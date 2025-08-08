Tập đoàn T&T và chủ hãng AirAsia tính đầu tư khu đô thị sân bay tại Quảng Trị

Cụ thể, T&T và Capital A - tập đoàn mẹ hãng bay AirAsia đề xuất làm tổ hợp công nghiệp hàng không kết hợp đô thị sân bay tại Quảng Trị.

Tổ hợp này sẽ có các hạng mục như trung tâm vận tải hàng không, logistics, khu sản xuất và lắp ráp, bảo trì và bảo dưỡng máy bay, trung tâm nghiên cứu, đào tạo, thử nghiệm hàng không, thương mại điện tử. Cùng với đó, khu chức năng hỗn hợp đô thị - thương mại dịch vụ, khu công nghiệp công nghệ cao... cũng sẽ được đầu tư khu đô thị này.

Địa phương bày tỏ sự hoan nghênh đối với việc Capital A và T&T quan tâm, nghiên cứu và tìm hiểu môi trường đầu tư tại địa phương, đồng thời khẳng định tinh thần sẵn sàng hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư chiến lược triển khai dự án.

Liên doanh Capital A - T&T và tham vọng đầu tư khu đô thị sát sân bay Quảng Trị. Ảnh: Phối cảnh dự án sân bay Quảng Trị

Theo ông Tiến, tổ hợp công nghiệp hàng không và đô thị sân bay là phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư các dự án chiến lược của tỉnh và định hướng hình thành khu chức năng tại đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị.

Tập đoàn T&T đang tham vọng xây dựng một hệ sinh thái hàng không toàn diện từ hạ tầng, logistics đến vận hành hãng hàng không. Doanh nghiệp của Bầu Hiển cũng triển khai dự án xây dựng cảng hàng không Quảng Trị với tổng vốn hơn 5.800 tỷ đồng từ giữa năm ngoái. Đến cuối năm 2024, các doanh nghiệp liên quan T&T cũng trở thành cổ đông chiến lược tại Vietravel Airlines.

Trong khi đó, Capital A là tập đoàn mẹ của hãng hàng không giá rẻ AirAsia, có trụ sở tại Malaysia. Ngoài hàng không, doanh nghiệp này còn điều hành nhiều mảng kinh doanh khác nhau như logistics, công nghệ tài chính, dịch vụ hỗ trợ mặt đất, công nghệ... Mục tiêu của Capital A là xây dựng một hệ sinh thái tích hợp phục vụ nhu cầu di chuyển, mua sắm và tài chính của khách hàng tại khu vực Đông Nam Á.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định đề xuất của liên doanh Capital A - T&T phù hợp với định hướng thu hút các dự án chiến lược, có quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao mà Quảng Trị đang theo đuổi, đồng thời nằm trong định hướng phát triển các khu chức năng tại Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam và Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu này, UBND tỉnh Quảng Trị cam kết đồng hành, hỗ trợ tối đa liên doanh nhà đầu tư trong quá trình khảo sát và xúc tiến triển khai dự án. Tỉnh sẽ thành lập Tổ công tác đặc biệt do lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, với sự tham gia của các sở, ngành liên quan. Tổ công tác sẽ tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn về pháp lý, quy hoạch, đất đai, môi trường, hạ tầng kỹ thuật và công tác giải phóng mặt bằng.