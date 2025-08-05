Cảng biển 14 tỷ USD và “cuộc chơi lớn” của Vingroup tại Hải Phòng

Theo đó, dự án sẽ được triển khai tại Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, thuộc địa phận xã Kiến Hải và phường Nam Đồ Sơn, TP. Hải Phòng.

Tổng diện tích dự án gồm mặt đất, mặt nước dự kiến là 4.394,5 ha.

Trong đó, diện tích trực tiếp để xuất đầu tư 4.319,1 ha, bao gồm: Diện tích khu bến cảng, diện tích khu nước trước bến, diện tích trung tâm logistics sau cảng và diện tích tuyến đường trục chính kết nối dùng chung từ đoạn cuối tuyến đường sau cảng nhà nước đầu tư đến cuối phạm vi ranh giới dự án.

Dự án này được chia thành 3 giai đoạn, gồm: Giai đoạn 1 là 2026 - 2030, giai đoạn 2 là 2031 - 2035, giai đoạn 3 là 2036 - 2040.

Vingroup sẽ làm khu bến cảng trung tâm logistics hơn 14 tỷ USD. Ảnh: VGP

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 373.841 tỷ đồng cho 3 giai đoạn (tương đương khoảng 14,28 tỷ USD tính theo tỷ giá hiện tại). Trong đó, giai đoạn 1 dự kiến đầu tư 29.108 tỷ đồng, giai đoạn 2 dự kiến 206.272 tỷ đồng và giai đoạn 3 là 138.461 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết mức vốn góp dự kiến chiếm 15% tổng mức đầu tư và vốn huy động dự kiến 85% tổng mức đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm.

HĐQT Vingroup đồng thời cũng giao cho tổng giám đốc tập đoàn hoặc người được Tổng giám đốc uỷ quyền hợp pháp thực hiện, quyết định mọi vấn đề thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư dự án, tiến hành các thủ tục pháp lý xin chấp thuận đầu tư và các phê duyệt liên quan để triển khai đầu tư, thực hiện dự án.

Cũng tại hải Phòng, Vingroup cùng các công ty thành viên đã đầu tư hàng loạt dự án quy mô lớn. Trong lĩnh vực sản xuất, dự án nhà máy ôtô VinFast với tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD nằm tại khu công nghiệp ở đảo Cát Hải, Hải Phòng.

Vinhomes đang triển khai dự án bất động sản thứ 4 tại thành phố này ở phường Dương Kinh với quy mô khoảng 240 ha. Trước đó, chủ đầu tư này đã phát triển các dự án như Royal Island (diện tích hơn 870 ha), Imperia (hơn 78 ha) và Mariana (gần 50 ha).

Với bất động sản khu công nghiệp, doanh nghiệp này cũng dự kiến khởi công hai khu công nghiệp đều nằm tại khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng từ đầu năm sau gồm dự án Tân Trào và Ngũ Phúc giai đoạn 1. Cùng với đó, Vingroup cũng có kế hoạch đầu tư dự án điện khí LNG tại thành phố cảng.