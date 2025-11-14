Doanh nghiệp bất động sản vẫn mạnh tay trả lương lãnh đạo dù có công ty thua lỗ nghìn tỷ đồng

Theo dữ liệu từ báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025, nhiều doanh nghiệp bất động sản ghi nhận những con số thu nhập dành cho lãnh đạo cấp cao khiến thị trường bất động sản phải giật mình.

Tại Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (NVL), mặc dù doanh thu thuần hợp nhất trong 9 tháng đạt gần 5.398 tỷ đồng nhưng vẫn ghi nhận lỗ sau thuế lên tới 1.820 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty này vẫn chi mạnh 240 tỷ đồng để trả chi phí nhân viên và quản lý, tăng hơn 20% so với cùng kỳ.

Như vậy, thu nhập bình quân mỗi nhân viên Novaland đạt khoảng 23,5 triệu đồng/tháng, tăng 1,8 triệu đồng so với năm ngoái.

Nguồn: Thuyết minh chi tiết báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 của Novaland

Trong dàn lãnh đạo cấp cao như ông Dương Văn Bắc, Tổng Giám đốc Novaland vẫn nhận mức thu nhập lên tới 3,6 tỷ đồng trong 9 tháng, tương đương khoảng 400 triệu đồng/tháng, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước, thời điểm ông còn giữ chức Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Novaland với thu nhập gần 2,2 tỷ đồng.

Hay ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Novaland, nhận thù lao 900 triệu đồng, tương đương 100 triệu đồng/tháng và không thay đổi so với năm trước.

Ngoài ra, bà Trần Thị Thanh Vân, Phó Tổng Giám đốc Novaland nhận tiền lương gần 2,2 tỷ đồng và ông Cao Trần Duy Nam, Phó Tổng Giám đốc Novaland - nhận khoảng 2 tỷ đồng trong 9 tháng năm nay. Mức thu nhập này cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa thu nhập lãnh đạo và kết quả kinh doanh của công ty, nhất là khi Novaland vẫn chưa thoát khỏi tình trạng thua lỗ.

Tương tự, Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG), tính đến cuối tháng 9, Đất Xanh có 3.516 nhân viên, tăng thêm 1.000 người so với cuối năm 2024. Trong cùng kỳ, DXG đã chi khoảng 415 tỷ đồng để trả lương nhân viên (tăng gần 67%) tương đương mức thu nhập bình quân 13,1 triệu đồng/người/tháng - cao hơn gần 3 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái.



Đối với các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban tổng giám đốc, Đất Xanh dành ra 9,2 tỷ đồng để trả lương cho nhóm này.

Riêng ông Bùi Ngọc Đức, Tổng giám đốc, nhận mức lương gần một nửa với 4,1 tỷ đồng, tăng 34% so với mức 3,07 tỷ đồng trong cùng kỳ và tương đương mức 456 triệu đồng/tháng.

Chi tiết về thu nhập, thù lao của từng thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và các Phó tổng giám đốc không được Đất Xanh công bố trong báo cáo tài chính mới nhất.

Không dừng ở Đất Xanh, trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) cho biết số lượng nhân viên trực thuộc đã ghi nhận biến động giảm 48 người so với cuối năm 2024, hiện chỉ còn 238 lao động. Vì vậy, trong quý, công ty cũng chỉ dành ra hơn 26 tỷ đồng để trả lương, thu nhập cho nhân viên, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Do số lượng nhân viên giảm, thu nhập bình quân mỗi nhân viên vẫn tăng, đạt khoảng 36,7 triệu đồng/tháng và cao hơn 2,7 triệu đồng so với cùng kỳ.

Người đứng đầu HĐQT, ông Nguyễn Văn Đạt, nhận gần 547 triệu đồng, cao hơn khoảng 13% so với mức xấp xỉ 485 triệu đồng cùng kỳ 2024. Con trai ông Đạt là ông Nguyễn Tấn Danh, Phó Chủ tịch HĐQT chứng kiến mức tăng mạnh hơn, từ 150 triệu đồng lên 270 triệu đồng.

Nguồn: Thuyết minh chi tiết báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 của Phát Đạt

Diễn biến tương tự xuất hiện ở các thành viên HĐQT khác. Thu nhập của ông Lê Quang Phúc gần như gấp đôi, từ 122 triệu đồng lên 229 triệu đồng. Hai ông Trần Trọng Gia Vinh và Dương Hảo Tôn đều tăng từ mức 120 triệu đồng lên 180 triệu đồng trong quý 3.

Trong khi đó, Tổng giám đốc Phát Đạt, ông Bùi Quang Anh Vũ, nhận hơn 1,6 tỷ đồng trong quý 3/2024, cao hơn 14% so với khoảng 1,4 tỷ đồng của năm trước.