chủ lực của Vùng 2 Hải quân. Tại đây, các đại biểu được tìm hiểu thực tế đời sống, giới thiệu về những con tàu hiện đại của Hải quân nhân dân Việt Nam, cũng như công tác huấn luyện và rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng, tinh thần sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân.