Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Nhà đất
Thứ ba, ngày 05/08/2025 06:06 GMT+7

Vingroup muốn rót 14 tỷ USD đầu tư dự án Khu bến cảng và Trung tâm logistics tại Hải Phòng

+ aA -
Lưu An Thứ ba, ngày 05/08/2025 06:06 GMT+7
Tập đoàn Vingroup vừa ban hành Nghị quyết của HĐQT phê duyệt chủ trương về việc đầu tư dự án Khu bến cảng và Trung tâm logistics Nam Đồ Sơn.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Cảng biển 14 tỷ USD và “cuộc chơi lớn” của Vingroup tại Hải Phòng

Theo đó, dự án sẽ được triển khai tại Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, thuộc địa phận xã Kiến Hải và phường Nam Đồ Sơn, TP. Hải Phòng.

Tổng diện tích dự án gồm mặt đất, mặt nước dự kiến là 4.394,5 ha.

Trong đó, diện tích trực tiếp để xuất đầu tư 4.319,1 ha, bao gồm: Diện tích khu bến cảng, diện tích khu nước trước bến, diện tích trung tâm logistics sau cảng và diện tích tuyến đường trục chính kết nối dùng chung từ đoạn cuối tuyến đường sau cảng nhà nước đầu tư đến cuối phạm vi ranh giới dự án.

Dự án này được chia thành 3 giai đoạn, gồm: Giai đoạn 1 là 2026 - 2030, giai đoạn 2 là 2031 - 2035, giai đoạn 3 là 2036 - 2040.

Vingroup sẽ làm khu bến cảng trung tâm logistics hơn 14 tỷ USD. Ảnh: VGP

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 373.841 tỷ đồng cho 3 giai đoạn (tương đương khoảng 14,28 tỷ USD tính theo tỷ giá hiện tại). Trong đó, giai đoạn 1 dự kiến đầu tư 29.108 tỷ đồng, giai đoạn 2 dự kiến 206.272 tỷ đồng và giai đoạn 3 là 138.461 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết mức vốn góp dự kiến chiếm 15% tổng mức đầu tư và vốn huy động dự kiến 85% tổng mức đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm.

HĐQT Vingroup đồng thời cũng giao cho tổng giám đốc tập đoàn hoặc người được Tổng giám đốc uỷ quyền hợp pháp thực hiện, quyết định mọi vấn đề thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư dự án, tiến hành các thủ tục pháp lý xin chấp thuận đầu tư và các phê duyệt liên quan để triển khai đầu tư, thực hiện dự án.

Cũng tại hải Phòng, Vingroup cùng các công ty thành viên đã đầu tư hàng loạt dự án quy mô lớn. Trong lĩnh vực sản xuất, dự án nhà máy ôtô VinFast với tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD nằm tại khu công nghiệp ở đảo Cát Hải, Hải Phòng.

Vinhomes đang triển khai dự án bất động sản thứ 4 tại thành phố này ở phường Dương Kinh với quy mô khoảng 240 ha. Trước đó, chủ đầu tư này đã phát triển các dự án như Royal Island (diện tích hơn 870 ha), Imperia (hơn 78 ha) và Mariana (gần 50 ha).

Với bất động sản khu công nghiệp, doanh nghiệp này cũng dự kiến khởi công hai khu công nghiệp đều nằm tại khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng từ đầu năm sau gồm dự án Tân Trào và Ngũ Phúc giai đoạn 1. Cùng với đó, Vingroup cũng có kế hoạch đầu tư dự án điện khí LNG tại thành phố cảng.

Tham khảo thêm

Cổ phiếu 'họ' Vingroup giảm 4/5 phiên tuần qua, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng 'bay' hơn 1 tỷ USD

Cổ phiếu 'họ' Vingroup giảm 4/5 phiên tuần qua, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng 'bay' hơn 1 tỷ USD

Vingroup ghi nhận doanh thu hơn 130 nghìn tỷ đồng sau nửa đầu năm 2025

Vingroup ghi nhận doanh thu hơn 130 nghìn tỷ đồng sau nửa đầu năm 2025

Cổ phiếu bất động sản 'họ' Vingroup ghìm đà tăng chỉ số

Cổ phiếu bất động sản 'họ' Vingroup ghìm đà tăng chỉ số

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

600 căn nhà ở xã hội tại Bắc Ninh dự kiến bán từ 470 triệu đồng

Hơn 600 căn nhà xã hội tại phường Nếnh sắp mở bán với giá từ 16,8 triệu đồng/m2, chỉ từ 470 triệu đồng mỗi căn, thu hút sự quan tâm lớn của người thu nhập thấp giữa "cơn khát" nhà.

VIC kịch trần, NVL bứt phá: “tay to” khuấy động cổ phiếu địa ốc

Nhà đất
VIC kịch trần, NVL bứt phá: “tay to” khuấy động cổ phiếu địa ốc

63.200 tỷ đồng từ địa ốc tư nhân đổ vào ngân sách: Vinhomes áp đảo, nhiều cái tên gây bất ngờ

Nhà đất
63.200 tỷ đồng từ địa ốc tư nhân đổ vào ngân sách: Vinhomes áp đảo, nhiều cái tên gây bất ngờ

Nhà phố 70 m2 'thay da đổi thịt' với mái vòm và nội thất Á Đông

Nhà đất
Nhà phố 70 m2 'thay da đổi thịt' với mái vòm và nội thất Á Đông

Đọc thêm

Nơi người dân Mexico uống Coca-Cola thay nước lọc
Xã hội

Nơi người dân Mexico uống Coca-Cola thay nước lọc

Xã hội

Tại bang Chiapas của Mexico, tình trạng thiếu nước sạch nghiêm trọng đã khiến nhiều người dân sử dụng Coca-Cola thay thế trong sinh hoạt.

Việt Nam thu hút FDI kỷ lục trong 7 tháng, mở đường đón “đại bàng” công nghệ cao
Kinh tế

Việt Nam thu hút FDI kỷ lục trong 7 tháng, mở đường đón “đại bàng” công nghệ cao

Kinh tế

Với hơn 13,6 tỷ USD vốn FDI thực hiện - mức cao nhất trong 5 năm và 24,09 tỷ USD vốn đăng ký – tăng 27,3% so với cùng kỳ, Việt Nam đang khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư chiến lược tại châu Á. Bên cạnh những lĩnh vực thu hút FDI truyền thống, Chính phủ đã tăng tốc cải cách hạ tầng, thể chế và môi trường đầu tư để đón làn sóng FDI thế hệ mới, chuyển từ “thu hút đầu tư đại trà” sang chiến lược “lọc chọn nhà đầu tư tạo giá trị dài hạn”.

Mưa lớn gây ngập ở TP.HCM, chính quyền tìm giải pháp tổng thể
Chuyển động Sài Gòn

Mưa lớn gây ngập ở TP.HCM, chính quyền tìm giải pháp tổng thể

Chuyển động Sài Gòn

Trận mưa lớn chiều 5/8 đã làm nhiều tuyến đường tại phường Thủ Đức, đặc biệt là khu vực quanh chợ Thủ Đức, bị ngập sâu, tái khẳng định những thách thức về cơ sở hạ tầng thoát nước của thành phố.

Xem trực tiếp ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Campuchia trên kênh nào?
Thể thao

Xem trực tiếp ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Campuchia trên kênh nào?

Thể thao

ĐT nữ Việt Nam hứa hẹn có màn ra quân tưng bừng trước đối thủ yếu Campuchia. Đây cũng là trận ra quân của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025.

Tưởng chỉ ăn củ, quả, hóa ra lá mới là loại rau thanh nhiệt, giải độc tuyệt vời, xào tỏi thơm ngon, giòn ngọt
Gia đình

Tưởng chỉ ăn củ, quả, hóa ra lá mới là loại rau thanh nhiệt, giải độc tuyệt vời, xào tỏi thơm ngon, giòn ngọt

Gia đình

Ăn 2 loại rau này trong mùa hè giúp thanh lọc cơ thể trong những ngày nóng bức, cơ thể nhẹ nhàng, mát mẻ, đơn giản xào tỏi cũng ngon.

Ông Trump thề sẽ đưa Mỹ ra khỏi 'mớ hỗn độn' ở Ukraine
Thế giới

Ông Trump thề sẽ đưa Mỹ ra khỏi 'mớ hỗn độn' ở Ukraine

Thế giới

Tổng thống Donald Trump phát biểu với các phóng viên rằng Mỹ đang nỗ lực để rút lui khỏi "mớ hỗn độn" của cuộc xung đột Ukraine.

Đề nghị tái khởi động hạng mục dân dụng dự án sân bay Phan Thiết trong tháng 8/2025
Kinh tế

Đề nghị tái khởi động hạng mục dân dụng dự án sân bay Phan Thiết trong tháng 8/2025

Kinh tế

Ngày 5/8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã có văn bản gửi các cơ quan của tỉnh, truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, về đề nghị của nhà đầu tư muốn tái khởi động hạng mục dân dụng của sân bay Phan Thiết.

Việt Nam “đặt hàng” công nghệ chiến lược: Bước chuyển từ nghiên cứu tự phát sang chính sách chủ động
Kinh tế

Việt Nam “đặt hàng” công nghệ chiến lược: Bước chuyển từ nghiên cứu tự phát sang chính sách chủ động

Kinh tế

Theo thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương, Bộ đang thực hiện một bước ngoặt lớn trong chiến lược phát triển khoa học – công nghệ: từ mô hình “tự đề xuất” rời rạc sang cách tiếp cận “đặt hàng” có chủ đích với các công nghệ chiến lược.

Phạm Băng Băng: Từ minh tinh 'ngã ngựa' đến nữ doanh nhân ngành làm đẹp
Văn hóa - Giải trí

Phạm Băng Băng: Từ minh tinh "ngã ngựa" đến nữ doanh nhân ngành làm đẹp

Văn hóa - Giải trí

Bảy năm kể từ sau scandal trốn thuế chấn động, Phạm Băng Băng chuyển hướng sang kinh doanh và đạt được thành công bước đầu.

Biến đổi khí hậu khiến bệnh viêm nhiễm do bọ ve cắn lan rộng
Xã hội

Biến đổi khí hậu khiến bệnh viêm nhiễm do bọ ve cắn lan rộng

Xã hội

Biến đổi khí hậu làm nhiệt độ trái đất dần nóng lên và độ ẩm trong không khí tăng cao - điều này tạo điều kiện cho bọ ve sinh sôi, kéo theo sự gia tăng của bệnh Lyme (bệnh viêm nhiễm do bọ ve cắn) và nhiều bệnh truyền nhiễm khác tại Mỹ và Canada.

Cựu sĩ quan công an nhập cảnh khống cho tội phạm giết người tại Campuchia ở lại Việt Nam
Pháp luật

Cựu sĩ quan công an nhập cảnh khống cho tội phạm giết người tại Campuchia ở lại Việt Nam

Pháp luật

Liên quan vụ giết người ở Campuchia, một người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, giấy tờ của anh ta được một sĩ quan Cục Xuất, nhập cảnh Bộ Công an nhập “khống dữ liệu”, giúp được ở lại trái phép.

Xác minh clip 2 người đàn ông cầm gậy đuổi đánh nhau náo loạn trên đường Tô Ngọc Vân
Chuyển động Sài Gòn

Xác minh clip 2 người đàn ông cầm gậy đuổi đánh nhau náo loạn trên đường Tô Ngọc Vân

Chuyển động Sài Gòn

Lực lượng chức năng TP.HCM đang vào cuộc xác minh, làm rõ đoạn clip ghi lại cảnh 2 người đàn ông cầm gậy đuổi, đánh nhau gây náo loạn trên đường Tô Ngọc Vân.

PVF-CAND mượn thành công Đỗ Văn Thuận của CLB Ninh Bình
Thể thao

PVF-CAND mượn thành công Đỗ Văn Thuận của CLB Ninh Bình

Thể thao

PVF-CAND đang nỗ lực tăng cường lực lượng để chuẩn bị cho V.League 2025/2026 và đội bóng này vừa mượn được tiền vệ Đỗ Văn Thuận vốn thuộc biên chế CLB Ninh Bình.

Chủ tịch xã ở Quảng Ngãi băng rừng vào giúp người trồng sâm Ngọc Linh khôi phục hư hại do mưa bão
Nhà nông

Chủ tịch xã ở Quảng Ngãi băng rừng vào giúp người trồng sâm Ngọc Linh khôi phục hư hại do mưa bão

Nhà nông

Cùng hàng trăm tình nguyện viên, Chủ tịch UBND xã Măng Ri (Quảng Ngãi) băng rừng vào vườn trồng sâm Ngọc Linh nằm sâu trong núi, giúp người dân khôi phục số cây gãy, đổ do ảnh hưởng bão số 3 vừa qua.

Từ Sân bay Long Thành đến Gia Bình: Đường bay mở rộng, sân bay hiện đại, mục tiêu 400 máy bay đến năm 2030
Kinh tế

Từ Sân bay Long Thành đến Gia Bình: Đường bay mở rộng, sân bay hiện đại, mục tiêu 400 máy bay đến năm 2030

Kinh tế

Ngành hàng không đang bước vào giai đoạn tăng tốc với hệ thống sân bay hiện đại, mạng đường bay mở rộng và đội máy bay ngày càng lớn mạnh. Với mục tiêu đưa hàng không trở thành ngành kinh tế chiến lược, Việt Nam đặt kỳ vọng đạt 300 triệu lượt khách/năm vào 2030 và hình thành hai sân bay quy mô khu vực tại Long Thành và Gia Bình.

Ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn cùng hàng loạt cựu quan chức Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
Pháp luật

Ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn cùng hàng loạt cựu quan chức Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Pháp luật

Sau khi bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù, Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, cùng 14 bị cáo khác, trong đó có nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Phạt tài xế 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe do chạy xe khách vào làn khẩn cấp cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây
Tin tức

Phạt tài xế 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe do chạy xe khách vào làn khẩn cấp cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Tin tức

Ngày 6/8, đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cho biết, đã ra quyết định xử phạt tài xế xe khách giường nằm điều khiển xe chạy vào làn khẩn cấp trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Kịch bản loại trừ - phương tây tiết lộ điều đang chờ đợi Nga và Ukraine
Thế giới

Kịch bản loại trừ - phương tây tiết lộ điều đang chờ đợi Nga và Ukraine

Thế giới

Tổ chức tư vấn về các xu hướng toàn cầu có tên Trung tâm Địa chính trị (Center for Geopolitics) của ngân hàng lớn nhất nước Mỹ JP Morgan Chase vừa đưa ra báo cáo nghiên cứu về Ukraine, cho rằng kết cục khả dĩ nhất của cuộc chiến là một thỏa thuận hòa giải giữa Nga và Ukraine, không có quân đội nước ngoài cũng như không có đảm bảo an ninh.

Con rể bị kiểm tra, bố vợ lăng mạ rồi cầm dao đe dọa Cảnh sát Giao thông
Pháp luật

Con rể bị kiểm tra, bố vợ lăng mạ rồi cầm dao đe dọa Cảnh sát Giao thông

Pháp luật

Khi con rể bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra, thông báo lỗi vi phạm, ông Nguyễn Văn Thân (sinh năm 1971) đã lăng mạ rồi cầm dao đe dọa Cảnh sát Giao thông.

Mưa lớn vào đêm 5/8, cầu dân sinh trên rạch Ông Bố, TP.HCM bị nước cuốn trôi
Chuyển động Sài Gòn

Mưa lớn vào đêm 5/8, cầu dân sinh trên rạch Ông Bố, TP.HCM bị nước cuốn trôi

Chuyển động Sài Gòn

Mưa lớn vào đêm 5/8 khiến lục bình và rác thải bị cuốn theo, gây áp lực mạnh cuốn trôi hoàn toàn một cây cầu dân sinh trên rạch Ông Bố.

Hoàng đế nhà Thanh không ngày nào được tự do sau khi lên ngôi?
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế nhà Thanh không ngày nào được tự do sau khi lên ngôi?

Đông Tây - Kim Cổ

Thực tế, cuộc sống của các hoàng đế nơi Tử Cấm Thành không sung sướng như nhiều người vẫn tưởng. Đặc biệt, triều nhà Thanh cực kỳ coi trọng tổ huấn và di chế, do đó việc sinh hoạt của các hoàng đế hầu như không có tự do.

PV GAS NCSP đạt cột mốc vận chuyển an toàn 110 tỷ m3 khí
Kinh tế

PV GAS NCSP đạt cột mốc vận chuyển an toàn 110 tỷ m3 khí

Kinh tế

Vào ngày 05/8/2025, hệ thống khí Nam Côn Sơn do Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn (PV GAS NCSP) đại diện Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) quản lý và vận hành đã đạt cột mốc vận chuyển an toàn 110 tỷ m3 khí.

“Đổi xăng lấy điện” sôi động ở 3 miền: Cả nhà rủ nhau lên đời xe điện
Kinh tế

“Đổi xăng lấy điện” sôi động ở 3 miền: Cả nhà rủ nhau lên đời xe điện

Kinh tế

Chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” của VinFast tại TP.HCM, Đồng Nai, Nghệ An và Bắc Ninh đã thu hút hàng nghìn khách hàng. Rất đông người dân ở 4 tỉnh, thành phố đã đổi xe xăng cũ, lên đời xe điện nhẹ nhàng nhờ chính sách linh hoạt, hấp dẫn của VinFast.

Tổng Bí thư: Trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ - lực lượng tiên phong mở đường cho dân tộc tiến lên
Tin tức

Tổng Bí thư: Trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ - lực lượng tiên phong mở đường cho dân tộc tiến lên
16

Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ Việt Nam tiếp tục là lực lượng tiên phong, là ngọn lửa mở đường cho dân tộc ta tiến lên mạnh mẽ, vững chắc, tự tin bước vào tương lai.

Diễn đàn kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản Bắc Trung Bộ: Kỳ vọng sẽ hình thành vựa trái cây mới
Nhà nông

Diễn đàn kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản Bắc Trung Bộ: Kỳ vọng sẽ hình thành vựa trái cây mới

Nhà nông

Diễn đàn “Kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ” diễn ra vào sáng 6/8 tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây là diễn đàn nhằm thúc đẩy chuỗi liên kết bền vững, nâng cao giá trị dứa, chè và cây ăn quả có múi của vùng.

Lệ Quyên bức xúc
Văn hóa - Giải trí

Lệ Quyên bức xúc

Văn hóa - Giải trí

Lệ Quyên đang tìm hiểu và xử lý các trang tin đưa tin sai lệch, vu khống liên quan chuyện cô bị bạn trai Lâm Bảo Châu lừa mất biệt thự trăm tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng xử phạt một công ty vì 'không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại'
Pháp luật

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng xử phạt một công ty vì "không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại"
4

Pháp luật

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng xử phạt một công ty vì "không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại" là các vỏ thùng chứa hóa chất Acrylic Acid 33%.

Toàn cảnh đường 991B hơn 3.000 tỷ nối cảng Cái Mép đang 'chạy nước rút' về đích 2025
Chuyển động Sài Gòn

Toàn cảnh đường 991B hơn 3.000 tỷ nối cảng Cái Mép đang "chạy nước rút" về đích 2025

Chuyển động Sài Gòn

Chủ đầu tư và nhà thầu đang dốc toàn lực, thi công "3 ca 4 kíp" để đưa dự án đường 991B nối cảng Cái Mép về đích trong năm 2025.

Công an Đắk Lắk điều chuyển cán bộ CSGT chửi dân “mồm thối” Báo Dân Việt từng phản ánh
Tin tức

Công an Đắk Lắk điều chuyển cán bộ CSGT chửi dân “mồm thối” Báo Dân Việt từng phản ánh

Tin tức

Trong công văn phản hồi thông tin Báo Dân Việt phản ánh, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã vào cuộc xác minh, tổ chức họp kiểm điểm và quyết định điều chuyển công tác ra khỏi lực lượng CSGT đối với một cán bộ CSGT vì đã có lời lẽ thiếu chuẩn mực khi làm nhiệm vụ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ sáp nhập, hợp nhất nhiều Viện, Ban quản lý dự án, trường học, giảm 30 đơn vị sự nghiệp
Nhà nông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ sáp nhập, hợp nhất nhiều Viện, Ban quản lý dự án, trường học, giảm 30 đơn vị sự nghiệp

Nhà nông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự kiến sau sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sẽ giảm 30/80 đơn vị, giảm 37,5%.

Tin đọc nhiều

1

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng "tố" Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng 'tố' Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?

2

Tin chiều 5/8: Lộ diện CLB của Saudi Arabia bỏ 3 triệu USD chiêu mộ Nguyễn Xuân Son

Tin chiều 5/8: Lộ diện CLB của Saudi Arabia bỏ 3 triệu USD chiêu mộ Nguyễn Xuân Son

3

Chuyên gia quân sự Áo: Đội quân then chốt của Ukraine đang làm nên cơn ác mộng với quân đội Nga

Chuyên gia quân sự Áo: Đội quân then chốt của Ukraine đang làm nên cơn ác mộng với quân đội Nga

4

Phó Chủ tịch Hà Nội: Nghiêm cấm tình trạng lạm dụng yêu cầu bản sao chứng thực khi tiếp nhận hồ sơ

Phó Chủ tịch Hà Nội: Nghiêm cấm tình trạng lạm dụng yêu cầu bản sao chứng thực khi tiếp nhận hồ sơ

5

Phường Trà Lý của tỉnh Hưng Yên mới, sẽ là trung tâm văn hóa, vui chơi, giải trí, phát triển du lịch quan trọng

Phường Trà Lý của tỉnh Hưng Yên mới, sẽ là trung tâm văn hóa, vui chơi, giải trí, phát triển du lịch quan trọng